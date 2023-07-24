Зарема о продаже Малкома: «Не разделяю визгов радости. У «Зенита» прибыло 100 млн на трансферы – сгребут Соболева, Глебова, Карраскаля, Тюкавина, Кордобу»

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Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что «Зенит» продаст полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 миллионов евро. 

«Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!

Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут.

Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.

Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех.

В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете. Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

58 комментариев

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Bashibuzuck
Хотелось бы еще мнение Бузовой услышать😁
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шатанледс 12
Вот и топовая аналитика подъехала 🤣
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mean machine/
Экспертница что-то почуяла, бгг
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Кирилл.С-Пб
Да не горит у неё, не горит!)))
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Сергей Васильев
Ответ mean machine/
Экспертница что-то почуяла, бгг
У экспертницы типичный синдром утёнка. Несколько лет назад она узнала, что есть такая игра - футбол, и в нём есть такая команда - Зенит. Теперь все её мысли только о Зените. Если бы она сначала узнала, что есть Шинник или Текстильщик, её небольшой мозг полностью занимали бы эти команды.
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fil_spb
Ответ Василий Васильев
Комментарий удален модератором
Литвинов и Пруцев это только вторая очередь. Главная цель и задача это переманить Грулева из Динамо. Зарема нас раскрыла, все наши сокровенные желания и цели на публику вывалила. Как дальше быть?
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Назар Игорь
По поводу "не стеснялся прошлого игроков" попала в яблочко, только спартаковское. Уж там были и есть футболисты с таким прошлым, что дон Карлеоне по сравнению с ними младенец.
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Lumberjack
Соболева выкупят!!! КАРАУЛ!!! Дельфинарий закрыть придется!
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Назар Игорь
Подробней о некоторых легендах Спартака. Ну о играющем лидере команды Промесе сказано достаточно, он в рекомендациях не нуждается. Заглянем в прошлое.
Ибра Кебе. Жрал по ночам кур, кости складывал под подушку. Драки устраивал с одноклубниками прямо в автобусе. Пришëл на тренировку в национальном костюме держа под одеждой тесак для ритуальных жертвоприношений.
Эссиен Фло. Венцом его художеств было справление малой нужды за воротами во время матча.
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.фигляр.
фу
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La Crosse Bobcats
не стесняется прошлого, это она про господина который избивал свою жену, резал ножом своего кузена и продает наркотики тоннами и футбольный клуб чьим владельцем являлся ее сожитель?
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Alex
Для понимания масштаба: трансфер Малкома стоит на 20 млн евро больше, чем вся партия кокаина, в которую вложился Промес.
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Плакса Джон ушел налево
Пусть у Спартака Дуарте за 20 млн купят😂
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Алексей Тарлыков
Что-то из Спартака полкоманды предателей собралось
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2vdhrvmmzf
Ну собственно так и будет скорее всего
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Ole Gunor
чудо-страна, женщины подобного толка становятся говорящими по всем вопросам, притом что это является довольно странным показателем их прошлого статуса. Это не против семейной жизни, но немного противоречит самому статусу господина Федуна с точки зрения его "супруги".
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mean machine/
Как же я безмерно рад, что есть Зарема и каждый кб - немножечко Зарема. Этот угар должен длиться вечно!🤣😎
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Ничего Смешного
Как же ты достала всех, бабёнка.
Продали и молодцы, купят Соболева по трансферной стоимости - отлично.
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Curry30
«сказал супруга бывшего владельца спартака» - вот это очень точно подмечено… ))))) всегда знал, что это транс
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lovkac
Всех собрать и заставить каждый день давать вью, о том как им хорошо в Зените и было плохо при некой Салиховой З
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Жорег Борщофф
Не, ну она просто прелесть! =)
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antiginer
у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича,
Лишь бы они и остальные перечисленные кандидаты до сделки не располненели)))Во жгет,тетя🙈
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svft
Соболева давно пора сгрести: на совочек да в пакетик
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Виктор
Ответ Василий Васильев
Комментарий удален модератором
Пруцев в спартаке откуда?
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fussballer
"Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех." - Воспользуется передовым опытом на примере Челси.
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