«Зенит» рассматривает Пиняева как замену Малкому («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев может перейти в «Зенит».

Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» входит в шорт-лист игроков, которых петербуржский клуб рассматривает в качестве замены Малкому. В список входят и другие футболисты Мир РПЛ

Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Давиду Нересу из «Бенфики». 

Напомним, Малком близок к переходу из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. 

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» зимой 2023 года. Статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь

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118 комментариев

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ZarvuR2020
Я прям ждал эту новость
+85
-9
+76
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ZarvuR2020
Ответ Cruel Snake
Как «Бавария» свой внутренний чемпионат потихоньку дербанить будут
А Пиняев уже перешёл? Хир ви го?
Вот интересно, когда Пиняев в Локомотив переходил ты то же самое писал? А под новостью, где ЦСКА интересуется Суторминым, или где Медина перешёл в Спартак?
+69
-26
+43
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bellyashe
Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Зенит покупает бразильцев - фууу, выезжают на одних бразильцах!!!
Зенит покупает россиян - фууу, ослабляют конкурентов!!!
+58
-22
+36
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schwein
Ответ Ya Tolik
Не особо помню, но за последние 5-7 лет Зенит у московских клубов кого нибудь напрямую купил?
Я больше скажу. Никого не купил после Быстрова, а это было уже как 14 лет назад.
Но до сих пор Москвичей пугают.
+41
-13
+28
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Spartak Zenit
представили визг Заремы?
+51
-27
+24
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GC oK
Ответ ZarvuR2020
А Пиняев уже перешёл? Хир ви го? Вот интересно, когда Пиняев в Локомотив переходил ты то же самое писал? А под новостью, где ЦСКА интересуется Суторминым, или где Медина перешёл в Спартак?
Отстань от него, это же другое!! 🤣🤣🤣
+31
-9
+22
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schwein
Ответ bellyashe
Зенит покупает бразильцев - фууу, выезжают на одних бразильцах!!! Зенит покупает россиян - фууу, ослабляют конкурентов!!!
Зениту нельзя покупать игроков, очевидно же.
+26
-6
+20
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Александр Сырчин
Ответ Spartak Zenit
представили визг Заремы?
Так она это предсказала заранее.
+22
-4
+18
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Ya Tolik
Не особо помню, но за последние 5-7 лет Зенит у московских клубов кого нибудь напрямую купил?
+14
-3
+11
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AlexZhano__
Ответ Ya Tolik
Не особо помню, но за последние 5-7 лет Зенит у московских клубов кого нибудь напрямую купил?
Именно покупки - Юсупов, Жирков, Кокорин, и то Динамо устроило распродажу и не выбирало покупателей.
+9
0
+9
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Cvyatoslav Gazin
Ответ GC oK
Малком играл справа, Пиняев тоже справа. Слева в Локо - Глушенков
Советую посмотреть хоть один матч Локомотива
+8
0
+8
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Aleksey Yashin
Думаю Пиняеву нужно сначала окрепнуть в нашем чемпионате, прежде чем переходить в иностранный клуб, тем более в бразильский
+11
-4
+7
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sudoku
Ответ Фёдор Кузнецов
он Педро
пока маленький - Педриньо.
+7
0
+7
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Болельщик Биатлона
Ответ GC oK
Он воспитанник Чертаново, так то.
Там была попытка в очень нелепый и неуместный сарказм, а вы повелись
+6
0
+6
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Злодей Спб
Утка.

Там Педриньо приедет через пол года - два молодых не нужны на одну позицию.
+9
-4
+5
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bellyashe
Ответ [ADO]
Скоро любые сделки с Зенитом будут восприниматься как западло, любой контакт с этим токсичным недоклубом люди будут отрицать и оправдываться, что это были не они и произошло недоразумение. Просто на редкость отбитые утырки, которым халявные деньги и безнаказанности отбили башни!
утю-тю, конечно, все обязательно так и будет, главное верить)
+6
-2
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Саня Беляков
Ответ Андрей Фоминых
дзюба, юсупов
Дзюба свободный агент.
+4
-1
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Петроград
Ответ napoli_14
Емнип, Семшов перешел в январе 2009, Быстров - в августе 2009. Так что мимо.
Запамятовал.
Тогда Юсупов. Или считаются только те, кто за деньги?
+3
0
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zorky18
Зарема его не упомянула в шорт-листе ближайших трансферов Зенита )
+4
-1
+3
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che kaif
Ответ Zidan4ik
Как болельщик Зенита с 25 летним стажем, хочу сказать это днище забирать со всех клубов звезд... Зачем нам такой чемпионат? Давайте еще Промеса заберите по звонку, как Быстрова в свое время... неужели самим не тошно? Штамповать эти блеклые звезды на майку, в дно чемпионате
Промес тоже как Быстров воспитанник школы Смена?!
+3
-1
+2
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Cruel Snake
Как «Бавария» свой внутренний чемпионат потихоньку дербанить будут
+22
-20
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Андрей Андреев
Ну бред полный.....
+2
0
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Hong Kil
Ответ Zidan4ik
Как болельщик Зенита с 25 летним стажем, хочу сказать это днище забирать со всех клубов звезд... Зачем нам такой чемпионат? Давайте еще Промеса заберите по звонку, как Быстрова в свое время... неужели самим не тошно? Штамповать эти блеклые звезды на майку, в дно чемпионате
Дочь офицера?
+3
-1
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MAXIMum1
Сейчас каждый день кого-то в Зенит будут сватать. Всё просто, меняем фамилию футболиста и клуб, которому он принадлежит. Генерируем трафик.
Схема отработана: наброс на Зенит. И сидим потираем руки как всякие... обсуждают этот вброс.
+2
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pulyalke
самая мерзкая команда в мире
+2
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