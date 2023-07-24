Россия может сыграть с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. Переговоры пройдут на саммите «Россия – Африка»
Сборная России может провести матчи против ряда африканских сборных.
Как передает инсайдер Иван Карпов, в будущем соперниками команды Валерия Карпина могут стать Сенегал, Египет, Нигерия, Мали и Конго.
Переговоры с представителями этих стран ожидаются на саммите «Россия – Африка», который начнется в Санкт-Петербурге 27 июля.
Осенью сборная России, как ожидается, встретится с Катаром – это должно произойти 12 сентября.
Алжир
Египет
Буркина-Фасо
Конго
Ангола
Можно прям новую футбольную конфедерацию организовать, со звучным названием!
Думаю он не будет против приезда в Россию.
Ну кроме Конго наверное
Нигерия в снегах.