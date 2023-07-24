«Зенит» купит Адамова за 1 млн евро и отдаст Гойло «Сочи» в аренду

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Адамов Никита Гойло Чемпионат.com Сочи Футбол

«Зенит» близок к приобретению вратаря «Сочи» Дениса Адамова.

Как утверждает «Чемпионат», футболист уже прошел медосмотр, и сторонам остается уладить последние детали, прежде чем объявить о трансфере.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 25-летний игрок подпишет контракт сроком до 2027 года. За него заплатят 1 млн евро.

«Сочи» также возьмет в аренду вратаря «Зенита» Никиту Гойло.

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47 комментариев

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Ебздрогыч
Да уж давно бы сделали общую заявку, так только отчетность лишнюю плодить
+71
-17
+54
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Jovana Jovičić
Ответ Спартак сила
что хотят то и творят позорище
Хорошо что не Сафонов, а то бы тебе скорую и пожарную вызывали
+26
-9
+17
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Spartak Zenit
Мбаппе надо еще взять
+14
-3
+11
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Дандрей
Роман в поряде)
Даже пас на Хиддинка не смутил питерцев.
Красава)
+10
0
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Михаил Иванов
Ответ Никита Самарин
Так его вроде Динамо хотело? Зенит по классике 😏
Спартак не хотел случайно?
+12
-4
+8
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kokakoka
Ответ Spartak Zenit
Мбаппе надо еще взять
Можно поменять на Вендела
+6
0
+6
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Тимофей Барсуков
нужен конечно вратарь помоложе кержакова
+5
-2
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Вертуальный Человек
Ответ Спартак сила
что хотят то и творят позорище
Обычное трансферное окно. Хотят купить игрока, купят, не хотят - не купят. Кого-то продадут, что тут такого?😂
+5
-2
+3
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Jovana Jovičić
Ответ WelcomeBackPURE
Средний вратарь, как раз для Газпрома
ТУТ БОЛЕЛЬЩИК ДИНАМО ШУТИТ ПРО СРЕДНИХ ВРАТАРЕЙ
+3
-1
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pav11k
Прости, воспитанник
Оставили бы тогда нижегородцам, если самим не нужен
+1
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Сергей Петахов
Ответ argentina10
Динамо же хотели его подписать и опять просрали....вообще жесть какая с трансферами у нас творится, каких просто нет..
Гафину спасибо.
+1
0
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argentina10
Динамо же хотели его подписать и опять просрали....вообще жесть какая с трансферами у нас творится, каких просто нет..
+2
-1
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Люби Зенит Побольше Побед
У Адамова попытка номер 2.
+1
0
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Jovana Jovičić
Ответ kokakoka
Юмор в том, что сейчас Кержаков вполне себе топ-3 в РПЛ по игре
Думаю, топ-5, все же. Акинфеев, Лантратов, Помазун и Сафонов (хоть и косячил в прошлом сезоне).
+4
-3
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Jovana Jovičić
Ответ Денис Давыдов
За 50 тысяч рублей классике?
По какой классике? Вы о письме Рубина про 50 тысяч Оренбургу?
+2
-2
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kokakoka
Ответ Jovana Jovičić
Зениту просто вратарь нужен. Там таких нет сейчас. Кроме Кержакова, ибо он реально +- вратарь.
Юмор в том, что сейчас Кержаков вполне себе топ-3 в РПЛ по игре
+4
-4
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Архитектор Мендисабаль
И чем он лучше своего Гойло?
+1
-1
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hiper26
Нужно больше Адамовых.
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Андрей Фоминых
Ответ kokakoka
Можно поменять на Вендела
на сергеева
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Faust Doc
Ответ kokakoka
Можно поменять на Вендела
На Сутормина
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Rocco777
Ответ Spartak Zenit
Мбаппе надо еще взять
а лучше Заболотного. шатать так Королеву.
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arlovski
Зенит его уже года 3 покупает по-моему
0
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Антон Bratishchev
Ответ Jovana Jovičić
ТУТ БОЛЕЛЬЩИК ДИНАМО ШУТИТ ПРО СРЕДНИХ ВРАТАРЕЙ
Шунин божит🤣🤣🤣
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ясон чистяков
Ну не Мбаппе же, или у кого то увели? у Сочи наверное)
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argentina10
Ответ Сергей Петахов
Гафину спасибо.
с Пивоваром на пару и Бувачу..
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