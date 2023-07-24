Россия может сыграть с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. Переговоры пройдут на саммите «Россия – Африка»

Сборная России может провести матчи против ряда африканских сборных.

Как передает инсайдер Иван Карпов, в будущем соперниками команды могут стать , , , и Конго.

Переговоры с представителями этих стран ожидаются на саммите «Россия – Африка», который начнется в Санкт-Петербурге 27 июля.

Осенью сборная России, как ожидается, встретится с Катаром – это должно произойти 12 сентября.