ЦСКА подпишет Давилу. Форвард Чили выкупил за 5 млн долларов контракт у «Леона» (Пако Монтес)

Форвард «Леона» Виктор Давила переходит в ЦСКА.

25-летний игрок сборной актировал опцию расторжения контракта с мексиканским клубом, заплатив отступные в размере 5 млн долларов, сообщает журналист Пако Монтес.

перешел в « » из «Пачуки» в 2021 году. Футболист может играть как на позиции центрфорварда, так и на флангах атаки. Его статистика – здесь.