Загитова о хейтерах: «Возможно, обиженные на что-то люди, чем-то недовольные в себе, с комплексами. Может, просто визуально я не нравлюсь»

Алина Загитова рассказала, как относится к комментариям хейтеров в интернете.

– Ты довольно рано стала звездой. О тебе заговорили уже в контексте соперницы, нашей основной надежды на Олимпийских играх. Казалось бы, два года был непререкаемый лидер, потом появляется еще эта юная звезда, выигрывает чемпионат Европы. И с тех пор ты постоянно читаешь про себя в Интернете какие-то завистливые комментарии. Как вообще с этим справляться?

– Мне не нравится, когда говорят: вот, ты звезда. Даже язык сейчас не поворачивается сказать. Мы же все равно люди, мы такие же, как все визуально. У нас те же руки, те же ноги. Просто мы отличаемся тем, что попали в тот вид деятельности, в котором реализовали себя.

Просто везение. Это же везение тоже во многом. Тебя вот так вот – чик – поставило что-то, сделало, и вот так получилось.

– Но из того, что ты рассказываешь, это не совсем так. Еще и поработать приходится.

– Конечно, это в любом случае. Просто я знаю многих спортсменов, которые очень много работали и поставили всю жизнь на это, но... просто не повезло.

– То есть ты никогда не чувствовала себя обиженной от того количества фекалий, которые на тебя выливаются в интернете?

– Есть такие моменты, когда ты просто смеешься – что за бред вообще? В другой момент непонимание, за что.

– Ты просто делаешь свою работу каждый день. И находится человек, недочеловек, который...

– Не недочеловек. Просто обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные в себе, какие-то комплексы. Возможно, просто визуально я не нравлюсь.

Мне в этом плане нравится Алексей Константинович [Ягудин], который может себе позволить все, ответить на какие-то комментарии.

На самом деле это же психологически помогает, когда ты отвечаешь человеку. Ты уже можешь объективно сказать «за что?» и разобраться.

Я как человек, любящий покопаться в себе, разобраться, почему человек ведет себя так по отношению ко мне – хочу все время спросить, почему? Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим.

Я спокойно, открыто со всеми общаюсь. Вы знаете все мои расписания, куда я иду. Подойдите. Но почему-то такого еще пока не было.

– Потому что весь страх в штанах. Ну и надо пояснить, что Алексей Ягудин – олимпийский чемпион 2002 года, ему 42 года, поэтому, наверное, он может отвечать разным людям, диванным критикам. А когда ты маленькая девочка и читаешь это...

– Нет, сейчас я уже не маленькая девочка.

– Но когда-то ты была маленькой девочкой.

– Я просто закрывалась в себе, очень мало говорила, практически не давала интервью и ни с кем не общалась. Общалась только с бабушкой, с тренерами.

– Ты плакала когда-нибудь из-за обидных комментариев?

– Хочется сказать «нет», как сильная девушка. Но... да, – сказала фигуристка в интервью на канале.