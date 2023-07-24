«Спартак» предложил 12 млн евро за Санчеса «Тоттенхэму» и хочет согласовать контракт с защитником в ближайшие часы

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Футбол

«Спартак» сделал предложение «Тоттенхэму» о трансфере защитника.

Московский клуб предложил «Тоттенхэму» 12 миллионов евро за Давинсона Санчеса, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на продвинутой стадии. 

Красно-белые оптимистично настроены в отношении этого трансфера.

Журналист Пипе Сьерра пишет, что «Спартак» надеется согласовать условия личного контракта с игроком в ближайшие часы. Санчес не против перейти в Россию. 

В минувшем сезоне АПЛ колумбиец провел 18 матчей. Статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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96 комментариев

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Плакса Джон ушел налево
Ответ Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
Крайняя игра 🤣
+110
-5
+105
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Вадим Голомазов
Надеюсь,что подпишут. На индейца Дуарте,без слёз не взглянешь.
+36
-1
+35
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Колян-1990
Ответ Плакса Джон ушел налево
Крайняя игра 🤣
космонавт, наверное )
+34
-1
+33
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Антон Фалафель
Ответ Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
Што за мода пошла, называть последний крайним? Типа какое-то суеверие? Можно умереть? Или с чем это связано?🤔🤔🤔
+21
0
+21
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T622222
Ответ Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
Крайним бывает север, нужда и плоть! Для всего остального есть слово последний
+17
-1
+16
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Ебздрогыч
Зенит уже подписал эксклюзивное право на игроков Тоттенхэма в России?
+21
-6
+15
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Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
+42
-29
+13
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Анатолий Фролов
Фабрицио Романо можно доверять
+13
-1
+12
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градус ненависти
Ответ Антон Фалафель
Што за мода пошла, называть последний крайним? Типа какое-то суеверие? Можно умереть? Или с чем это связано?🤔🤔🤔
это как если не закрыть лицо младенца на фотографии в социальных сетях эмодзи, кто-нибудь из подписчиков 100% украдёт его душу
+12
0
+12
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градус ненависти
Ответ Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
смотрели «Крайнее танго в Париже»? Отличный фильм, всем советую
+11
0
+11
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DancePunk
Ответ baryn
Комментарий удален модератором
Ну-ну, а перейди он к вам, был бы «новым Видичем»))
+16
-6
+10
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Вадим Голомазов
Ответ edik-burimov2@mail.ru
как в Англию бабло то отправят?
сам свой трансфер выкупит. Динома такое уже провернуло
+9
0
+9
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savik-A.M.
Ответ JBa
а ты что, думаешь, Санчес в Россиюшку приедет, чтобы выкладываться на полную? так, перевалочный пункт и море бабла
а в Зенит едут за мировой славой ?
+9
-1
+8
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Docentr9
Это был тонкий стратегический ход с Эраковичем, чтоб питерские клептоманы активизировались и ничего не мешало взять нормального защитника.
+10
-2
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Правдоруб Денисов
Слушайте, у Зенита и так много защитников. Куда Санчаса-то еще?
+11
-3
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Vadim Vladimirovich
если правда, то это топ!
+13
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Вячеслав Марочкин
Ответ edik-burimov2@mail.ru
как в Англию бабло то отправят?
Витек отвезет.
+7
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Сергей Морозов
Ответ Правдоруб Денисов
Слушайте, у Зенита и так много защитников. Куда Санчаса-то еще?
На крайняк в Сочи отправят 😁
+8
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Misha Rosenberg
🔴⚪мы ждём тебя Санчес!!!
+8
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savik-A.M.
Ответ градус ненависти
смотрели «Крайнее танго в Париже»? Отличный фильм, всем советую
советую почитать книгу Фенимора Купера " Крайний из могикан" )
+6
0
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*MVP*
Ответ Игорян Суровый
судя по крайней игре, любой защитник будет усилением, что уж про Санчеса говорить
крайняя, ахаха, какой кринж)
+4
0
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Ganibale
Ответ Олег Комисаров
Надо по-любому брать защитника! Литвинов должен играть в полузащите, а Зобнин на скамейке посидеть .
Ну поспорил бы, вчера Рома выглядел на мой взгляд хорошо, а вот Мартинс кажись ошибался побольше, ну то что Литвинов лучший ЦОП в команде и единственный это факт
+5
-1
+4
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
питерские и его сейчас подпишут
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-9
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Андрей Белоусов
Ответ Плакса Джон ушел налево
Крайняя игра 🤣
То как играла оборона в крайней игре-там недалеко от сравнения с крайней плотью...
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Zlodimir
Ответ Плакса Джон ушел налево
Крайняя игра 🤣
Видимо пишет пилот-горнолыжник 🤣
+2
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