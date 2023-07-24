«Зенит» купит Адамова за 1 млн евро и отдаст Гойло «Сочи» в аренду
«Зенит» близок к приобретению вратаря «Сочи» Дениса Адамова.
Как утверждает «Чемпионат», футболист уже прошел медосмотр, и сторонам остается уладить последние детали, прежде чем объявить о трансфере.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 25-летний игрок подпишет контракт сроком до 2027 года. За него заплатят 1 млн евро.
«Сочи» также возьмет в аренду вратаря «Зенита» Никиту Гойло.
Даже пас на Хиддинка не смутил питерцев.
Красава)
Оставили бы тогда нижегородцам, если самим не нужен