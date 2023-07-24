Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской

Теги Месут Озил бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Турция Политика стиль Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Месут Озил сделал татуировку, напоминающую символику праворадикального движения.

Фото бывшего полузащитника «Реала» с новой татуировкой выложил в инстаграм его фитнес-тренер.

На груди слева экс-игрок сборной Германии набил изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».

Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Кроме того, оппозиционные политики подозревают группировку в поддержке идеологии движения действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о поддержке которого неоднократно заявлял Озил.

«Ни для кого не секрет, что Озил агитирует за Эрдогана. О том, что он поддерживает «Серых Волков», лишь ходили слухи. Теперь он заявляет о своей приверженности. «Серые волки» ничем не лучше неонацистов», – сказал немецкий политик курдского происхождения Хакан Тас.

«Когда вспоминаешь, что Озил когда-то носил футболку сборной Германии, по спине пробегает холодок», – написал в твиттере член Социал-демократической партии Германии Серкан Челик.

Фото: instagram.com/alperaksac7

36 комментариев

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Владислав Харламов
Озил давно уже кукухой поехал
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Любитель побеждать
Да это он просто к трансферу в Рому готовится
+31
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ivan-off
«Когда вспоминаешь, что Озил когда-то носил футболку моей Германии, по спине пробегает холодок», – написал в твиттере член Социал-демократической партии Германии Серкан Челик.
+11
-3
+8
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rigobersong
Ответ Олег Грачёв
Странно, но до Озила есть дело только выходцам из Турции(или граничащих с Турцией регионов). Ни разу не сторонник Эрдогана и не поклонник Озила, но какое вообще дело «немецким» политикам, кого там Месут поддерживает в Турции? По-моему, просто набор вистов среди левых избирателей
Может потому что он гражданин Германии?:)
+9
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Stewart D.
так с ним давно всё понятно
+7
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Karra
волк, целующий в глаза эрдугана и три пучеглазых лемура, сидящих верхом на полумесяцах
+6
-1
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Арман Мартиросян
Ответ Олег Грачёв
Странно, но до Озила есть дело только выходцам из Турции(или граничащих с Турцией регионов). Ни разу не сторонник Эрдогана и не поклонник Озила, но какое вообще дело «немецким» политикам, кого там Месут поддерживает в Турции? По-моему, просто набор вистов среди левых избирателей
Как ты думаешь, если один известный гражданин России сделает свастику и выложит это в сеть с довольной рожей, то что с ним будет?
+3
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+3
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Lucky Z
Ответ Любитель побеждать
Да это он просто к трансферу в Рому готовится
Выбирает между Ромой, Вольфсбургом и Вулверхэмптоном, поэтому три полумесяца.
+3
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AnMe
Ответ Владислав Харламов
Озил давно уже кукухой поехал
Тоже такое мнение сложилось.
+3
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Илья Егоров
Что за глорик слева, проясните ситуацию.
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DolJun
всем этим озилам, пике и прочим шачи стоит дать возможность представлять ту сборную, которую они хотят представлять, лишив всех регалий, которых они добились с ненавистными им сборными.
+1
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Under
Ответ Олег Грачёв
Странно, но до Озила есть дело только выходцам из Турции(или граничащих с Турцией регионов). Ни разу не сторонник Эрдогана и не поклонник Озила, но какое вообще дело «немецким» политикам, кого там Месут поддерживает в Турции? По-моему, просто набор вистов среди левых избирателей
ну как какое, он всё ещё гражданин Германии, если организация признана в Германии экстремистской, можно и на статью нарваться
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Spaten
Чувак глор какой-то- и Бостон и Чикаго все в кучу
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lovec23
Хакан и Серкан осуждают бывшего игрока сборной Германии Месута.
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alpinist
АУУУУФ!
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charly_54
«Головы не было раньше, сейчас тем более»
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Тухель
Ну в чемпионской Германии бегал один турецкий экстремист, один темнокожий защитник, но остальные немцы пусть и парочка с польскими корнями, а сейчас смотришь на сборную Германии и видишь сборную Швейцарии.
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Дмитрий
Очередные патриоты в найках😂
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Pikachu Pikachu
Ответ dr. cage
При нынешних реалиях, ему за это Шольц ещё и глаза поцелует..
С чего это? В Германии поклонников Эрдогана, тем более особо упоротых, не сильно жалуют. Собственно говоря, Озилу за это уже неоднократно прилетало
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Tun
Ответ Любитель побеждать
Да это он просто к трансферу в Рому готовится
Скорее в Лацио, группировка ультраправая)
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Федя Букин
Ответ ivan-off
«Когда вспоминаешь, что Озил когда-то носил футболку моей Германии, по спине пробегает холодок», – написал в твиттере член Социал-демократической партии Германии Серкан Челик.
😹
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Olga.t
Всегда мечтал об этом, но был вынужден играть в Германии))
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Андрей Кастуев
Он же чистокровный немец, это не считается!
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rigobersong
Ответ Kanan Jarrus
христианам нельзя бухать и разводиться. почему русские, французы и прочие это делают?
Мусульманам и за реал болеть нельзя, т.к. это порочный клуб, но почему то топят:))
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