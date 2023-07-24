Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» откладывается из-за собак хавбека – французских бульдогов запрещено ввозить в Саудовскую Аравию

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо животные и спорт собаки Футбол

Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию откладывается из-за собак игрока.

Полузащитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Он уже согласовал контракт на 3 года. 

Однако трансфер игрока задерживается из-за ситуации с его питомцами. У него есть пара французских бульдогов, а в Саудовской Аравии эти собаки считаются агрессивными и опасными. Согласно правилам, собак этой породы нельзя ввозить на территорию страны ни при каких обстоятельствах. 

«Аль-Иттихад» запросил специальное разрешение у правительства Саудовской Аравии, чтобы Фабиньо смог привезти своих домашних животных. Также рассматривается вариант с размещением его собак в Бахрейне, одной из стран, граничащих с Саудовской Аравией. 

Болельщики клуба из Джидды запустили в социальных сетях кампанию под лозунгом «Впустите собак Фабиньо».

Отмечается, что из-за правил ввоза животных в Саудовскую Аравию задерживается трансфер еще одного футболиста. 

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46 комментариев

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n9mn977m27
Теперь понятно почему Газзаева в Саудовскую Аравию не приглашают
+137
-8
+129
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QWertY
Ответ ColonelKurtz
А Газаева впустят в СА?
Да, он осетинский шпиц. Запрещены только бульдоги, которые считаются опасными
+72
-3
+69
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Ярик01
Сегодня собак ввезут, завтра женщину без головного убора.
Революцией пахнет из-за футбола.
+52
-1
+51
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QWertY
«Впустите собак Фабиньо»😂
+36
-1
+35
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ColonelKurtz
А Газаева впустят в СА?
+31
-4
+27
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ ColonelKurtz
А Газаева впустят в СА?
Дворняг можно
+21
-1
+20
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David Aprasidze
Ответ Feanor-elf
Французские бульдоги агрессивные? Вы там совсем ку-ку в своей Аравии? Не говоря уже о том, что даже собак «бойцовских» пород таковыми делают люди.
Ку-ку у нас в СНГ где уличные собаки (и не только) сжирают людей заживо, а зоошизозащитники винят жертв и оберегают зверей.
+23
-7
+16
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Feanor-elf
Французские бульдоги агрессивные? Вы там совсем ку-ку в своей Аравии? Не говоря уже о том, что даже собак «бойцовских» пород таковыми делают люди.
+21
-5
+16
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tony
Ждем на спортсе
«Собаки Фабиньо. Где они сейчас?»
+14
0
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artem21
Походу все старания псу под хвост с этим трансфером
+11
0
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Руслан Узденов
Закон, кстати, интересный.
+8
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Угараю_с_вас
Ответ Feanor-elf
Французские бульдоги агрессивные? Вы там совсем ку-ку в своей Аравии? Не говоря уже о том, что даже собак «бойцовских» пород таковыми делают люди.
Рассказал своему ротвейлеру, сидим 🤣🤣🤣 хотя он еле тот добряк )) а тут бульдоги опасные собаки оказывается 🤣🤣🤣
+8
-2
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Антон
Ответ QWertY
«Впустите собак Фабиньо»😂
В Корею ему теперь лучше переходить, там будут рады.
+6
-1
+5
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Sirius26
Ответ Pol Belov
это что, шутка такая??... да этот бульдог семенит по улице с вечной улыбой во всю морду... может они их с английскими бульдогами попутали?
Да дело в другом,в Исламе собака это грязное животное.Не только слюна, но даже шерсть собаки среди верующих считается скверной –наджасом.
В помещениях вообще нельзя держать..По этому и ограничение.В хадисах можно прочитать и такое Я спрашивал об этом посланника Аллаха (мир ему и благословение), и он ответил: черная собака — это шайтан..Существуют пять (вредителей), убивать которых дозволено, дажеесли человек в ихраме: змея, скорпион, коршун, крыса и злобная кусающаяся собака". Есть слова пророка о том, что ангелы не входят в дом, где есть изображение, собака или оскверненный. А благие поступки человека, держащего в доме любую собаку, кроме пастушьей и охотничьей, - будут уменьшаться на два карата. Я думаю все же дело в их религии...
+5
-1
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уркунде
Кто не впустил собаку??? Вуф, вуф, вуф, вуф
Кто не упустил собаку вуф
Люди в зелёном (с)
+4
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Ivan Balashov
Ответ n9mn977m27
Теперь понятно почему Газзаева в Саудовскую Аравию не приглашают
Так он же не французский.
+3
0
+3
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Aleksandr Danilov
Если французские бульдоги опасные, то от йоркширский терьеров там в обморок падают от страха?
+5
-2
+3
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Магомед Жабиев
Ответ Антон
В Корею ему теперь лучше переходить, там будут рады.
Можно и во Вьетнам сразу , там плюс флешбэки прилагаются
+2
0
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vladimir.kostrichko
Это знак!!!!!Ливерпулю не надо его отпускать....
Блин он всего 1 сезон завалил,до этого провел великолепные сезоны...ВВД тоже не хватал звезд по сравнению с прошлими сезонами а по сравнению с сезоном 2018-19 -ввобще был сильный провал-но его же продают....
+1
0
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Милан 757
Ливерпуль потеряет своего самого сильного опорника ...
+1
0
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Матвей Суицидин
Ху лет зе догс Фабьнье аут? у...у...у
0
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Дандрей
Более смешной причины я ещё не слышал))
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Антон
Ответ Магомед Жабиев
Можно и во Вьетнам сразу , там плюс флешбэки прилагаются
Там собак на таможне конфискуют, потому что продукты питания ввозить нельзя.
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sashafan2
Агрессивные французские бульдоги🤣 Вот хохма
+1
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David Aprasidze
Все больше нравятся саудиты. Собачники мизантропы там в ауте.
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