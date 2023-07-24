Загитова о хейтерах: «Возможно, обиженные на что-то люди, чем-то недовольные в себе, с комплексами. Может, просто визуально я не нравлюсь»

Теги Максим Траньков сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, как относится к комментариям хейтеров в интернете.

– Ты довольно рано стала звездой. О тебе заговорили уже в контексте соперницы, нашей основной надежды на Олимпийских играх. Казалось бы, два года был непререкаемый лидер, потом появляется еще эта юная звезда, выигрывает чемпионат Европы. И с тех пор ты постоянно читаешь про себя в Интернете какие-то завистливые комментарии. Как вообще с этим справляться? 

– Мне не нравится, когда говорят: вот, ты звезда. Даже язык сейчас не поворачивается сказать. Мы же все равно люди, мы такие же, как все визуально. У нас те же руки, те же ноги. Просто мы отличаемся тем, что попали в тот вид деятельности, в котором реализовали себя.

Просто везение. Это же везение тоже во многом. Тебя вот так вот – чик – поставило что-то, сделало, и вот так получилось. 

– Но из того, что ты рассказываешь, это не совсем так. Еще и поработать приходится. 

– Конечно, это в любом случае. Просто я знаю многих спортсменов, которые очень много работали и поставили всю жизнь на это, но... просто не повезло.

– То есть ты никогда не чувствовала себя обиженной от того количества фекалий, которые на тебя выливаются в интернете?

– Есть такие моменты, когда ты просто смеешься – что за бред вообще? В другой момент непонимание, за что.

– Ты просто делаешь свою работу каждый день. И находится человек, недочеловек, который... 

– Не недочеловек. Просто обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные в себе, какие-то комплексы. Возможно, просто визуально я не нравлюсь.

Мне в этом плане нравится Алексей Константинович [Ягудин], который может себе позволить все, ответить на какие-то комментарии.

На самом деле это же психологически помогает, когда ты отвечаешь человеку. Ты уже можешь объективно сказать «за что?» и разобраться. 

Я как человек, любящий покопаться в себе, разобраться, почему человек ведет себя так по отношению ко мне – хочу все время спросить, почему? Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим.

Я спокойно, открыто со всеми общаюсь. Вы знаете все мои расписания, куда я иду. Подойдите. Но почему-то такого еще пока не было.

– Потому что весь страх в штанах. Ну и надо пояснить, что Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года, ему 42 года, поэтому, наверное, он может отвечать разным людям, диванным критикам. А когда ты маленькая девочка и читаешь это...

– Нет, сейчас я уже не маленькая девочка. 

– Но когда-то ты была маленькой девочкой. 

– Я просто закрывалась в себе, очень мало говорила, практически не давала интервью и ни с кем не общалась. Общалась только с бабушкой, с тренерами.

– Ты плакала когда-нибудь из-за обидных комментариев?

– Хочется сказать «нет», как сильная девушка. Но... да, – сказала фигуристка в интервью Максиму Транькову на Первом канале. 

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7 комментариев

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Ludmila Panasenko
Ответ varick
Т.е. Загитова даже спустя годы так и не докумекала что она неприятна людям из-за своего ядовитого фанатья? Она прекрасно видела скотскую травлю Жени своей "стенкой", и притворяется что ничего не понимает?
А мы прекрасно видели травлю Алины. И сейчас вы продолжаете это делать.
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Девочка с севера
Никаких причинно-следственных связей...
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закрыт по беспределу
"Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим... Я вам расскажу о своих связях"
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну просто не любим мы тебя. Хватит жаловаться
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закрыт по беспределу
Ответ varick
Т.е. Загитова даже спустя годы так и не докумекала что она неприятна людям из-за своего ядовитого фанатья? Она прекрасно видела скотскую травлю Жени своей "стенкой", и притворяется что ничего не понимает?
Что есть, то есть.
Эта армия безумных гиен - абсолютное зло.
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Маргарита В Сафронова
Хейтеры были, есть и будут. Без них скучно. Они такие неравнодушные. Близкие люди могут отвернуться, но хейтеры никогда. Эти будут грызть до последнего, делая тебя сильнее.. Столько времени и сил на тебя тратят))))
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