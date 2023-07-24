Переход Фабиньо в Саудовскую Аравию откладывается из-за собак игрока.

Полузащитник « » близок к переходу в « ». Он уже согласовал контракт на 3 года.

Однако трансфер игрока задерживается из-за ситуации с его питомцами. У него есть пара французских бульдогов, а в Саудовской Аравии эти собаки считаются агрессивными и опасными. Согласно правилам, собак этой породы нельзя ввозить на территорию страны ни при каких обстоятельствах.

«Аль-Иттихад» запросил специальное разрешение у правительства Саудовской Аравии, чтобы Фабиньо смог привезти своих домашних животных. Также рассматривается вариант с размещением его собак в Бахрейне, одной из стран, граничащих с Саудовской Аравией.

Болельщики клуба из Джидды запустили в социальных сетях кампанию под лозунгом «Впустите собак ».

Отмечается, что из-за правил ввоза животных в Саудовскую Аравию задерживается трансфер еще одного футболиста.