Вендел возвращается в Россию. Хавбек «Зенита» прибудет в Санкт-Петербург завтра

Вендел вернется в Россию в ближайшее время.

Агент игрока Тьяго Рибейро подтвердил, что хавбек « » вылетел из Бразилии и направляется в Россию. Завтра Вендел будет в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера Вендел без объяснения причин не сел на самолет, на котором должен был отправиться в Россию. Агент футболиста прибыл в Санкт-Петербург один.

В трансфере полузащитника заинтересован «Фламенго».

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