Глава РПЛ о Fan ID: «Посещаемость вполне достойная. Сервис стал удобнее. Болельщики вернутся, бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит»

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ болельщики Торпедо Урал Александр Алаев Матч ТВ Fan ID Футбол

Глава Мир РПЛ отметил рост посещаемости на фоне первых месяцев с Fan ID.

«Посещаемость – это ключевой KPI для лиги и для нашего футбола. Цифра прописана в договоре с РФС – 17 тысяч. Всем понятно, что ситуация поменялась, есть объективное обстоятельство, что эта цифра сейчас другая.

Не соглашусь с тем, что сейчас полупустые трибуны. Все‑таки посещаемость вполне достойная.

Опять же, с чем сравнивать? Средняя посещаемость этого тура – порядка 10 тысяч. В марте, когда только начали внедрять систему паспорта болельщика на всех стадионах, посещаемость была порядка пяти тысяч. Не будем вспоминать печальные цифры, но тем не менее было 207 болельщиков на матче «Торпедо» – «Урал».

Сейчас уже другие цифры, мы видим положительную динамику, поэтому смотрим на ситуацию с оптимизмом. Все мы понимаем, что футбол – для болельщиков. Надеемся, что они вернутся.

Работу по привлечению болельщиков на стадионы уже делают и клубы, и лига, и РФС, и представители органов госвласти. Да, на ситуацию можно посмотреть по‑разному. Динамика пусть и не такая радужная, как хотелось бы, но она есть.

Клубы реально включились в эту работу, каждый со своей аудиторией. Сам сервис стал гораздо удобнее. Мы уверены, что общая работа приведет к тому, что болельщики все‑таки вернутся. Бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит.

Почему бы не приравнять абонемент к паспорту болельщика? Мы не раз выходили с инициативами. Ряд из них был услышан, ряд – нет. Но сейчас ситуация поменялась кардинально в том плане, что уже не нужно идти в МФЦ, чтобы провести верификацию своей личности.

Продолжается работа по диалогу с болельщиками, улучшению сервиса и диалогу с клубами по привлечению болельщиков, чтобы сделать комфортным их пребывание на стадионе», – сказал Александр Алаев.

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75 комментариев

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Иван Шевчук
к слову о пользе бойкотов, протестов и т.д., то что у среднестатистического работяги есть нормированный рабочий день, мин оплата труда, отпуск, у женщин есть право голоса, у детей есть право на защиту и т.д. это собственно результат этих самых бойкотов, протестов и т.д.)
+169
-4
+165
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Мерлинова Борода
🤡
+158
-4
+154
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Ovi174
Полупустые стадионы - это достойная посещаемость? Сразу видно что Алаев живет в другом мире и говорит на новоязе.
Болельщики вернутся когда отменят этот позорный закон, не раньше и не позже!
+120
-3
+117
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Иван Шевчук
к слову о пользе бойкотов, протестов и т.д., то что у среднестатистического работяги есть нормированный рабочий день, мин оплата труда, отпуск, у женщин есть право голоса, у детей есть право на защиту и т.д. это собственно результат этих самых бойкотов, протестов и т.д.)
Это не входит в понятие скрепов. Это все "плохие западные штучки" © Терюшков
+66
-9
+57
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itemme
Ответ Ovi174
Полупустые стадионы - это достойная посещаемость? Сразу видно что Алаев живет в другом мире и говорит на новоязе. Болельщики вернутся когда отменят этот позорный закон, не раньше и не позже!
Это без фан айди они были полупустые. Сейчас - пустые.
+48
-4
+44
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ARIGAMI ARIGAMI
Пустые трибуны он называет достойной посещаемостью?
+39
-6
+33
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Tiestorzn17
😂😂😂 в его мире может и достойная
+36
-4
+32
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Ничего Смешного
Алаев, господи, посмотри какое шоу в Штатах, посмотри как там с болельщиками работают и делают всё для них, потому что болельщики возвращаются. Что вы делаете, маразматики? Большая часть людей ненавидит вас и ваши хотелки, надеюсь под вас никто подстраиваться не будет.
+27
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+26
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леннорыч-абрамович
Вполне достойная!!!!!!
+27
-4
+23
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Andrey Maximkin
Ответ Иван Шевчук
к слову о пользе бойкотов, протестов и т.д., то что у среднестатистического работяги есть нормированный рабочий день, мин оплата труда, отпуск, у женщин есть право голоса, у детей есть право на защиту и т.д. это собственно результат этих самых бойкотов, протестов и т.д.)
ну так он так и говорит "ни к чему хорошему"))) у него все сходится)
+23
-1
+22
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Eugene88
Типичный чинуша)) бойкоты, протесты - не надо нам этого! У нас то в депутатах самые достойны и умные сидят, значит всегда правы
+19
0
+19
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Andrey Maximkin
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Пустые трибуны он называет достойной посещаемостью?
он просто оптимист, его стадионы на половину полные, а не полупустые)
+14
-1
+13
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инок
Ситуация с фан-уйди, как проекция на всю страну, где все делается не для людей, а для силовиков и их начальников.
+12
0
+12
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Собиратель хаоса
Ответ Ничего Смешного
Алаев, господи, посмотри какое шоу в Штатах, посмотри как там с болельщиками работают и делают всё для них, потому что болельщики возвращаются. Что вы делаете, маразматики? Большая часть людей ненавидит вас и ваши хотелки, надеюсь под вас никто подстраиваться не будет.
Ну так в штатах все спортивные клубы живут за счет болельщиков. Лучше сервис - больше болельщиков, больше болельщиков - больше денег. А у нас? Значение имеет только главный болельщик, который дает деньги - Миллер, Федун, губернатор и далее по списку. А от остальных только головная боль - то фаеры пожгут, то баннеры вывесят, которые начальство не одобряет.
+9
0
+9
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Mike Maraev
А какая польза от Fan ID ? что дало его введение? кроме снижение посещаемости?
+8
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Алексей Ильин
Паспорт наивного албанца этому господину
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Overkiller
P N H!
+7
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Собиратель хаоса
Ответ Ovi174
Полупустые стадионы - это достойная посещаемость? Сразу видно что Алаев живет в другом мире и говорит на новоязе. Болельщики вернутся когда отменят этот позорный закон, не раньше и не позже!
Главное, чтобы в презентациях было все достойно😎
+6
-1
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ezheloko
Болельщики вереутся, бойкот бесполезен, но цифры кпи поменяли изза ведения фан айди, ага)
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Caniball
Добавил бы еще, а то что фанатов нет на трибунах, так это только в радость и отлично 👍
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Sergio Sebo
классика..дуроки и дороги...дороги ещё можно сделать..а дурока чиновника не переделать никогда😔
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ronnych
Только полный бойкот до отмены фан-уйди. Все кто не ходят на стадионы и не оформляют это клеймо - настоящие молодцы.
+4
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Сергей Ефимов
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Evgeny Valyaev
"Бойкот ни к чему хорошему никогда не приводит"

Что это за глупое заявление? С каких пор бойкот ни к чему не приводит? Бойкот - это старейшая форма протеста. И они часто в истории приводили к результату. А вот глупые законы отменяли часто. У глупых законов вообще судьба такая - их со временем отменяют.
Так что бойкот нужно продолжать. Трибуны с фан айди должны быть пустыми. Эту систему со временем отменят. Без вариантов. Нужно потерпеть год-два-пять без "живого" футбола. Но терпеть нужно, бойкотировать нужно, а то они всегда будут ноги вытирать.
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kk.abb
Вполне достойно, 1/4 от заполняемости, в среднем.
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