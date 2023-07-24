ЦСКА подпишет Давилу. Форвард Чили выкупил за 5 млн долларов контракт у «Леона» (Пако Монтес)
Форвард «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА.
25-летний игрок сборной Чили актировал опцию расторжения контракта с мексиканским клубом, заплатив отступные в размере 5 млн долларов, сообщает журналист Пако Монтес.
Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году. Футболист может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки. Его статистика – здесь.
В таких нелёгких условиях найти возможность решить вопрос и договориться дорогого стоит, наконец-то усиление на подходе
Наконец-то началась активность на рынке в это ТО.
Надеюсь, Мендес поможет ему обосноваться в клубе )