Экс-игрока АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Еще одно заявление не стали рассматривать – заявительница обратилась в полицию слишком поздно

Теги премьер-лига Англия происшествия девушки и спорт Футбол

Бывшего футболиста АПЛ подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Экс-игрок Английской премьер-лиги недавно был допрошен по подозрению в изнасиловании. Сейчас стало известно, что вторая женщина обратилась в полицию, заявив, что мужчина изнасиловал ее, когда ей было 15 лет. 

Вторая предполагаемая жертва, известная как женщина Б, обратилась в правоохранительные органы ближе к концу 2021 года, и ее жалоба была передана в специализированное подразделение по расследованию сексуальных преступлений в отношении лиц моложе 16 лет. Она утверждала, что изнасилование произошло в доме мужчины. Инцидент, как сообщается, произошел в 1990-е годы, когда заявительнице было 15 лет. 

Однако на это дело повлияла правовая норма, ранее действовавшая в Великобритании: законодательство гласило, что если предполагаемое преступление имело место в период с 1956 по 2004 год, а жертвой была девочка в возрасте от 13 до 15 лет, она должна была подать жалобу в течение года. Эта норма была отменена в 2004 году, но по-прежнему может применяться, если предполагаемое преступление произошло в указанный период. 

Королевская прокурорская служба (CPS) приняла решение не предпринимать дальнейших действий по делу женщины Б. Мужчина не был арестован, ему не предъявили обвинений. 

Что касается первого обвинения, то мужчина добровольно явился в полицейский участок 12 июня в сопровождении адвоката. Он был допрошен, но не арестован.

The Athletic неоднократно обращался в полицию с просьбой раскрыть возраст предполагаемой жертвы, но в правоохранительных органах рассказали только то, что на момент предполагаемого преступления она была подростком. Расследование этого дела продолжается.

Футбольная ассоциация Англии (FA) имеет право отстранить от работы человека, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении детей. В данном случае эта мера не принималась – экс-футболист продолжает работать в футболе. 

Отмечается, что обвиняемый был «ведущей фигурой Премьер-лиги».

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8 комментариев

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Ебздрогыч
Вторая предполагаемая жертва, известная как женщина Б...

Какое точное и меткое определение!
+15
-2
+13
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Simplicissimus
Некто "Дед Пихто" вероятно изнасиловал женщину "А" и женщину "Б", но это не точно.
Прекрасная новость
+4
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+4
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Mega• Battman
эшли коул???
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Joseph_Zel
Бедный Менди
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Вторая предполагаемая жертва, известная как женщина Б... Какое точное и меткое определение!
Срок давности до 100 лет !
Гуманно и толерантно . Очень !
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