«Зенит» рассматривает Пиняева как замену Малкому («РБ Спорт»)
Сергей Пиняев может перейти в «Зенит».
Как сообщает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» входит в шорт-лист игроков, которых петербуржский клуб рассматривает в качестве замены Малкому. В список входят и другие футболисты Мир РПЛ.
Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Давиду Нересу из «Бенфики».
Напомним, Малком близок к переходу из «Зенита» в саудовский «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро.
Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» зимой 2023 года. Статистику 18-летнего футболиста можно найти здесь.
Вот интересно, когда Пиняев в Локомотив переходил ты то же самое писал? А под новостью, где ЦСКА интересуется Суторминым, или где Медина перешёл в Спартак?
Зенит покупает россиян - фууу, ослабляют конкурентов!!!
Но до сих пор Москвичей пугают.
Там Педриньо приедет через пол года - два молодых не нужны на одну позицию.
Тогда Юсупов. Или считаются только те, кто за деньги?
Схема отработана: наброс на Зенит. И сидим потираем руки как всякие... обсуждают этот вброс.