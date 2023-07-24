«ПСЖ» разрешил «Аль-Хилалю» обсудить трансфер с Мбаппе. Саудовцы предложили 300 млн евро
«ПСЖ» не против перехода Килиана Мбаппе в «Аль-Хилаль».
По данным AFP и журналиста Марка Мешенуа, парижане разрешили ближневосточному клубу провести с форвардом переговоры о трансфере.
Чемпионам Франции саудовская команда предложила 300 млн евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» знает: заплатить за Мбаппе больше денег не сможет никто.
«ПСЖ» и «Барса» обсудят Мбаппе. Каталонцы могут предложить нескольких игроков за форварда (L’Équipe)
ПСЖ вроде всегда говорил, что готов его отпустить за 100+ млн, в чем прикол предлагать 300? там же проблема не в том, что ПСЖ не отпускает, а в том, что Мбаппе не хочет..
Или это другое?))
В ту клоунаду, что сейчас происходит с его трансфером - помимо непосредственно самого ПСЖ - ещё и сам Мбаппе свой весомый ’вклад внес’
Топ-игрок никогда там не был и если уедет - то никогда и не будет.