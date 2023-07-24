ЦСКА подпишет Давилу. Форвард Чили выкупил за 5 млн долларов контракт у «Леона» (Пако Монтес)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия сборная Чили по футболу возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Футбол

Форвард «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА.

25-летний игрок сборной Чили актировал опцию расторжения контракта с мексиканским клубом, заплатив отступные в размере 5 млн долларов, сообщает журналист Пако Монтес.

Давила перешел в «Леон» из «Пачуки» в 2021 году. Футболист может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки. Его статистика – здесь.

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26 комментариев

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Caerly
Теперь нужно Крушилу и Громилу.
+42
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+39
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Nomer22
Ответ Трент Резнор
Идеальная фамилия для центрфорварда. Ещё нужен Давала, чтоб пасы раздавал.
Смех смехом, а олды помнят.Умит Давала был такой.
+23
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+22
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Игорь Петров
Тут, как и с Чавесом — респект клубу и самому игроку за желание перейти.

В таких нелёгких условиях найти возможность решить вопрос и договориться дорогого стоит, наконец-то усиление на подходе
+8
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+7
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Трент Резнор
Идеальная фамилия для центрфорварда. Ещё нужен Давала, чтоб пасы раздавал.
+8
-3
+5
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Onion
Ответ Caerly
Теперь нужно Крушилу и Громилу.
Нужен Решала, чоужтам...
+5
0
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Alex Metallov
Ждем, надеемся будет хорошо играть и много забивать и отдавать голевых передач. Но наверное его как центрфорварда использовать не будут. Скорее едет, как замена Медине или Карраскалю.
+4
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+4
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BORGOMI
Ответ analogia
Один игрок погоду не сделает, ЦСКА надо как минимум 5 трансферов, если хотят бороться за золотые медали.
Нужно 5 трансферов, чтобы вообще за медали бороться, про золотые вообще молчу
+3
-1
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Andrei313
Ответ Caerly
Теперь нужно Крушилу и Громилу.
Эти уже есть
+2
0
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NikoVinkovic
Ответ Alex Metallov
Ждем, надеемся будет хорошо играть и много забивать и отдавать голевых передач. Но наверное его как центрфорварда использовать не будут. Скорее едет, как замена Медине или Карраскалю.
В Леоне в трёх первых матчах сезона он играл слева в атаке в 3-4-3, в очень похожей игровой модели на федотовскую.
+1
0
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Зелёный гопник
Ответ Трент Резнор
Идеальная фамилия для центрфорварда. Ещё нужен Давала, чтоб пасы раздавал.
Давала будет играть ЦЗ 😅
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Жорег Борщофф
Ответ Nomer22
Смех смехом, а олды помнят.Умит Давала был такой.
Турок. ага.
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NikoVinkovic
С преогромнейшим удовольствием буду наблюдать за игроками ставшей родной мне Лиги МХ в РПЛ и желаю им огромных успехов. Что Чавес, что Давила (ДАвила, ребята, уже писал) - игроки высокого класса на необходимые позиции в своих клубах. Всё у них в России должно получиться.
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goodok
Добро пожаловать в красно-синюю семью
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Кирилл
Отличная новость с утра пораньше !
Наконец-то началась активность на рынке в это ТО.

Надеюсь, Мендес поможет ему обосноваться в клубе )
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analogia
Один игрок погоду не сделает, ЦСКА надо как минимум 5 трансферов, если хотят бороться за золотые медали.
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Stanny Goatbull
Тогда нужен еще, Вратарь-Водила, как во дворе
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мутятя
Если так, то хорошо. Еще бы качественного опорника. Если да же допустим возьмут Сутормина и Оздоева, то точно не помешают. Для РФПЛ сойдут, для еврокубков нет.
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sad
Удачи ему в ЦСКА.....
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sintenced
Это как вратарь-гоняла?
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Blaumerc
Ответ Nomer22
Смех смехом, а олды помнят.Умит Давала был такой.
да помню, из того золотого поколения сб. Турции 2002 года и Галатасарая.
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Трент Резнор
Ответ Nomer22
Смех смехом, а олды помнят.Умит Давала был такой.
Точно. Причёска у него была интересная.
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alexus-1990
Ответ Nomer22
Смех смехом, а олды помнят.Умит Давала был такой.
только с ударением на последний слог
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ analogia
Один игрок погоду не сделает, ЦСКА надо как минимум 5 трансферов, если хотят бороться за золотые медали.
Ну или 5 трансферов на выход у Зенита
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Ихтиандр Прикаспийский
ну посмотрим. давно качественных трансферов не было
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