«Зенит» купит Адамова за 1 млн евро и отдаст Гойло «Сочи» в аренду

«Зенит» близок к приобретению вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Как утверждает «Чемпионат», футболист уже прошел медосмотр, и сторонам остается уладить последние детали, прежде чем объявить о трансфере.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 25-летний игрок подпишет контракт сроком до 2027 года. За него заплатят 1 млн евро.

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