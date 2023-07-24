«Спартак» предложил 12 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму» и хочет согласовать контракт с защитником в ближайшие часы
«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о трансфере защитника.
Московский клуб предложил «Тоттенхэму» 12 миллионов евро за Давинсона Санчеса, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Красно-белые оптимистично настроены в отношении этого трансфера.
Журналист Пипе Сьерра пишет, что «Спартак» надеется согласовать условия личного контракта с игроком в ближайшие часы. Санчес не против перейти в Россию.
В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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