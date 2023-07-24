Россия может сыграть с Сенегалом, Египтом, Нигерией, Мали и Конго. Переговоры пройдут на саммите «Россия – Африка»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Сенегала по футболу Сборная Нигерии по футболу сборная Мали Валерий Карпин Сборная Египта по футболу сборная Конго Конфедерация африканского футбола Футбол

Сборная России может провести матчи против ряда африканских сборных.

Как передает инсайдер Иван Карпов, в будущем соперниками команды Валерия Карпина могут стать Сенегал, Египет, Нигерия, Мали и Конго.

Переговоры с представителями этих стран ожидаются на саммите «Россия – Африка», который начнется в Санкт-Петербурге 27 июля.

Осенью сборная России, как ожидается, встретится с Катаром – это должно произойти 12 сентября.

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41 комментарий

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Ебздрогыч
Нигерия
Алжир
Египет
Буркина-Фасо
Конго
Ангола

Можно прям новую футбольную конфедерацию организовать, со звучным названием!
+40
-9
+31
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Caniball
Египет Руй Виктория тренирует.
Думаю он не будет против приезда в Россию.
+15
-2
+13
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Ебздрогыч
Очередная геополитическая победа!
+25
-15
+10
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gukmamop
Ответ Александр Медведев
очередной "остроумный" комментарий 🤦‍♂️
добавил этого плюсанабивателя в игнор и вам советую
+9
-3
+6
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ArnoNeputevy
Надо переходить в африканскую конфедерацию. Вместо Южного Судана.
+8
-2
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Илья Савчук
опять Эритреи нет в списке, да что ж такое, они ведь главные братушки.
+10
-4
+6
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космонавт на дереве
Ответ Милан 757
Круто, с Салахом сыграют ...
Не будет никакого Салаха
+4
-1
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DimDimich36
как бы не последние сборные, уже что-то поинтереснее Кыргызстана
+5
-2
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Александр Медведев
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Ответ Ебздрогыч
Очередная геополитическая победа!
очередной "остроумный" комментарий 🤦‍♂️
+15
-12
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Назар Игорь
Из этих команд Россия конкурентноспособна только с Конго. Остальным проиграют.
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Свободу Попугаям
А смысл?
+1
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catcher69
Ответ Этот Райола хочет денег
Таак, Мали и Конго! тут пожалуй и срастись может, и не опозорятся мастера кожаного мяча!)
кудесники...кожаной сферы...
+1
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АланСмити
Ответ Caniball
Египет Руй Виктория тренирует. Думаю он не будет против приезда в Россию.
Ну да, ведь совсем недавно не было уже тренера Спартака, которому было комфортно здесь, а потом он высказывался против допуска российских команд.
+3
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Peter Parker
Ответ Ярик01
А без саммитов договориться никак нельзя сыграть товарняк?
Так договариваются то бонусом, чуть отвлечься от политики/экономике, а заодно и создать новый повод для встречи, где в неформальной обстановке можно еще какие вопросики обкашлять. Саммит же не только для этого.
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Russ Ivan
После успешной игры с Камеруном вообще без разницы с кем...
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a2wai
Международная изоляция, говорите?
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Filipp Gorski
Все сборные сильнее России
Ну кроме Конго наверное
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Магомед Саид Амирханов
Круто!
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Andrey tarasik
Ещё с Беларусами можно зарубится раз 5 за год...
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Милан 757
Круто, с Салахом сыграют ...
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Андоррский почтальон
Хорошо бы хоть пару матчей согласовали.
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Доктор Верховцев
Нормально! Лучше сыграть, чем на жопе сидеть!
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Buharoid
Здесь прям просится тот самый легендарный мем с блондинкой и пятью неграми..
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catcher69
Ответ Илья Савчук
опять Эритреи нет в списке, да что ж такое, они ведь главные братушки.
тренеруются...
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Батяня Вомбат
Блестящий успех.
Нигерия в снегах.
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