«ПСЖ» разрешил «Аль-Хилалю» обсудить трансфер с Мбаппе. Саудовцы предложили 300 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» не против перехода Килиана Мбаппе в «Аль-Хилаль».

По данным AFP и журналиста Марка Мешенуа, парижане разрешили ближневосточному клубу провести с форвардом переговоры о трансфере.

Чемпионам Франции саудовская команда предложила 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» знает: заплатить за Мбаппе больше денег не сможет никто.

«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)

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54 комментария

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David Aprasidze
В 2010-ом за эту же сумму Генри приобрел Ливерпуль
+111
-3
+108
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Cruel Snake
Они уже и не надеялись на такие 💵 а тут такое. Сейчас они даже Макрону скажут потеряться и молчать, больше не уговаривать остаться
+58
0
+58
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David Aprasidze
Ответ QWertY
Сравнил середняк ливер с топ игроком
7-0
+56
-11
+45
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TravenS
Ответ Ramin Mamedov
в чем прикол таких новостей? типо арабы настолько глупые? ПСЖ вроде всегда говорил, что готов его отпустить за 100+ млн, в чем прикол предлагать 300? там же проблема не в том, что ПСЖ не отпускает, а в том, что Мбаппе не хочет..
Прикол в том, что это ещё один повод показать себя — совершить рекордный трансфер за всю историю футбола. А денег у них куры не клюют
+32
-4
+28
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David Aprasidze
Ответ QWertY
0 треблов за всю историю и 1 АПЛ
Т.е. после очередного ребрендинга чемпионата у мю станет 0 титулов? 🤡
+29
-5
+24
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Оленям, просьба в личку не писать!
Ответ Cruel Snake
Они уже и не надеялись на такие 💵 а тут такое. Сейчас они даже Макрону скажут потеряться и молчать, больше не уговаривать остаться
Зачем, теперь они скажут Макрону что бы уговорил его перейти😂
+24
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+24
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llolishe
Даже уже стало не интересно где он будет играть-лишь бы быстрее эти однотипные новости про Мбоппу бы исчезли
+20
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+19
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Ramin Mamedov
в чем прикол таких новостей? типо арабы настолько глупые?
ПСЖ вроде всегда говорил, что готов его отпустить за 100+ млн, в чем прикол предлагать 300? там же проблема не в том, что ПСЖ не отпускает, а в том, что Мбаппе не хочет..
+17
-2
+15
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ARIGAMI ARIGAMI
Прощай черепаха из еврофутбола навсегда
+9
-1
+8
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Любезный Коссутий
700 миллионов + 1 нефтяная скважина
+8
-3
+5
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Иван Шуткин
Шейхи заплатят шейхам))
+4
0
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sp.msk.86
Ответ Ramin Mamedov
в чем прикол таких новостей? типо арабы настолько глупые? ПСЖ вроде всегда говорил, что готов его отпустить за 100+ млн, в чем прикол предлагать 300? там же проблема не в том, что ПСЖ не отпускает, а в том, что Мбаппе не хочет..
Может ФФП хотя поправить своеё)
+4
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Тыщук Николай
Норм арабы меж собой договорились, чтобы опять ФФП нагнуть.
+4
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zzzeeerrrooo
Мешок на голову и вперед
+3
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ArnoNeputevy
Нехиляль себе!
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Миша Волков
Для ПСЖ это самый крутой варик спихнуть Мбаппе
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MadMatt
Из кармана в карман деньги перекладывают
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Ansu Fati
Ответ QWertY
0 треблов за всю историю и 1 АПЛ
Если все меряется треблами, твоя «любимая» Барселона рекордсмен в данной категории🤗
Или это другое?))
+3
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ArnoNeputevy
Ответ HRYNDEL
Сегодня что 1 апреля на спортсе штоль?
У них каждый день - День Дурака. Уровень такой.
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Tarkovski
Ответ Любезный Коссутий
700 миллионов + 1 нефтяная скважина
20 баранов и холодильник Розенлев, финский, хороший (с)
+1
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Crosby84
При всей своей ’топовости’ - Мбаппе, судя по всему, ’тот ещё фрукт’.
В ту клоунаду, что сейчас происходит с его трансфером - помимо непосредственно самого ПСЖ - ещё и сам Мбаппе свой весомый ’вклад внес’
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Univerzzall
Пора уже создавать какой-то mbapecoin.
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Igor Pivovarov
Ответ QWertY
Сравнил середняк ливер с топ игроком
Середняк Ливер к 2010-му выиграл одну ЛЧ, а в финале другой играл. Это не считая КУЕФА в 2001.

Топ-игрок никогда там не был и если уедет - то никогда и не будет.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ GuruFutbola
Отличный вариант для всех сторон👍🏻
Безусловно. Отыграет сезон в Саудовской Аравии, а затем бесплатно перейдет в Реал. Только в какой форме? И нужен ли он будет Реалу? Это уже совсем другая история...
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нелюбитель футбола
https://youtu.be/NULHPvVl4Io
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