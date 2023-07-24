Глава РПЛ о Fan ID: «Посещаемость вполне достойная. Сервис стал удобнее. Болельщики вернутся, бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит»

Глава Мир РПЛ отметил рост посещаемости на фоне первых месяцев с Fan ID.

«Посещаемость – это ключевой KPI для лиги и для нашего футбола. Цифра прописана в договоре с РФС – 17 тысяч. Всем понятно, что ситуация поменялась, есть объективное обстоятельство, что эта цифра сейчас другая.

Не соглашусь с тем, что сейчас полупустые трибуны. Все‑таки посещаемость вполне достойная.

Опять же, с чем сравнивать? Средняя посещаемость этого тура – порядка 10 тысяч. В марте, когда только начали внедрять систему паспорта болельщика на всех стадионах, посещаемость была порядка пяти тысяч. Не будем вспоминать печальные цифры, но тем не менее было 207 болельщиков на матче « » – « ».

Сейчас уже другие цифры, мы видим положительную динамику, поэтому смотрим на ситуацию с оптимизмом. Все мы понимаем, что футбол – для болельщиков. Надеемся, что они вернутся.

Работу по привлечению болельщиков на стадионы уже делают и клубы, и лига, и РФС, и представители органов госвласти. Да, на ситуацию можно посмотреть по‑разному. Динамика пусть и не такая радужная, как хотелось бы, но она есть.

Клубы реально включились в эту работу, каждый со своей аудиторией. Сам сервис стал гораздо удобнее. Мы уверены, что общая работа приведет к тому, что болельщики все‑таки вернутся. Бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит.

Почему бы не приравнять абонемент к паспорту болельщика? Мы не раз выходили с инициативами. Ряд из них был услышан, ряд – нет. Но сейчас ситуация поменялась кардинально в том плане, что уже не нужно идти в МФЦ, чтобы провести верификацию своей личности.

Продолжается работа по диалогу с болельщиками, улучшению сервиса и диалогу с клубами по привлечению болельщиков, чтобы сделать комфортным их пребывание на стадионе», – сказал .