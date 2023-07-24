Аршавин о деньгах от продажи Малкома: «Я бы вкладывал в лучших россиян, их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян. Бразильцы через год захотят уехать – смысл? Белка в колесе»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Андрей Мостовой Игорь Дивеев Вендел Сергей Пиняев Арсен Захарян Константин Тюкавин Александр Коваленко Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин думает, что после ухода Малкома «Зениту» стоит обратить внимание на россиян.

– Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян.

– Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?

– Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.

Если потенциальные новички-бразильцы такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.

– Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?

– Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как Вендел.

– Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?

– Захарян, Тюкавин, Пиняев. Направо придется брать молодого из академии.

– Как молодые российские игроки будут расти без топовых иностранцев рядом?

– Я не говорю, что это должна быть самоцель, но если есть позиция, где можно иметь сильного российского игрока, то лучше иметь его.

Малком был четыре года, кому он что передал? По идее все должно быть как вы рассказываете, но для этого молодые должны быть рядом. Они бы это впитали и встали на места легионеров. Но у нас там одни ветераны.

У Мостового в прошлом сезоне был период, когда он выиграл конкуренцию у Клаудиньо, но это единичный случай, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».

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108 комментариев

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noti22
Аршавин будто не знает, что сопоставимые по уровню бразильцы гораздо дешевле, чем паспортисты. Так зачем переплачивать? Динамо за 15 готово отдать Захаряна в Европу, а Зениту эта цена будет выше раза в 2. Нерациональный путь. Плюс с продажи бразильца можно и заработать прилично, а россиян покупать лишь себе в убыток.
+66
-4
+62
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[ADO]
Ответ инок
А почему бы им не развиваться в своих командах. Или можно только в Зените!?
Ну, Аршавин здесь при чем? Он рассуждает с позиций Зенита. А так по делу все верно сказал.
+53
-13
+40
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Матвей Суицидин
Кстати хорошую тему затронул Аршавин. Когда говорят, что наши молодые игроки должны конкурировать с топовыми легами, вот пожалуйста, много ли наших конкурировала с Малкомом и бразильцами и кто выиграл конкуренцию? Помог ли его трансфер развитию молодых игроков. большой вопрос.
+31
-5
+26
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инок
А почему бы им не развиваться в своих командах.
Или можно только в Зените!?
+31
-6
+25
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Александр Жердин
Если мне не изменяет память, в Зените именно Аршавин отвечал( или отвечает) за работу с молодёжью? Так в чём проблема? Работать не умеет?
+22
-4
+18
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2vdhrvmmzf
Ответ Антон Путятин
Вендел потерял родственников. О том что умер дед он узнал когда уже садился в самолет. Так что шутки тут не уместны.
А потом ещё и тётя когда второй раз сел. А в третий раз собака друга
+22
-7
+15
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kokomelon
Ответ Антонио Мартынов
Это с кем Дивеев подписался?
Имелось ввиду, что продлил контракт с ЦСКА. Зенит делал запрос и хотел, чтоб Дивеев перешел к ним
+16
-1
+15
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Матрос Кот
То есть Аршавин,который отвечает за молодежный сектор,в городе,где живет 7 миллионов,где одна команда,где четыре футбольные школы,предлагает скупить всех в командах конкурертах? Каков подлец!
+17
-3
+14
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Удар Кержакова
Ответ инок
А почему бы им не развиваться в своих командах. Или можно только в Зените!?
Аршавин говорит про развитие Зенита, а не российских игроков.
+12
-3
+9
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Правда России
Вкладывать по зенитовски это скупить всех россиян и посадить на скамейку
+10
-2
+8
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wadwill13
Ответ Александр Жердин
Если мне не изменяет память, в Зените именно Аршавин отвечал( или отвечает) за работу с молодёжью? Так в чём проблема? Работать не умеет?
не с молодёжью а академией. он не тренирует сам молодых. и при чем тут развитие игроков в своей академии когда тех кого он назыал- лучшие из молодых в рф на все академии всех клубов. таланты единицы на всех. ну нет счас в академии зенита кого то лучше захаряна к примеру. так что не неси чушь. в барсе сейчас нет и не будет нового месси ближайшие лет ... и что теперь им не покупать других талантов которые лучше их игроков в академии?
+12
-5
+7
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kk.abb
Ответ Антон Путятин
Вендел потерял родственников. О том что умер дед он узнал когда уже садился в самолет. Так что шутки тут не уместны.
Ага, расскажешь. В спортинге у него тоже каждый день дед умирал.
+7
-1
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Красная стрела
Ответ Айнур Билалов
прав абсолютно, лучше своих вырастить, чем переплачивать иностранцу, в условиях бана от еврокубков. ещё б им зарплаты приземлить, мотивировать хорошими призовыми
Ну так то они не вырастят, а сопрут😂
+9
-3
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Egor Aleksandrovich
Ответ Антон Путятин
Вендел потерял родственников. О том что умер дед он узнал когда уже садился в самолет. Так что шутки тут не уместны.
вам самим не смешно? сколько раз он пытался прилететь в Питер? это ж сколько у Вендела дедушек?

очевидно, что это бойкот возвращению в Зенит, и попытка надавить на руководство, чтобы его быстрее продали.
+6
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S.A.N.
Как насчёт потратиться на тренеров для СВОЕЙ академии, чтобы не было нужды покупать россиян со стороны? В долгосроке это всяко полезнее игры в купи-продай. Вот по поводу легов Аршавин выдал базу, они когда здоровы никого не подпустят из молодых к составу, это только у детей и любителей сказочек в неокрепших умах существует некая "честная конкуренция"
+6
-1
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justbored
вот натурально люди без определенного - только за счет чужого прожить и способны.
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-2
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AERN
У нас в стране так футбола не будет, если все игроки сборной захотят в Зенит, а не в европу.
+6
-2
+4
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Ничего Смешного
Ответ Матвей Суицидин
Кстати хорошую тему затронул Аршавин. Когда говорят, что наши молодые игроки должны конкурировать с топовыми легами, вот пожалуйста, много ли наших конкурировала с Малкомом и бразильцами и кто выиграл конкуренцию? Помог ли его трансфер развитию молодых игроков. большой вопрос.
На Мостового на фоне бразильцев без слёз не взглянешь. Ингуш был баночником в Спартаке, он давно не прогрессирует. Тот же Дзагоев в своё время очень хорошо смотрелся и выигрывал конкуренцию. Лимит - зло, у них зарплаты дай Боже, в Европе никогда и никто платить не будет столько, вот поэтому у нас и не прогрессируют.
+5
-2
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Ковид 07.10.52
Вот это по- питерски...ограбление конкурентов называют вкладыванием денег в наш футбол...
+6
-4
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Удар Кержакова
Ответ Денис Давыдов
и Локо прям так жаждет его продать, тем более ещё и внутри лиги 😂 ну если нет суммы выкупа, я бы на месте Локо даже не зашевелился бы над предложением Зенита, если только это сумма где-то хотя бы не половина суммы за Малкома.
Если учесть, что он в свои 18 лет стоит уже 7 млн., то на сделке в 15-20 млн. выиграют оба клуба.
+1
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DenizKios
Ответ noti22
Аршавин будто не знает, что сопоставимые по уровню бразильцы гораздо дешевле, чем паспортисты. Так зачем переплачивать? Динамо за 15 готово отдать Захаряна в Европу, а Зениту эта цена будет выше раза в 2. Нерациональный путь. Плюс с продажи бразильца можно и заработать прилично, а россиян покупать лишь себе в убыток.
Выход
Потолок зарплат для рос.деревяшек
+1
0
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Alex
Ответ Домоседов
Лучше вкладывать в других россиян: Иванова, Кукуяна и Сухого
Когда некоторые в Хусаинова и Петтая вкладывали, то это норм было?)
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Victor Pavlovuch
Ну это не правильно! Деньги надо вкладывать в детский футбол, а не в Зазоряна и ему подобным ! Чуть выше своего уровня сыграли пару игр и уже в Челси! Ну а как сейчас играют? Да никак! Поэтому в детский футбол и с правильной прививкой ценностей!
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Александр Жердин
Ответ wadwill13
не с молодёжью а академией. он не тренирует сам молодых. и при чем тут развитие игроков в своей академии когда тех кого он назыал- лучшие из молодых в рф на все академии всех клубов. таланты единицы на всех. ну нет счас в академии зенита кого то лучше захаряна к примеру. так что не неси чушь. в барсе сейчас нет и не будет нового месси ближайшие лет ... и что теперь им не покупать других талантов которые лучше их игроков в академии?
И что? Понятно, что он сам не тренирует,только в академию берут насколько я знаю, не обязательно из СПб и Ленобласти . Надо шерстить всё пространство России, а не высказывать очевидное Да, сейчас и рядом нет по таланту Захаряну .И что, не работать?
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S.A.N.
Ответ Динозавр которому платит Озил
Думаете все зависит от тренера ?Или проблема в том ,что талантов не так много ?Там хоть Гвардиолу ставь ,если ты бревно ,тебе никто никогда не поможет .
Для этого и нужны сильные тренеры и методисты, чтобы академия выпускала конкурентоспособных ребят, а не "брёвна". Если своих спецов нет, то пусть зовут сербов, хорватов, голландцев, бразильцев. Инфраструктура у Зенита потрясающая, а пользоваться ей не умеют, можно сказать.
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