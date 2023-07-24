«Спартак» не достиг прогресса в переговорах по Санчесу. «Тоттенхэм» устроил аукцион, красно-белые рассматривают другие варианты (Metaratings)

«Спартак» далек от соглашения по трансферу Давинсона Санчеса.

По информации Metaratings, «Спартак» и « » далеки от соглашения по переходу колумбийского защитника.

«Тоттенхэм» устроил аукцион среди заинтересованных клубов – сообщалось, в частности, об интересе со стороны «Бетиса» и «Галатасарая».

« » не удается достичь прогресса в переговорах по . Красно-белые рассматривают альтернативные варианты усиления, в частности, клубу интересен защитник «Селтика» Карл Старфельт.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Санчеса 12 миллионов евро.