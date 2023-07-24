Президент «ПСЖ» общался с главой «Тоттенхэма» насчет Кейна. Харри не исключает такой трансфер и использует это в переговорах с «Баварией»

«ПСЖ» не отказывается от попыток приобрести Харри Кейна.

Как сообщает RMC Sport, президент парижан недавно был в Лондоне и нашел возможность встретиться с , главой « ».

Отмечается, что руководитель английского клуба понимает: чемпионы Франции в состоянии позволить себе трансфер за 100 млн евро, минимально допустимую сумму.

Также были контакты с окружением футболиста. Договориться не удалось, но Кейн не исключает такой вариант.

Вдобавок англичанин использовал этот факт для того, чтобы получить от «Баварии» более выгодное предложение. Такая ситуация мюнхенцам не нравится, поскольку они не хотят платить за игрока девятизначную сумму.

В то же время в « » оптимистично настроены по поводу возможного трансфера, а жена якобы уже изучала доступную в Париже недвижимость.