Саудовский клуб предложил рекордную сумму за трансфер Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.

«Аль-Хилаль» сделал парижанам официальное предложение о трансфере форварда, сообщает .

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 300 миллионов евро – самую высокую сумму в истории футбола. Переговоры с представителями игрока еще не ведутся.

«ПСЖ» по-прежнему убежден, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с « ».

Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» за 60 млн евро купит хавбека «Зенита» Малкома.

Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»

Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)

«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)