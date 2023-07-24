«Спартак» не достиг прогресса в переговорах по Санчесу. «Тоттенхэм» устроил аукцион, красно-белые рассматривают другие варианты (Metaratings)
«Спартак» далек от соглашения по трансферу Давинсона Санчеса.
По информации Metaratings, «Спартак» и «Тоттенхэм» далеки от соглашения по переходу колумбийского защитника.
«Тоттенхэм» устроил аукцион среди заинтересованных клубов – сообщалось, в частности, об интересе со стороны «Бетиса» и «Галатасарая».
«Спартаку» не удается достичь прогресса в переговорах по Санчесу. Красно-белые рассматривают альтернативные варианты усиления, в частности, клубу интересен защитник «Селтика» Карл Старфельт.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Санчеса 12 миллионов евро.
Блин, а это ведь еще даже Зенит не включился
Возникает вопрос, откуда им что-то могло стать известно?
Если игрок в нормальном состоянии, у него точно будут варианты поинтереснее Спартака, а если не готов работать, то и Спартаку он будет не помощник.
+ немалые очевидно финансовые запросы как его самого, так и алчного Леви