«Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе 700 млн евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м (Джеймс Бендж)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги Футбол

«Аль-Хилаль» готов отпустить Килиана Мбаппе в «Реал» после одного сезона в клубе.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил «ПСЖ» за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро.

По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро за сезон.

Кроме тог, если форвард захочет перейти в «Реал» летом 2024 года, его будут готовы отпустить бесплатно.

В то же время, если Мбаппе захочет получить более длительный контракт в Саудовской Аравии, «Аль-Хилаль» готов пойти на это.

Напомним, «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии из-за отказа продлевать контракт и намерения покинуть клуб в 2024 году свободным агентом. Парижане готовы выслушать предложения, чтобы продать Мбаппе этим летом.

💶 «Аль-Хилаль» предложил за Мбаппе 300 млн! Онлайн главной трансферной драмы

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260 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
700 за сезон?
А зачем ему потом играть в футбол?
+421
-4
+417
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Maksat Detdowow
Ответ a.k.a. DRAGON0928
700 за сезон? А зачем ему потом играть в футбол?
2-3 года сыграет за Арабов потом можно сам Реал покупать))))
+384
-4
+380
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Dynamite
Я бы согласился
+301
-5
+296
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Dmitry Rozanov
Зашли с козырей, так сказать
+130
-3
+127
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Саня Беляков
По таким меркам Малком там вообще на прожиточный минимум будет жить ))
+113
-1
+112
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ganso 10
какое жестокое испытание личностных ценностей Мбаппе) парни, дай Бог чтоб всем нам такое испытание выпало хоть раз в жизни
+87
-1
+86
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Дмитрий Иванченко
Ответ Mixalblch
Аукцион какой-то, 300 лямов раз, 300 лямов два. 700 лямов!
— А почему же 760, а не 700? — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
— Это включается 8,5 процентов комиссионного сбора, — ответила барышня.
— Ну, что же делать. Берите.
Остап вытащил бумажник, отсчитал 700 миллионов и повернулся к главному директору предприятия.
— Гоните 60 миллионов, дражайший, да поживее, не видите — дамочка ждет. Ну? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.
— Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
— У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.
— У кого нет? — спросил Остап очень тихо.
— У меня.
— А деньги от нефти?!
— Я... м-м-м... Малкома купил...
+81
-3
+78
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Babyboy
Ответ Dynamite
Я бы согласился
Сапогов, залогинься
+78
-4
+74
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Astan4o
Это просто джекпот для Килиана, надо соглашаться
+68
-2
+66
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alexus-1990
Ответ Mixalblch
Аукцион какой-то, 300 лямов раз, 300 лямов два. 700 лямов!
300 цена трансфера, 700 зарплата
+56
-2
+54
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Максим Табаран
просто вдумайтесь, миллиард евро за один сезон, одного игрока!
да он потом не свалит, ему скажут, что даём тебе миллиард за сезон и останется
+53
-3
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Mixalblch
Аукцион какой-то, 300 лямов раз, 300 лямов два. 700 лямов!
+46
-5
+41
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Омичёв
Тут надо соглашаться. Супер предложение и это не ирония
+38
0
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Тухель
Ответ Антон
Если ФИФА это схавает, то их можно сразу расформировывать. Хотя и так уже...
А в чем проблемы? Какие претензии? Может фифа должна следить что я покупаю пельмени не по акции?
ФФП действует только внутри Европы и придумана УЕФА, а клубы СА вот вообще ничего не нарушают.
+42
-5
+37
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Dahl
Шейхи торгуются, как будто за элитного скакуна. Или не «как будто»?
+30
0
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Два сезона отыграть и ты в списке форбс
+28
0
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Фанат Лионеля Месси
Клоуны,которые ща будут писать ,о том ,как ему плевать на футбол и он хочет бабок,вы бы отказались от такого предложения?
+30
-9
+21
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ a.k.a. DRAGON0928
700 за сезон? А зачем ему потом играть в футбол?
А что не играть, пока такое бабло платят, он же вечно футболистом не будет)
+21
-1
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А. Мостовой
Ждем мнение Джеймса Бонда
+17
-4
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Спартак пичинен
Ответ Dynamite
Я бы согласился
найди того, кто не согласится год прожить в элитной пустыне и играть в футбол на проф уровне с соперниками ниже классом за 700млн евро и потом уйти туда куда ты мечтаешь
+13
-1
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Сикарио
ну Меся же "отказался" по вашей же логике))))) А это говорит лишь о том, что никакого предложения на 1.2 ярда не было и в помине)
Месси в США в долгосрочной перспективе со всех спонсоров заработает не меньше,если вообще не больше,чем в СА
И причём тут вообще Месси?
+18
-7
+11
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Writer 1
Ответ Артём Поддубный
Полетели новости про Мбаппе. следующее предложение будет 1 миллиард? какой бред происходит в футболе. спасибо продажним ФИФА и УЕФА за это.
А причем тут УЕФА, ФИФА и Лига Саудовской Аравии? Азиатская конфедерация не думаю, что выкинет клуб из ЛЧ потому что приехал Мбаппе) Да и Саудиты это делают для себя в первую очередь
+10
-1
+9
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Mixalblch
Ответ Дмитрий Иванченко
— А почему же 760, а не 700? — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. — Это включается 8,5 процентов комиссионного сбора, — ответила барышня. — Ну, что же делать. Берите. Остап вытащил бумажник, отсчитал 700 миллионов и повернулся к главному директору предприятия. — Гоните 60 миллионов, дражайший, да поживее, не видите — дамочка ждет. Ну? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги. — Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья? — У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич. — У кого нет? — спросил Остап очень тихо. — У меня. — А деньги от нефти?! — Я... м-м-м... Малкома купил...
за цитирование классики +100 сразу :)
+8
0
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nb8dwryv56
Мама мбаппе испытает многочисленные оргазмы, только от прочтения такого инсайда
+11
-3
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unreality
Ответ Антон
Если ФИФА это схавает, то их можно сразу расформировывать. Хотя и так уже...
Ты о чем вообще? При чем тут ФИФА? Ты еще про финансовый ФП УЕФА что-нибудь скажи )
+8
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