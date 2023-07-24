Трансфер Фабиньо из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» откладывается из-за собак хавбека – французских бульдогов запрещено ввозить в Саудовскую Аравию
Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию откладывается из-за собак игрока.
Полузащитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Аль-Иттихад». Он уже согласовал контракт на 3 года.
Однако трансфер игрока задерживается из-за ситуации с его питомцами. У него есть пара французских бульдогов, а в Саудовской Аравии эти собаки считаются агрессивными и опасными. Согласно правилам, собак этой породы нельзя ввозить на территорию страны ни при каких обстоятельствах.
«Аль-Иттихад» запросил специальное разрешение у правительства Саудовской Аравии, чтобы Фабиньо смог привезти своих домашних животных. Также рассматривается вариант с размещением его собак в Бахрейне, одной из стран, граничащих с Саудовской Аравией.
Болельщики клуба из Джидды запустили в социальных сетях кампанию под лозунгом «Впустите собак Фабиньо».
Отмечается, что из-за правил ввоза животных в Саудовскую Аравию задерживается трансфер еще одного футболиста.
Революцией пахнет из-за футбола.
«Собаки Фабиньо. Где они сейчас?»
В помещениях вообще нельзя держать..По этому и ограничение.В хадисах можно прочитать и такое Я спрашивал об этом посланника Аллаха (мир ему и благословение), и он ответил: черная собака — это шайтан..Существуют пять (вредителей), убивать которых дозволено, дажеесли человек в ихраме: змея, скорпион, коршун, крыса и злобная кусающаяся собака". Есть слова пророка о том, что ангелы не входят в дом, где есть изображение, собака или оскверненный. А благие поступки человека, держащего в доме любую собаку, кроме пастушьей и охотничьей, - будут уменьшаться на два карата. Я думаю все же дело в их религии...
Кто не упустил собаку вуф
Люди в зелёном (с)
Блин он всего 1 сезон завалил,до этого провел великолепные сезоны...ВВД тоже не хватал звезд по сравнению с прошлими сезонами а по сравнению с сезоном 2018-19 -ввобще был сильный провал-но его же продают....