Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»
Несколько европейских клубов заинтересованы в подписании Килиана Мбаппе.
Напомним, «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.
По информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер» и «Барселона».
Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.
«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)
Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»
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