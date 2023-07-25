«Барселона» получит от «Зенита» 1,5 млн евро после трансфера Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн

Трансфер Малкома в «Аль-Хилаль» поможет заработать и «Барселоне».

« » продает полузащитника в Саудовскую Аравию за 60 млн евро. В 2019 году он был куплен у «блауграны» за 40 млн.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы имеют право получить 7,5% от суммы прибыли «Зенита» (то есть от 20 млн евро). Таким образом, «Барселоне» должны быть перечислены полтора миллиона евро.

провел в один сезон, в Мир – четыре. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.