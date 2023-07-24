Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»

Теги ПСЖ Интер Манчестер Юнайтед Челси Барселона лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Футбол

Несколько европейских клубов заинтересованы в подписании Килиана Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. 

По информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона». 

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе. 

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

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66 комментариев

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Давид Agabekyan
Барса и Интер чем платить собираются? Или долю в клубе ему отдадут?
+87
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+83
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PokaNeBatya
Ответ Давид Agabekyan
Барса и Интер чем платить собираются? Или долю в клубе ему отдадут?
говорят что Барса аж 5 рычагов сразу передернула что бы войти в гонку за Мбаппе
+66
-11
+55
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<~Inter~>
Интер с Барсой где-то клад нашли? Или нефть на своей базе? Просто по другому они никак не позволят себе Мбаппе
+37
-7
+30
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Владимир Самсонов
Скорее Интер Майами, чем Интер Милан
+20
0
+20
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PokaNeBatya
какого хрена тут делает Барса?
+33
-15
+18
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Максим Черкашин
Интер, шесть миллионов за Зоммера отказывается платить, мол много.😁
+18
-1
+17
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lovkac
Надеюсь Спартак заинтересуется и потом объявит о заговоре
+17
-3
+14
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Акира_1
Ответ Владимир Самсонов
Скорее Интер Майами, чем Интер Милан
Интер Милан даже Лукаку не смогли себе позволить, какой там Мбаппе
+12
-2
+10
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прощай Роналду
Ответ Давид Agabekyan
Барса и Интер чем платить собираются? Или долю в клубе ему отдадут?
Можно сказать Реал будет ему 50млн чистыми платить, там Винипух заплачет и потребует больше как суперлидер и суперплакса
+9
-1
+8
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Doubler
Не, ну Тоттенхэм тут фаворит, конечно
+8
0
+8
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Bazilic
Ответ PokaNeBatya
какого хрена тут делает Барса?
Тебя тут только она смущает?)
+6
-1
+5
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Дмитрий Шмелев
Ответ PokaNeBatya
какого хрена тут делает Барса?
Тоесть интер тебя не смутил?
+6
-2
+4
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градус ненависти
А какой у Барсы план по оплате Мбаппе, взять в заложники родственников своих футболистов, чтобы те отказались от денег?
+4
-1
+3
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Антон Орехов
Ответ PokaNeBatya
говорят что Барса аж 5 рычагов сразу передернула что бы войти в гонку за Мбаппе
Барса попросит Лионеля, чтоб он для Барсы Мбаппе купил.)
+2
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stomatologbeatles
Я конечно болельщик Интер,но в данное время это бред! Если бы были времена Моратти! Тогда да
+2
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stroozh
Чтобы перебить предложение Аль-чего-то там всем остальным скинуться придется
+2
0
+2
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YOUKNOWRA
Вроде ходят слухи что и Джеки Чан интересен Интеру! Загибаем пальцы 🤞🏻
+2
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Николай Третьяк
Ответ Максим Черкашин
Интер, шесть миллионов за Зоммера отказывается платить, мол много.😁
Так они как раз экономят все деньги, чтоб за Мбаппе выложить 😂😂
+2
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Джейме Ланнистер
В текущей ситуации больше верится что Мбаппе купить Интер, а не наоборот.
+2
0
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Фёдор Кузнецов
Интер с Барселоной с финансовыми проблемами и Тоттенхэм с МЮ которые торгуются за каждый цент? Ну класи им в подписании
+2
0
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Axmat Cecenov
Тоттенхем,Интер,Барса наверное договорились, что он будет играть за них сначала один тур за один клуб, потом за другого. А, з/п за них будет платить Аль-Хилаль
+3
-1
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Sanan1908
Вчера писали Милан , а сегодня Интер )))) завтра кто? Наполи?😅😃 Интер то за Зоммера не хочет платить 6 лямов🤦🏻‍♂️ а тут Мбаппе))
+1
0
+1
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dadahandadahan3@gmail.com
Я как фанат Барселоны,но не могу понять как они собираются платить,или подождать пока он будет свободным агентом 🤔
+1
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JENNINGS
Ответ Barca_mania
Все хотят играть в великом клубе☝️
Не видел ни одной новости в жизни, что Мбаппе может перейди в «Барсу». Как и не слышал его слов о том, что он якобы хочет играть в клубе ЛЕ
+2
-1
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Второй эксперт
Что предпочтет Мбаппе: "Интер" или "Тоттенхем"?
+1
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