Вендел возвращается в Россию. Хавбек «Зенита» прибудет в Санкт-Петербург завтра

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Вендел Футбол

Вендел вернется в Россию в ближайшее время.

Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил, что хавбек «Зенита» вылетел из Бразилии и направляется в Россию. Завтра Вендел будет в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера Вендел без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.

В трансфере полузащитника заинтересован «Фламенго». 

«Зенит» предлагал Вендела «Аль-Хилалю» в переговорах по Малкому. Саудовцы отказались («Чемпионат»)

«Фламенго» может купить Вендела и Клаудиньо за 40 млн евро, если продаст Франсу «Челси» или «Кристал Пэлас»

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62 комментария

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Konstantin Frolov
Завтра на спортс: "Вендел не сел на самолёт, его пилот прибыл в Петербург один"
+96
-3
+93
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Streetbor
Главное чтоб по пути не вышел, где-нибудь в Лиссабоне и там заблудился))
+42
-3
+39
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Андрей Балабаев
Ответ Konstantin Frolov
Завтра на спортс: "Вендел не сел на самолёт, его пилот прибыл в Петербург один"
В Санкт-Петербург, штат Флорида)
+37
-2
+35
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Alex
Думаю, что клуб его оштрафует. И правильно сделает
+23
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+22
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Егор Крид58
какая уже серия? запутался
+12
-2
+10
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fil_spb
В итоге умудрился перессориться со всеми сторонами и ничего не добился. Плохая идея шантажировать клуб, с которым у тебя еще целых 4 года контракта, и при этом у тебя самого нет 100% договоренности с другим клубом, который готов раскошелиться. Не думал что Вендел такой тупой. Ну теперь обязан с удвоенным усердием работать. И чтобы расположение Зенита вернуть и чтобы потенциальным покупателям себя показать в хорошем свете, так как разочаровал он похоже вообще всех, в том числе и Фламенго
+12
-3
+9
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Возвращение блудного сына.Играй за Зенит,радуй болельщиков своей игрой и хорош выпендриваться
Нагулялся, и хватит. Да и деньги нужны на жизнь.
+8
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+6
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alexsem69
Ответ Konstantin Frolov
Завтра на спортс: "Вендел не сел на самолёт, его пилот прибыл в Петербург один"
Бразильский сериал: Возвращение блудного сына☺️
+6
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Тимофей Барсуков
бог любит троицу. с третьего раза должен вернуться
+6
-1
+5
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Мукунку хороший
Ответ Дмитрий9779
Возвращение блудного сына.Играй за Зенит,радуй болельщиков своей игрой и хорош выпендриваться
Сразу видно,что сын не родной..а приёмный))
+9
-5
+4
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<~Inter~>
на этот раз во время пересадки выйдет из самолёта или с парашютом выпрыгнет
+5
-1
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Антон Путятин
Ответ Streetbor
Главное чтоб по пути не вышел, где-нибудь в Лиссабоне и там заблудился))
у него умер ещё и дед. и узнал он об этом перед посадкой
+4
0
+4
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Александр Васильевич
писали потерял тётю которая была как мать затем дедушка в реанимацию попал и после умер не хотел бы хейтерам такого
+4
0
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Катя_СПб
Штирлиц шел по коридору, Штирлиц открыл дверь, Штирлиц вошел в комнату, Штирлиц сел за стол, Штирлиц достал портсигар....
+3
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Жорег Борщофф
Смешно уже. =)
+2
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Stt
Ответ Streetbor
Главное чтоб по пути не вышел, где-нибудь в Лиссабоне и там заблудился))
А наручники на что?
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SopTecret
не игрок, а мечта. сразу видно, за герб клуба играет всей душой
+3
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who_to_I
Ответ Егор Крид58
какая уже серия? запутался
Новый сериал уже вышел? я всё жду новых серий "Мбаппе в Мадриде", а тут ещё и "Блудный сын и Петербург".
+4
-2
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Андрей Балабаев
Ответ fil_spb
В итоге умудрился перессориться со всеми сторонами и ничего не добился. Плохая идея шантажировать клуб, с которым у тебя еще целых 4 года контракта, и при этом у тебя самого нет 100% договоренности с другим клубом, который готов раскошелиться. Не думал что Вендел такой тупой. Ну теперь обязан с удвоенным усердием работать. И чтобы расположение Зенита вернуть и чтобы потенциальным покупателям себя показать в хорошем свете, так как разочаровал он похоже вообще всех, в том числе и Фламенго
И агента тоже. Тот тоже прифигел он его выкрутасов. Контакты-ты серьёзные налажены и портить отношения из-за одного, пусть даже классного игрока ему не хочется
+3
-1
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Злодей Спб
Что-то внезапно вспомнилось:
"Пассажирский самолёт Бройлер 747 терпит крушение над водами Атлантического океана в течении 325 серий" (с) Крутое пике
+2
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Тимур Таубаев
Ага , накапризничал и возвращается , лучше пусть в Бразилии себе остаётся…
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fussballer
В аэропорту опять передумает.
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jss
напомнило "Штирлиц идёт по коридору"
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jeckk
Наверно не смог на такие бабки устроиться нигде
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Удар Кержакова
Пристегнутый наручниками к Медведеву летит наверное.
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