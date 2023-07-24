Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской
Месут Озил сделал татуировку, напоминающую символику праворадикального движения.
Фото бывшего полузащитника «Реала» с новой татуировкой выложил в инстаграм его фитнес-тренер.
На груди слева экс-игрок сборной Германии набил изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».
Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Кроме того, оппозиционные политики подозревают группировку в поддержке идеологии движения действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о поддержке которого неоднократно заявлял Озил.
«Ни для кого не секрет, что Озил агитирует за Эрдогана. О том, что он поддерживает «Серых Волков», лишь ходили слухи. Теперь он заявляет о своей приверженности. «Серые волки» ничем не лучше неонацистов», – сказал немецкий политик курдского происхождения Хакан Тас.
«Когда вспоминаешь, что Озил когда-то носил футболку сборной Германии, по спине пробегает холодок», – написал в твиттере член Социал-демократической партии Германии Серкан Челик.
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