«Спартак» не достиг прогресса в переговорах по Санчесу. «Тоттенхэм» устроил аукцион, красно-белые рассматривают другие варианты (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Карл Старфельт Давинсон Санчес Футбол

«Спартак» далек от соглашения по трансферу Давинсона Санчеса.

По информации Metaratings, «Спартак» и «Тоттенхэм» далеки от соглашения по переходу колумбийского защитника.

«Тоттенхэм» устроил аукцион среди заинтересованных клубов – сообщалось, в частности, об интересе со стороны «Бетиса» и «Галатасарая».

«Спартаку» не удается достичь прогресса в переговорах по Санчесу. Красно-белые рассматривают альтернативные варианты усиления, в частности, клубу интересен защитник «Селтика» Карл Старфельт.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Санчеса 12 миллионов евро.

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26 комментариев

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Ебздрогыч
«Тоттенхэм» устроил аукцион среди заинтересованных клубов – сообщалось, в частности, об интересе со стороны «Бетиса» и «Галатасарая».

Блин, а это ведь еще даже Зенит не включился
+52
-15
+37
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Ебздрогыч
Чернов, по ходу, знает, что никакого нормального ЦЗ не купят...
+26
-6
+20
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avseenko
Как-то Фабрицио Романо доверия больше, чем какой-то букмекерской конторе. Давно они в инсайдеры заделались?
+9
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avseenko
"Как стало известно Metaratings.ru, сделка «Спартака» с «Тоттенхэмом» о переходе 27-летнего колумбийского защитника Давинсона Санчеса далека от завершения."

Возникает вопрос, откуда им что-то могло стать известно?
+5
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Зелёный гопник
Спартак не достиг прогресса в переговорах по Санчесу и подписал Мевлю😂
+5
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Леонид Романов
Ответ Спартак пичинен
когда Спартак останется одним претендентом, зенит по классике опустит Москву
а классика это трансфер с Сербом? 🤣🤣
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Made-in-Russia
Тяжело, когда у тебя в шорт-листе было лишь два футболиста...
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СЕРГЕЙ ГРИШИН
Английские клоуны
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Nick Crosier
Санчес в Fifa просто берсерк.
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WelD
Деньги Спартака против Европы и призов, ну такое себе мне кажется.
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Спартак сила
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Юрий Поляков
Печально ….
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Садковский Ян
Санчес к нам не поедет (с)
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Махмуд Адылов
Чернов к Вуду сходил ?)
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leon785
кто бы сомневался!
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WelD
Галатасарай это турецкий зенит, могут и увести парня.
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ТимТалер
Ваши ожидания - Санчес, реальность - Старфельт )
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Сергей Круглов
Вся эта затея с англосаксами пустая трата времени
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Зубы Дзюбы
А кто вообще всерьёз думал что Спартак сможет оторвать его?
Если игрок в нормальном состоянии, у него точно будут варианты поинтереснее Спартака, а если не готов работать, то и Спартаку он будет не помощник.

+ немалые очевидно финансовые запросы как его самого, так и алчного Леви
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Иван Алейников
Ответ Ебздрогыч
«Тоттенхэм» устроил аукцион среди заинтересованных клубов – сообщалось, в частности, об интересе со стороны «Бетиса» и «Галатасарая». Блин, а это ведь еще даже Зенит не включился
Это все здорово, но как оплата будет производиться? У Ростова проблемы со Шведами, а это вообще Англия…
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zzzeeerrrooo
Ответ avseenko
Как-то Фабрицио Романо доверия больше, чем какой-то букмекерской конторе. Давно они в инсайдеры заделались?
Тот же спортс
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