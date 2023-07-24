Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу: «Большая честь для меня»

Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу.

«Поздравляю тренера Дэйва Камарильо с получением черного пояса пятой степени. Благодаря тренировкам с ним я узнал многое о борьбе и жизни.

Для меня большая честь получить синий пояс», – написал в соцсетях Марк Цукерберг.

Фото: instagram.com/zuck

Синий пояс – второй в иерархии джиу-джитсу. Самый значимый – красный пояс 10-го уровня.

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