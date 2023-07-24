Мбаппе интересен «Челси», «МЮ», «Барсе», «Интеру» и «Тоттенхэму»

Несколько европейских клубов заинтересованы в подписании Килиана Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

По информации Sky Sports, интерес к футболисту проявляют « », « », « », « » и « ».

Ранее стало известно, что саудовский «Аль-Хилаль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за Мбаппе.

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»