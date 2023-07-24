Президент «ПСЖ» общался с главой «Тоттенхэма» насчет Кейна. Харри не исключает такой трансфер и использует это в переговорах с «Баварией»
«ПСЖ» не отказывается от попыток приобрести Харри Кейна.
Как сообщает RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи недавно был в Лондоне и нашел возможность встретиться с Дэниэлом Леви, главой «Тоттенхэма».
Отмечается, что руководитель английского клуба понимает: чемпионы Франции в состоянии позволить себе трансфер за 100 млн евро, минимально допустимую сумму.
Также были контакты с окружением футболиста. Договориться не удалось, но Кейн не исключает такой вариант.
Вдобавок англичанин использовал этот факт для того, чтобы получить от «Баварии» более выгодное предложение. Такая ситуация мюнхенцам не нравится, поскольку они не хотят платить за игрока девятизначную сумму.
В то же время в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу возможного трансфера, а жена Кейна якобы уже изучала доступную в Париже недвижимость.
а в псж максимум лига1 или кубок Франции
Бавария во всем лучше, единственное в чем псж лучше это деньги
Мешок может дать хорошую личку
Как бы в итоге не вышло, что переплачивать за Кейна будут не в Париже или Мюнхене, а в каком-нибудь Манчестере.