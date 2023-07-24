12,5 млн зрителей посмотрели дебютный матч Месси за «Интер Майами». Это рекорд для футбола на американском ТВ
Дебютная игра Лионеля Месси за «Интер Майами» установила рекорд на американском ТВ.
Как утверждает TyC Sports, игру команды из Флориды против «Крус Асуль» (2:1) в Кубке лиг посмотрели 12,5 млн человек. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.
Отмечается, что эта игра оказалась более востребованной, чем финальная серия НБА в 2022 году. Игры «Бостона» и «Голден Стэйт» в среднем смотрели 12,4 млн человек.
В целом самым просматриваемым событием на американском телевидении является Супербоул 2023 года. Аудитория игры с участием «Канзас-Сити» и «Филадельфии» – 115 млн человек.
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Приток людей из-за Месси хорош лишь в краткосрочной перспективе (читаем как длительность его контракта с Интер Майами). Риск того, что МЛС в дальнейшем вновь перестанет пользоваться популярностью слишком велик.