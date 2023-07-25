«Барселона» получит от «Зенита» 1,5 млн евро после трансфера Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» поможет заработать и «Барселоне».

«Зенит» продает полузащитника в Саудовскую Аравию за 60 млн евро. В 2019 году он был куплен у «блауграны» за 40 млн.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы имеют право получить 7,5% от суммы прибыли «Зенита» (то есть от 20 млн евро). Таким образом, «Барселоне» должны быть перечислены полтора миллиона евро.

Малком провел в Ла Лиге один сезон, в Мир РПЛ – четыре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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43 комментария

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Mark Safa
Пришел рычаг откуда не ждали
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Eden Hazard
Отложат на Мбаппе.
+58
-5
+53
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Славный_малый
И начались соревнования по остроумию..)
+34
-7
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Алексей Елистратов
Потайные рычаги активированы.
+11
-2
+9
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Пацанчик реальный
Лапорте надо поехать в Лас-Вегас,попросить открыть безлимитные ставки за столами, поставить эти 1.5 млн. на красное или черное,выиграть и дальше ставить все и угадывать красное или черное 9 раз подряд и тогда может быть хватит на Мбаппе!
+11
-2
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Пацанчик реальный
Ответ Гамарджоба Генацвале
Можно до Месси доехать и попросить долги списать. Более дельный вариант.
В Лас-Вегасе на рулетке больше шансов на успех!
+9
-1
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Alda
Ответ Славный_малый
И начались соревнования по остроумию..)
Это же круто)
+8
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Ничего Смешного
Ну всё, рычаги можно не использовать
+9
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impaled
Рычажочек
+8
-1
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David Aprasidze
И тут же перечислит Месси
+6
-2
+4
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Эндрю81
- Видишь рычаг?..
- Нет...
- И я не вижу...
- А он есть!
+4
0
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Мурманчанин37
Завтра перечитаю шутки про новый рычаг
+5
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TeRex
Так вот в чём скрытый смысл этого трансфера! Зенит - рычаг Барселоны!
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Евгений Кузнецов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Можно до Месси доехать и попросить долги списать. Более дельный вариант.
ну или занять до зп у него
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Ola BP
Ответ Мурманчанин37
Завтра перечитаю шутки про новый рычаг
Все банальные и скучные :(
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SmokingShadow
Ответ Eden Hazard
Отложат на Мбаппе.
взнос на суперлигу
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Juninho P.
Ответ Eden Hazard
Отложат на Мбаппе.
на трансфер холланда
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Пацанчик реальный
Лапорте надо поехать в Лас-Вегас,попросить открыть безлимитные ставки за столами, поставить эти 1.5 млн. на красное или черное,выиграть и дальше ставить все и угадывать красное или черное 9 раз подряд и тогда может быть хватит на Мбаппе!
Можно до Месси доехать и попросить долги списать. Более дельный вариант.
+5
-4
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wjvxpb5q6f
Зенит с барского плеча зарегистрирует какого-нибудь новичка Барселоны, или кто-то наконец получит зарплату. Газпром. Мечты сбываются. Теперь и в Каталонии.
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Victor Kravtsov
2,5 %
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Pont ham pilat
Ответ Pont ham pilat
Надо газофицироть спотифи
пишу слово газофицировать, появляется сообщение о том что возможно допущены нарушения в комментарии)))
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_Amelina_ Landau
Ответ Гамарджоба Генацвале
Можно до Месси доехать и попросить долги списать. Более дельный вариант.
Но менее реалистичный )
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Любовь Мелехова
Ответ Yujanin
интересно как они собираются их получить?Санкции же)))
А серые схемы для чего? Кто-то на них неплохо зарабатывает. 😎
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Nick Crosier
Число крох со стола насыпали
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tolstiy
ну вот и первые деньги на мбаппе...
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