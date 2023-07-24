«Зенит» рассматривает Пиняева как замену Малкому («РБ Спорт»)

Сергей Пиняев может перейти в «Зенит».

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник « » входит в шорт-лист игроков, которых петербуржский клуб рассматривает в качестве замены . В список входят и другие футболисты Мир .

Ранее сообщалось об интересе « » к Давиду Нересу из «Бенфики».

Напомним, Малком близок к переходу из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.

перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» зимой 2023 года. Статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь.