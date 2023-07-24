«Спартак» предложил 12 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму» и хочет согласовать контракт с защитником в ближайшие часы

«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о трансфере защитника.

Московский клуб предложил « » 12 миллионов евро за Давинсона Санчеса, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Красно-белые оптимистично настроены в отношении этого трансфера.

Журналист Пипе Сьерра пишет, что « » надеется согласовать условия личного контракта с игроком в ближайшие часы. Санчес не против перейти в Россию.

В минувшем сезоне колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.