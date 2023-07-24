«Аль-Хилаль» предложил 300 млн евро за Мбаппе (Фабрицио Романо)
Саудовский клуб предложил рекордную сумму за трансфер Килиана Мбаппе.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» исключил форварда из заявки на турне по Японии и выставил его на трансфер.
«Аль-Хилаль» сделал парижанам официальное предложение о трансфере форварда, сообщает Фабрицио Романо.
Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 300 миллионов евро – самую высокую сумму в истории футбола. Переговоры с представителями игрока еще не ведутся.
«ПСЖ» по-прежнему убежден, что Мбаппе уже согласовал условия личного контракта с «Реалом».
Ранее стало известно, что «Аль-Хилаль» за 60 млн евро купит хавбека «Зенита» Малкома.
Президент «ПСЖ» просит Мбаппе выслушать другие клубы. Килиан хочет только в «Реал»
Мбаппе интересен «Тоттенхэму», «МЮ» и «Челси». Крупнейшее предложение сделает «Аль-Хилаль», но «ПСЖ» знает, что Килиан к саудовцам не поедет (Marca)
«ПСЖ» готов отдать Мбаппе в аренду, чтобы не платить ему зарплату. Минимум 5 клубов связывались с парижанами (Sky Sports)
Ожидание: ПСЖ.
Реальность: Аль-Хилаль.