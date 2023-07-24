«Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе (Фабрицио Романо)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе деньги Фабрицио Романо Футбол

Саудовский клуб предложил рекордную сумму за трансфер Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер. 

«Аль-Хилаль» сделал парижанам официальное предложение о трансфере форварда, сообщает Фабрицио Романо.

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 300 миллионов евро – самую высокую сумму в истории футбола. Переговоры с представителями игрока еще не ведутся. 

«ПСЖ» по-прежнему убежден, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с «Реалом».

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» за 60 млн евро купит хавбека «Зенита» Малкома.

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)

Материалы по теме

98 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fussballer
Решили всех супер-топов собрать: Малкома, Мбаппе...
+73
-3
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
Ответ Петя Петров
А зачем 300, если они готовы за 150 продать
надо деньги куда-то деть
+55
-1
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dottore
Мир сошёл с ума…
+54
-2
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Zenit
это сколько можно Суторминых взять)
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Наймите Джейсона Стетхема и пусть он доставит Мбаппе в Аль-Хилаль.
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Bean
Ответ Spartak Zenit
это сколько можно Суторминых взять)
600 тысяч Суторминых!
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixalblch
Ответ Spartak Zenit
это сколько можно Суторминых взять)
Можно будет всю лигу заполнить только ими
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
diz07
Малкому обещали, что он будет играть с Мбаппе.
Ожидание: ПСЖ.
Реальность: Аль-Хилаль.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt39
Ответ Spartak Zenit
это сколько можно Суторминых взять)
И отстроить город Суторминск
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петя Петров
А зачем 300, если они готовы за 150 продать
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хазяин
Ответ Хазяин
надо деньги куда-то деть
ну или тракторист порадовался
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Саудиты просто издеваются над ПСЖ. Знают что Мбаппе перейдет только в Реал и дразнят ПСЖ этими предложениями)) Надо Зениту официально предложить ПСЖ 500 млн. В зенит он точно не перейдет, но клуб может заявить о себе на весь мир, других шансов, все равно, заявить о себе у клуба нет.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Почему не пойдёт? Полетит как супергерой
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Hala Madrid
А если в Псж скажут Зениту покажите сначала деньги?
Загуглят фото. Делов то.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Mixalblch
Можно будет всю лигу заполнить только ими
какую Лигу , можно индусопакестанцев выгнать , и на стройках будут работать одни Сутормины )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bunyod Turgunov
Ответ Balt39
И отстроить город Суторминск
Суторминск 😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Белый
во анекдот будет)))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ Акира_1
Скольким бы людям и странам могли бы помочь эти 300 лямов, но они пойдут на содержание звездой черепахи. 😬
Да никому бы они не помогли, разве что локально, Африки донатят около 150 млрд долларов ежегодно, но это капля в море, что бы решать глобальные проблемы, предотвращать гуманитарные катастрофы и т.д. нужны триллионы, строить там все с нуля начиная от руководителей и т.д. Но фактически это никому не нужно, потому что кому нужна сильная Африка, если там много полезных ископаемых и можно их добывать для своих нужд, а не нужд Африканского континента:)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Кушнир
Ответ Нефанатик
Загуглят фото. Делов то.
Или вышлют 600 тысяч фоток Сутормина
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
itemme
Просто маркетинг ход, очевидно, что туда он не пойдёт 🙂
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Ответ Hala Madrid
А если в Псж скажут Зениту покажите сначала деньги?
Придется Миллеру показать интерьер одной из своих комнат
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Как я и говорил такой вариант возможен ) Мбаблопе очень любит бабло , и поэтому он может согласиться на 2х летний контракт за МИЛЛИАРД , с условием что Аль Хиляль отпустит его бесплатно летом 2026 года в Аль Реаль .))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Скольким бы людям и странам могли бы помочь эти 300 лямов, но они пойдут на содержание звездой черепахи. 😬
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ja BRITER
Ответ Hala Madrid
А если в Псж скажут Зениту покажите сначала деньги?
в таком случае отдадут газом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан З.
Ответ Глебиньо
ты в каком веке живёшь?)Саудиты и ОАЭ уже давно получают огромнейшую прибыль от туристов.
Вы ещё расскажите тут про то что продажи футболок Мбаппе окупят трансфер 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий