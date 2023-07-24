«Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе 700 млн евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» в 2024-м (Джеймс Бендж)
«Аль-Хилаль» готов отпустить Килиана Мбаппе в «Реал» после одного сезона в клубе.
Ранее сообщалось, что саудовский клуб предложил «ПСЖ» за Мбаппе рекордные 300 миллионов евро.
По информации журналиста CBS Джеймса Бенджа, «Аль-Хилаль» готов предложить Мбаппе 700 миллионов евро за сезон.
Кроме тог, если форвард захочет перейти в «Реал» летом 2024 года, его будут готовы отпустить бесплатно.
В то же время, если Мбаппе захочет получить более длительный контракт в Саудовской Аравии, «Аль-Хилаль» готов пойти на это.
Напомним, «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии из-за отказа продлевать контракт и намерения покинуть клуб в 2024 году свободным агентом. Парижане готовы выслушать предложения, чтобы продать Мбаппе этим летом.
💶 «Аль-Хилаль» предложил за Мбаппе 300 млн! Онлайн главной трансферной драмы
А зачем ему потом играть в футбол?
— Это включается 8,5 процентов комиссионного сбора, — ответила барышня.
— Ну, что же делать. Берите.
Остап вытащил бумажник, отсчитал 700 миллионов и повернулся к главному директору предприятия.
— Гоните 60 миллионов, дражайший, да поживее, не видите — дамочка ждет. Ну? Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.
— Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?
— У меня нет денег, — пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.
— У кого нет? — спросил Остап очень тихо.
— У меня.
— А деньги от нефти?!
— Я... м-м-м... Малкома купил...
да он потом не свалит, ему скажут, что даём тебе миллиард за сезон и останется
ФФП действует только внутри Европы и придумана УЕФА, а клубы СА вот вообще ничего не нарушают.
И причём тут вообще Месси?