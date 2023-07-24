Вендел возвращается в Россию. Хавбек «Зенита» прибудет в Санкт-Петербург завтра
Вендел вернется в Россию в ближайшее время.
Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил, что хавбек «Зенита» вылетел из Бразилии и направляется в Россию. Завтра Вендел будет в Санкт-Петербурге.
Напомним, вчера Вендел без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.
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