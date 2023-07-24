Андрей Аршавин думает, что после ухода Малкома «Зениту» стоит обратить внимание на россиян.

– Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, .

– Если бы Коваленко еще не перешел, он был бы четвертым в этом списке?

– Четвертым был бы другой, он уже подписался с другой командой. Это Дивеев. Для меня он остается лучшим российским защитником. К сожалению, пока не вижу и близко, кто может к нему подойти.

Если потенциальные новички-бразильцы такие классные, они все равно через год захотят либо вернуться в Бразилию, либо уехать в Европу. Ну и смысл? Белка в колесе.

– Почему российские игроки через год не должны захотеть уехать?

– Им тяжелее будет уехать, потому что они русские. Они не будут ездить по Копакабане, как .

– Идеальная российская четверка в атаку «Зенита»?

– Захарян, , . Направо придется брать молодого из академии.

– Как молодые российские игроки будут расти без топовых иностранцев рядом?

– Я не говорю, что это должна быть самоцель, но если есть позиция, где можно иметь сильного российского игрока, то лучше иметь его.

был четыре года, кому он что передал? По идее все должно быть как вы рассказываете, но для этого молодые должны быть рядом. Они бы это впитали и встали на места легионеров. Но у нас там одни ветераны.

У Мостового в прошлом сезоне был период, когда он выиграл конкуренцию у Клаудиньо, но это единичный случай, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» заместитель гендиректора «Зенита».