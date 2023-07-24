В Госдуму внесен законопроект о поддержке спортиндустрии и отечественного инвентаря

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Министерство спорта России Политика Биатлон

В Госдуму внесен законопроект о поддержке спортивной индустрии России.

В Государственную думу внесен законопроект о поддержке спортивной индустрии, направленный на развитие отечественной продукции.

Инициатором документа стал глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, с уходом международных производителей отрасль нуждается в поддержке, а законопроект призван повысить качество спортивной продукции и увеличить объемы рынка.

«Раньше в законодательстве не было понятий «организации спортивной индустрии» и, соответственно, мер государственной поддержки для них. Сейчас мы их предлагаем.

Главное, мы выстраиваем систему взаимодействия между производителями и спортивными федерациям. Последние смогут участвовать в испытаниях произведенной спортивной продукции, на своих площадках со спортсменами попробовать, подходит она или нет, и потом дать производителям ответную реакцию – какие характеристики нужно поменять.

Не должно быть такого, что компания сделала какие-то лыжи, а они никому не подходят и не нужны. По сути, федерации должны стать заказчиками продукции. А производители должны отвечать запросам», – отметил Свищев.

К организациям спортивной индустрии предлагают отнести промышленные предприятия, производящие спортивную продукцию (в том числе инвентарь, оборудование и программное обеспечение) и обеспечивающие ее сопровождение в ходе эксплуатации.

Министерство спорт России и органы исполнительной власти в регионах смогут предоставлять поддержку этим организациям, в том числе субсидии, гранты и земельные участки. При этом спортивные федерации смогут участвовать в испытаниях продукции.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

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12 комментариев

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Jhon Jhon
Будем продавать китайский кал с 5 кратными наценками, как и с автомобилями?)
+23
-1
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JL JL
Да, поддержим российско-китайского производителя! Все обязаны покупать отечественно-китайский инвентарь!!!
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R
очередные источники доходов, оформленные на близких
+13
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Иван Пупкин
50 миллионов пудовых гирь и 100 миллионов гантель скоро-скоро
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Ковид 07.10.52
В Китае потирают руки...автомобиль Москвич отечественных производителей помнят все...
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Tarkovski
Ответ Melnikov1968
Спрашивается,а почему ранее никто не озаботился этим вопросом? Получается, что всех устраивали иностранные производители,а на российского было наплевать? Зашибись у наших депутатов голова работает. Если она отлетит,никто жалеть не будет.
Потому что так работает современная экономика - и это нормально, так и должно быть. Ненормально изобретать заново велосипед и делать из экономики натуральное хозяйство как в 10 веке, а этим путём и идёт Россия
+6
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алексей любовь
Китай в помощь
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Александр Колодин
Ответ Melnikov1968
Спрашивается,а почему ранее никто не озаботился этим вопросом? Получается, что всех устраивали иностранные производители,а на российского было наплевать? Зашибись у наших депутатов голова работает. Если она отлетит,никто жалеть не будет.
Конечно устраивало. Зачем напрягаться, если проще и дешевле купить в Европе, чем строить производство.
+5
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Igal
Трепещи Adidas и Nike. ))
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Atsuktuvas
Будем лепить пули ?
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Сергей
"Мы вам ещё покажем кузькину мать!"(с)
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Melnikov1968
Спрашивается,а почему ранее никто не озаботился этим вопросом? Получается, что всех устраивали иностранные производители,а на российского было наплевать? Зашибись у наших депутатов голова работает. Если она отлетит,никто жалеть не будет.
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