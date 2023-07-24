Минспорта России включило гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта

Теги Министерство спорта России Экзотические виды

Гонки беспилотников и лазерный бой включены во Всероссийский реестр видов спорта.

Соответствующий приказ Министерства спорта России опубликован на официальном портале правовой информации.

«Признать и включить следующие виды спорта: «брейкинг», «воздушная гимнастика», «гонки дронов (беспилотных воздушных судов)», «лазерный бой», «многоборье ГТО» – говорится в документе. 

Эти виды включены в реестр видов спорта, которые не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными. Также их развитие не осуществляется на общероссийском уровне.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены авиационные гонки, зимнее плавание и фиджитал-спорт. 

9 комментариев

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Ебздрогыч
А нет вида спорта по укрытию от дронов? А то становится все актуальнее
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Red A.
Тут сборная Украины свою команду недавно прислала. Обогнали все системы ПВО.
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Normic
Война на всех фронтах, буквально
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Atsuktuvas
А рытье окопов и танкоцирк не планируются ?
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Atsuktuvas
Ответ Ебздрогыч
А нет вида спорта по укрытию от дронов? А то становится все актуальнее
Ориентирование по укрытиям.
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Ебздрогыч
Какая жизнь - такой и спорт
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Gornostaev
Министерство спорта России - просто красавчики! Наша сборная 🇷🇺 - лучшая во всем!
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