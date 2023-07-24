Трусова о серебре Игр-2022: «После проката была уверена, что выиграла. Поэтому реакция такая была»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Ляйсан Утяшева Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова заявила, что была уверена в победе на Олимпиаде-2022 после проката.

В Пекине фигуристка заняла второе место в индивидуальном турнире вслед за Анной Щербаковой. 

После произвольной программы Трусова эмоционально выразила недовольство результатом: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

– К поражениям как относишься?

– Нормально. И всегда нормально относилась. Просто для меня очень серьезной целью была Олимпиада, и я все делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, волноваться не надо. Вот. К сожалению...

– А в чем был сбой на твоей последней Олимпиаде? Как ты считаешь?

– У меня не было сбоя, я сделала все, что могла, и считаю...

– Что ты победила?

– Ну, так я не могу сказать, естественно.

– Ты можешь на 100% сказать, что ты откаталась на олимпийское золото?

– Я не могу так говорить, потому что это неправильно по отношению к человеку, который выиграл.

– Лично про себя – внутри – ты как-то отвечала на эти вопросы?

– Я после проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому реакция такая была. Вот и все. Как посчитали, так посчитали, – сказала Трусова на шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Была уверена, что Валиева проиграет? Ну Щербакова то ещё можно понять - два квада против пяти, но почему Валиеву не опасалась?
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna
"неправильно по отношению к человеку, который выиграл". Это в первую очередь неправильно по отношению к официальным результатам соревнования, признанным ИСУ. И как можно быть уверенной, что выиграла, если это не была лучшая сумма в сезоне даже
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetlana Yablonskaya
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша пережила тяжелейшее разочарование в жизни., к тому же на глазах у всего мира. Очень хорошо, что сейчас она может говорить об этом спокойно.
Не спокойно, к сожалению, посмотрите: она в этот момент зажалась вся и даже имени Аниного не смогла произнести. И по-прежнему настаивает, что была лучшей - видимо, окружение ее в этом поддерживает. Очень желаю ей все же это пережить и найти свой путь.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Vishenka
Трусова - Медведева номер два. Никогда не сможет признать свою неправоту и спокойно принять второе место на ОИ. Значит рассчитывала только на золото и лукавила что место на пьедестале не особо её волнует, а важны прыжки и потом истерику устроила на весь мир. Сакамото бронзе радовалась больше всех когда стояла на пьедестале. Получается падение с 3 Акселя она не считает падением? Все программы чисто откатала? Тактичность и дипломатичность не про Трусову. В юниорах нравилась больше, она была там солнышком.
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sky Smoker
Проблема в том, что прокат Саши был не особо-то чистый. И если Аня бы подзавалила ПП, Саша бы победила. Но Аня выдала в тот момент свой максимум. В этом и есть теория "бы...". Но случилось всё, как случилось.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Что бы уметь проигрывать нужен тоже характер, которого нет у Трусовой. Уже почти полтора года прошло, а воз и ныне там.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Попова
так и не приняла Александра своего поражения.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Короткова
Охх, Саша, Саша. Пусть этот проигрыш будет единственным горем в жизни.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vgg Ghb
Плакать в тот момент - одно дело, эмоции могут быть какими угодно, я не считаю, что за это человека можно осуждать, но я искренне не понимаю, почему до сих пор Саша считает, что сделала свой максимум на золото. Там же было падение с 3А и квады были не все чистые... На олимпиаде болела за неё, но не считаю, что Саша сделала все идеально. Как минимум, было падение :/
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Defender64
Была уверена, что Валиева проиграет? Ну Щербакова то ещё можно понять - два квада против пяти, но почему Валиеву не опасалась?
Да, этот момент странный.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatiana Klm
Ответ Маргарита В Сафронова
Саша пережила тяжелейшее разочарование в жизни., к тому же на глазах у всего мира. Очень хорошо, что сейчас она может говорить об этом спокойно.
Но поражение все же не приняла до сих пор
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asusp527
Девушку не научили реальности...родители и тренеры...вот она и не понимает ничего...
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ asusp527
Девушку не научили реальности...родители и тренеры...вот она и не понимает ничего...
Тренеры-то как раз пытались.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Скворцов
Учись проигрывать, Саша! За битого двух небитых дают!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лилибет
Сашенька—котеночек,ну не нужен был аксель тебе этот. Катала бы спокойно,компы бы подросли,ну нет же,максималист однажды—максималист навсегда
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Ответ Defender64
Была уверена, что Валиева проиграет? Ну Щербакова то ещё можно понять - два квада против пяти, но почему Валиеву не опасалась?
Она всё знала. Но оказалось, что не знала того, что знали другие)
Да, интересный момент. Еще забовно, что на тренировках перед пп Валиева лучше всех приземляла. Ситуация да, но опасаться как бы стоило.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Мда... Бог создал овец, чтобы их стричь.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lёna
Ответ Anna Vishenka
Трусова - Медведева номер два. Никогда не сможет признать свою неправоту и спокойно принять второе место на ОИ. Значит рассчитывала только на золото и лукавила что место на пьедестале не особо её волнует, а важны прыжки и потом истерику устроила на весь мир. Сакамото бронзе радовалась больше всех когда стояла на пьедестале. Получается падение с 3 Акселя она не считает падением? Все программы чисто откатала? Тактичность и дипломатичность не про Трусову. В юниорах нравилась больше, она была там солнышком.
видела много интервью, Саша с детских лет говорила, что ее мечта- стать ОЧ, а про место на пьедестале- это про другие соревнования
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Defender64
Была уверена, что Валиева проиграет? Ну Щербакова то ещё можно понять - два квада против пяти, но почему Валиеву не опасалась?
Камила была в психологическом раздрае по известным обстоятельствам. Она КП в личке еле докатала, было видно, что ПП завалит скорее всего.

Фк- высококоординированный вид спорта, очень зависит от настроя. А Ками на ОИ была в стрессовом состоянии, брошенная тренерами, родителей не было рядом, а ей всего 15 лет было. . Некому было поддержать ее. Вот и развалилась в личке.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий