Зарема о продаже Малкома: «Не разделяю визгов радости. У «Зенита» прибыло 100 млн на трансферы – сгребут Соболева, Глебова, Карраскаля, Тюкавина, Кордобу»

Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что «Зенит» продаст полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 миллионов евро.

«Многие болельщики радуются, что уехал , и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!

Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У « » теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.

В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут.

Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у « » – Глебова, у «Спартака» – , , Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.

Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех.

В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете. Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.