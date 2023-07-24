Трусова о серебре Игр-2022: «После проката была уверена, что выиграла. Поэтому реакция такая была»
Александра Трусова заявила, что была уверена в победе на Олимпиаде-2022 после проката.
В Пекине фигуристка заняла второе место в индивидуальном турнире вслед за Анной Щербаковой.
После произвольной программы Трусова эмоционально выразила недовольство результатом: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»
– К поражениям как относишься?
– Нормально. И всегда нормально относилась. Просто для меня очень серьезной целью была Олимпиада, и я все делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, волноваться не надо. Вот. К сожалению...
– А в чем был сбой на твоей последней Олимпиаде? Как ты считаешь?
– У меня не было сбоя, я сделала все, что могла, и считаю...
– Что ты победила?
– Ну, так я не могу сказать, естественно.
– Ты можешь на 100% сказать, что ты откаталась на олимпийское золото?
– Я не могу так говорить, потому что это неправильно по отношению к человеку, который выиграл.
– Лично про себя – внутри – ты как-то отвечала на эти вопросы?
– Я после проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому реакция такая была. Вот и все. Как посчитали, так посчитали, – сказала Трусова на шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.
«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде
Да, интересный момент. Еще забовно, что на тренировках перед пп Валиева лучше всех приземляла. Ситуация да, но опасаться как бы стоило.
Фк- высококоординированный вид спорта, очень зависит от настроя. А Ками на ОИ была в стрессовом состоянии, брошенная тренерами, родителей не было рядом, а ей всего 15 лет было. . Некому было поддержать ее. Вот и развалилась в личке.