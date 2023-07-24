Минспорта России включило гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта

Гонки беспилотников и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта.

Соответствующий приказ Министерства спорта России опубликован на официальном портале правовой информации.

«Признать и включить следующие виды спорта: «брейкинг», «воздушная гимнастика», «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)», «лазерный бой», «многоборье ГТО» – говорится в документе.

Эти виды включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными. Также их развитие не осуществляется на общероссийском уровне.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт.