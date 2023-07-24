12,5 млн зрителей посмотрели дебютный матч Месси за «Интер Майами». Это рекорд для футбола на американском ТВ

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Дебютная игра Лионеля Месси за «Интер Майами» установила рекорд на американском ТВ.

Как утверждает TyC Sports, игру команды из Флориды против «Крус Асуль» (2:1) в Кубке лиг посмотрели 12,5 млн человек. Это самый популярный футбольный матч в истории американского телевидения.

Отмечается, что эта игра оказалась более востребованной, чем финальная серия НБА в 2022 году. Игры «Бостона» и «Голден Стэйт» в среднем смотрели 12,4 млн человек.

В целом самым просматриваемым событием на американском телевидении является Супербоул 2023 года. Аудитория игры с участием «Канзас-Сити» и «Филадельфии» – 115 млн человек.

Бекхэм о Месси: «В Интер Майами» перешел величайший игрок в истории. Его презентацию посмотрели 3,5 миллиарда зрителей»

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26 комментариев

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BaldFraud
Даже без Месси интерес к МЛС в США растет, потому что белое американское население вымирает (хэндэгг, бейсбол, хоккей) и растет латиноамериканское.
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ddddan 2
то есть супербоул 115 млн,а финал НБА 12? понятненько
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Vas Vasss
Ответ Гамаль Хайдаров
взрослый, а такую ахинею пишешь)
Типичная реакция, когда нечего сказать, никаких аргументов, но сказать что-то надо, так как задели правдой и фактами. Взрослей, не все окутаны пеленой пиара Мессика, есть в мире и думающие люди, которые в состоянии проанализировать по фактам и выявить очевидное : Месси - бездарь с суперпиаром на фоне Короля Роналду.
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Xusan Abdulhamid
Хорошо что скоро это дилемма Месси/Роналду закончится и все будут смотреть футбол.
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David Aprasidze
Ответ Vas Vasss
Комментарий удален модератором
К этому накладывается либеральная жалость/любовь к всему слабому, невзрачному и упадническому и зависть к красивому и возвышенному. Отсюда столько хейтеров у Рона.
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Садковский Ян
Главное, что они увидели, то ради чего решили включить телевизор
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Казанский парень
Ответ Vas Vasss
P.S Я понимаю что Спортс - проект Месси и его нельзя критиковать, но здесь только конструктив и нестандартное мнение, отличающееся от 99% однотипных комментариев в поддержку распиаренного Месси. Ничего я не нарушаю, поэтому удалять то что вам не нравится - признак бессилия. Мир не крутится вокруг секты Месси и думающие люди уже давно поставили крест над распиаренным Месси. Месси оплакивали и жалели с 2005 года, у него всегда были лучшие напарники мира и все его достижения были под крылом лучших игроков мира ( Роналдиньо, Хави, Иньеста, Бускетс, Алвес, Это`о, Неймар, Мбаппе, Суарес и т.д ). 15 лет Месси доставляли мяч, пока он пешком прохаживался и ждал момента для рывка, когда за него всю карьеру проделывали черную работу работяги. Тот же Роналду, первую половину карьеру будучи вингером, пахал как проклятый и вечно адаптировался в новых условиях и чемпионатах. Поэтому Месси как футболист - фикция. Он как барышня, наряженная во все золото, с которого вытряхивали пылинки. Поэтому Месси даже оценивать как футболиста просто невозможно, ибо он, грубо говоря, просто пришел за дипломом, когда все остальные зубрили, пахали и показывали свои навыки, свое мастерство. Месси же создали футбольная элита и мировые СМИ, его образ, его пиар. Отсюда и столько липовых ЗМ и ЧМ с пенальти почти в каждом матче. Месси - это не футбол, это гламур и фикция. Роналду же поставил футбол на новую планку.
Ну если ты пишешь про лучших игроков, пиши и сразу про условно "плохих" - Кркич, Джованни Дос Сантос, Афеллай, Тельо, Рафинья Алькантара, Мунир, Андре Гомеш - они тоже мячи доставляли?
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Ivan Tsioply
Ответ ddddan 2
то есть супербоул 115 млн,а финал НБА 12? понятненько
Финал НБА как минимум 4 игры, часть аудитории только после 3 игры подключились
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Vas Vasss
Ответ David Aprasidze
К этому накладывается либеральная жалость/любовь к всему слабому, невзрачному и упадническому и зависть к красивому и возвышенному. Отсюда столько хейтеров у Рона.
История стара как мир.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Vas Vasss
Комментарий удален модератором
взрослый, а такую ахинею пишешь)
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Velirpa
Ответ loginov8ynwa
В этой новости больше удивляет то, что Супербоул почти в 10 раз популярнее финала НБА. Upd. Понятно, что амфут там самый популярный, но цифра впечатляет
это их национальный вид спорта, они очень сильно любят свою страну в отличие от тех же россиян, все нормально.
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Ярик01
Ответ loginov8ynwa
В этой новости больше удивляет то, что Супербоул почти в 10 раз популярнее финала НБА. Upd. Понятно, что амфут там самый популярный, но цифра впечатляет
НФЛ значимо популярнее НБА. Да еще и супербол единственный матч, финал НБА - серия.
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Mark Safa
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Опять пришел капитан очевидность
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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psycho
не кубок матч тв конечно, но тоже ничего
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nb8dwryv56
А что с бейсболом?
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Super Bock
Со скрипом, но всё-таки побили рейтинговый рекорд Россия 25 - Беларусь.
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NGC6572
Не 400 миллиардов фанатов Роналду, конечно, но тоже пойдет
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a2wai
Тут самое важное это то, что все эти люди включили телек, чтобы посмотреть на Месси, а не матч МЛС.

Приток людей из-за Месси хорош лишь в краткосрочной перспективе (читаем как длительность его контракта с Интер Майами). Риск того, что МЛС в дальнейшем вновь перестанет пользоваться популярностью слишком велик.
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Vas Vasss
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