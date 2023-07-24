Зарема о продаже Малкома: «Не разделяю визгов радости. У «Зенита» прибыло 100 млн на трансферы – сгребут Соболева, Глебова, Карраскаля, Тюкавина, Кордобу»
Зарема Салихова прокомментировала переход Малкома в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что «Зенит» продаст полузащитника «Аль-Хилалю» за 60 миллионов евро.
«Многие болельщики радуются, что уехал Малком, и двое или даже трое других бразильцев на чемоданах: «О, чудо, ослабленный «Зенит»!
Не разделяю их задора и визгов радости по этому поводу. Уж лучше располневшие бразильцы в основе. У «Зенита» теперь прибыло, потенциально, 100 млн на последующие трансферы плюс забюджетированные траты на это трансферное окно.
В Бразилию уже вряд ли пойдут. Возможен новый заход в Аргентину, но игроки уровня Паредеса не поедут.
Так что, скорее всего, сгребут по выкупной цене игроков основы у российских клубов под конец трансферного окна, как однажды сделали с Быстровым: у «Ростова» – Глебова, у «Спартака» – Литвинова, Соболева, Зиньковского, Пруцева и Хлусевича, у «Динамо» – Тюкавина и Грулева, у ЦСКА – Карраскаля, у «Краснодара» – Кордобу, а у «Оренбурга» – Лукаса Веру.
Семак уж как-нибудь сможет расставить или рассадить на лавке всех.
В этом сезоне новый тренд – не принимать в расчет межклубные традиции, учитывать лишь суммы на банковском счете. Да и «Зенит» никогда не стеснялся прошлого игроков. Наоборот, облачить в свои футболочки и фото со стрелочкой становится новым шиком», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ибра Кебе. Жрал по ночам кур, кости складывал под подушку. Драки устраивал с одноклубниками прямо в автобусе. Пришëл на тренировку в национальном костюме держа под одеждой тесак для ритуальных жертвоприношений.
Эссиен Фло. Венцом его художеств было справление малой нужды за воротами во время матча.
Продали и молодцы, купят Соболева по трансферной стоимости - отлично.
Лишь бы они и остальные перечисленные кандидаты до сделки не располненели)))Во жгет,тетя🙈