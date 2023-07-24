Озил сделал тату волка с тремя полумесяцами. Эту символику использует ультраправая турецкая группировка «Серые волки», признанная в Германии экстремистской

Месут Озил сделал татуировку, напоминающую символику праворадикального движения.

Фото бывшего полузащитника « » с новой татуировкой выложил в инстаграм его фитнес-тренер.

На груди слева экс-игрок сборной Германии набил изображение волка с тремя полумесяцами, напоминающее символику праворадикальной турецкой группировки «Серые волки».

Организация запрещена в Германии и признана экстремистской. Кроме того, оппозиционные политики подозревают группировку в поддержке идеологии движения действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о поддержке которого неоднократно заявлял Озил.

«Ни для кого не секрет, что Озил агитирует за Эрдогана. О том, что он поддерживает «Серых Волков», лишь ходили слухи. Теперь он заявляет о своей приверженности. «Серые волки» ничем не лучше неонацистов», – сказал немецкий политик курдского происхождения Хакан Тас.

«Когда вспоминаешь, что когда-то носил футболку сборной Германии, по спине пробегает холодок», – написал в твиттере член Социал-демократической партии Германии Серкан Челик.

Фото: instagram.com/alperaksac7