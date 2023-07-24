Трусова о серебре Игр-2022: «После проката была уверена, что выиграла. Поэтому реакция такая была»

Александра Трусова заявила, что была уверена в победе на Олимпиаде-2022 после проката.

В Пекине фигуристка заняла второе место в индивидуальном турнире вслед за Анной Щербаковой.

После произвольной программы Трусова эмоционально выразила недовольство результатом: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»

– К поражениям как относишься?

– Нормально. И всегда нормально относилась. Просто для меня очень серьезной целью была Олимпиада, и я все делала для того, чтобы быть настолько сильнее, что если я катаю чисто, волноваться не надо. Вот. К сожалению...

– А в чем был сбой на твоей последней Олимпиаде? Как ты считаешь?

– У меня не было сбоя, я сделала все, что могла, и считаю...

– Что ты победила?

– Ну, так я не могу сказать, естественно.

– Ты можешь на 100% сказать, что ты откаталась на олимпийское золото?

– Я не могу так говорить, потому что это неправильно по отношению к человеку, который выиграл.

– Лично про себя – внутри – ты как-то отвечала на эти вопросы?

– Я после проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому реакция такая была. Вот и все. Как посчитали, так посчитали, – сказала Трусова на шоу «Дерзкая готовка» Ляйсан Утяшевой.

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде