«Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе 700 млн евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м (Джеймс Бендж)

«Аль-Хилаль» готов отпустить Килиана Мбаппе в «Реал» после одного сезона в клубе.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил « » за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро.

По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро за сезон.

Кроме тог, если форвард захочет перейти в « » летом 2024 года, его будут готовы отпустить бесплатно.

В то же время, если Мбаппе захочет получить более длительный контракт в Саудовской Аравии, «Аль-Хилаль» готов пойти на это.

Напомним, «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии из-за отказа продлевать контракт и намерения покинуть клуб в 2024 году свободным агентом. Парижане готовы выслушать предложения, чтобы продать Мбаппе этим летом.

💶 «Аль-Хилаль» предложил за Мбаппе 300 млн! Онлайн главной трансферной драмы