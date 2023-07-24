Президент «ПСЖ» общался с главой «Тоттенхэма» насчет Кейна. Харри не исключает такой трансфер и использует это в переговорах с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

«ПСЖ» не отказывается от попыток приобрести Харри Кейна.

Как сообщает RMC Sport, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи недавно был в Лондоне и нашел возможность встретиться с Дэниэлом Леви, главой «Тоттенхэма».

Отмечается, что руководитель английского клуба понимает: чемпионы Франции в состоянии позволить себе трансфер за 100 млн евро, минимально допустимую сумму.

Также были контакты с окружением футболиста. Договориться не удалось, но Кейн не исключает такой вариант.

Вдобавок англичанин использовал этот факт для того, чтобы получить от «Баварии» более выгодное предложение. Такая ситуация мюнхенцам не нравится, поскольку они не хотят платить за игрока девятизначную сумму.

В то же время в «ПСЖ» оптимистично настроены по поводу возможного трансфера, а жена Кейна якобы уже изучала доступную в Париже недвижимость.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крутенко
Дожили, арабы общаются с евреями по продаже англичан)))
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
наверняка Леви распространяет слухи, ибо хозяин велел продать Кейна. хочет вытрясти с Баварии побольше.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Ответ Милан 757
МЮ опять в пролёте ...
МЮ вынужден соблюдать ФФП. не Челси, в конце концов
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ <~Inter~>
Так ПСЖ реально нужен нападающий
ну просто английская пресса пишет что Кейн не очень заинтересован в псж, а Леви просто надеялся что за него будет аукцион чтоб цену набить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Любезный Коссутий
наверняка Леви распространяет слухи, ибо хозяин велел продать Кейна. хочет вытрясти с Баварии побольше.
Так ПСЖ реально нужен нападающий
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lelouch
в Баварии шанс во всех европейские турнирах куда больше
а в псж максимум лига1 или кубок Франции
Бавария во всем лучше, единственное в чем псж лучше это деньги
Мешок может дать хорошую личку
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ Дмитрий Крутенко
Дожили, арабы общаются с евреями по продаже англичан)))
“Ты тут, Кейн, постой в сторонке”
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yu123
Ответ Любезный Коссутий
наверняка Леви распространяет слухи, ибо хозяин велел продать Кейна. хочет вытрясти с Баварии побольше.
примерно так и есть)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ Любезный Коссутий
МЮ вынужден соблюдать ФФП. не Челси, в конце концов
А что Челси?В прошлом сезоне уже все кому не лень расписывали как Боули сумел обойти ффп,в этом ТО Челси пока больше продаёт чем покупает так что пример такой себе.С тем же Кайседо возятся долго потому что не хотят 100 млн платить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Исмаилгаджи Хачалов
Неймар в связке с Кейном , будет шикарно для ПСЖ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Легато
лайфхак, обменять Кейна на Мбаппе)
Зачем? Зачем менять спокойного и скормного на избалованного и капризного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Дмитрий Крутенко
Дожили, арабы общаются с евреями по продаже англичан)))
Ага, а немцы должны повестись на это!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Кейн уйдёт в реал или ПСЖ как только прояснится ситуация с Мбаппе. Бувария в данном случае занимается своего рода педофилией, пытаясь женить на себе Кейна пока не ему не исполнилось 1-е августа и на арену не вышли настоящие альфы 💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
А ведь ПСЖ может сделать Кейну предложение от которого будет невероятно сложно отказаться. Интересно как в этом случае поступит Харри, выберет Париж или Мюнхен? 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alisher Buranov
Жена Кейна лучше спросила совет у жены Донаруммы. Та четко бы объяснила что к чему
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Легато
лайфхак, обменять Кейна на Мбаппе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аноним анонимович
Кейн тоже бы не бы отказался от любых троффев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Петров
Обмен на Мбаппича с доплатой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Кейн не исключает это значит, что он их предложение вежливо выслушал и не более того.... Леви пытается продать подороже и запускать всякие слухи (то же касается и ПСЖ в отношении Мбаппе) через разных инсайдеров ему гораздо легче, чем футболисту🤢
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Жена Кейна и в Мюнхене изучала недвижимость, если верить газетенкам.

Как бы в итоге не вышло, что переплачивать за Кейна будут не в Париже или Мюнхене, а в каком-нибудь Манчестере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ericssons
Скупость Баварии не знает границ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий