Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу: «Большая честь для меня»

Теги соцсети Бразильское джиу-джитсу Марк Цукерберг Бокс/MMA/UFC

Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу.

«Поздравляю тренера Дэйва Камарильо с получением черного пояса пятой степени. Благодаря тренировкам с ним я узнал многое о борьбе и жизни.

Для меня большая честь получить синий пояс», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Фото: instagram.com/zuck

Синий пояс – второй в иерархии джиу-джитсу. Самый значимый – красный пояс 10-го уровня.

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4 комментария

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All-Star Sports
Маск нервно прочитал новость ))
+4
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+4
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5hxrb7mywu
Выйдя на ринг Маск признается «I’m an iron man»оденет костюм железного человека и наваляет Марку😁
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Kanan Jarrus
еще бы: ведь пояс вручал монгол
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R
такому айтишинку пендель уже не дадут просто так)
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