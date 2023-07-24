В Госдуму внесен законопроект о поддержке спортиндустрии и отечественного инвентаря

В Госдуму внесен законопроект о поддержке спортивной индустрии России.

В Государственную думу внесен законопроект о поддержке спортивной индустрии, направленный на развитие отечественной продукции.

Инициатором документа стал глава комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, с уходом международных производителей отрасль нуждается в поддержке, а законопроект призван повысить качество спортивной продукции и увеличить объемы рынка.

«Раньше в законодательстве не было понятий «организации спортивной индустрии» и, соответственно, мер государственной поддержки для них. Сейчас мы их предлагаем.

Главное, мы выстраиваем систему взаимодействия между производителями и спортивными федерациям. Последние смогут участвовать в испытаниях произведенной спортивной продукции, на своих площадках со спортсменами попробовать, подходит она или нет, и потом дать производителям ответную реакцию – какие характеристики нужно поменять.

Не должно быть такого, что компания сделала какие-то лыжи, а они никому не подходят и не нужны. По сути, федерации должны стать заказчиками продукции. А производители должны отвечать запросам», – отметил Свищев.

К организациям спортивной индустрии предлагают отнести промышленные предприятия, производящие спортивную продукцию (в том числе инвентарь, оборудование и программное обеспечение) и обеспечивающие ее сопровождение в ходе эксплуатации.

Министерство спорт России и органы исполнительной власти в регионах смогут предоставлять поддержку этим организациям, в том числе субсидии, гранты и земельные участки. При этом спортивные федерации смогут участвовать в испытаниях продукции.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?