«ПСЖ» не против перехода Килиана Мбаппе в «Аль-Хилаль».

По данным AFP и журналиста Марка Мешенуа, парижане разрешили ближневосточному клубу провести с форвардом переговоры о трансфере.

Чемпионам Франции саудовская команда предложила 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» знает: заплатить за Мбаппе больше денег не сможет никто.

«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)