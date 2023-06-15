«Реал» подтвердил трансфер Беллингема, Хорватия в финале Лиги наций, перестановки в руководстве «Спартака», Загитова и Ротенберг на ПМЭФ и другие новости

1. «Реал» подтвердил трансфер Беллингема из «Боруссии». Контракт – на 6 лет. «Мадрид» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Джуда. Хавбек отметил, что «Дортмунд» навсегда останется в его сердце, а гендиректор «Боруссии» поблагодарил «Реал» за честные переговоры.

2. Хорватия впервые вышла в финал Лиги наций, обыграв Нидерланды (4:2). Соперником хорватов станет Испания или Италия.

3. Намечаются перестановки в руководстве «Спартака». Пишут, что клуб расторг контракт с генеральным директором Евгением Мележиковым, а сменить его может Вадим Андреев из «Крыльев Советов». Кроме того, покинуть красно-белых может спортивный директор Пол Эшуорт, которому уже ищут замену.

4. Загитова, Роман Ротенберг, Вяльбе, Ксения Шойгу, Александр Медведев выступят на сессии ПМЭФ «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту». Кроме того, фигуристка поучаствует в дискуссии о переработке отходов.

5. «Реал» показал новую домашнюю форму. Она белая с золотыми полосами.

6. Контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» останется в силе в сезоне-2023/24. Клуб НХЛ сообщил, что соглашение с вратарем, оказавшимся в армии, было приостановлено.

7. Трое из четверых обвиняемых по делу о нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа отпущены из-под стражи.

8. Трансферные новости. Чалов интересен «Галатасараю» и «Фенербахче». «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе (несмотря на желание Макрона удержать форварда), клуб планирует новый проект: в нем коллектив будет важнее индивидуальностей. На замену Килиану парижане могут подписать Гризманна. «Фиорентина» надеется продать Кокорина летом. «Арсенал» сделал «Челси» предложение по Хавертцу, платить требуемые 75 млн фунтов клуб не будет. «Челси» не продал Маунта «МЮ» за 40 млн фунтов, манкунианцы сделают новое предложение. «МЮ» отказался от идеи купить Кейна. «Ньюкасл» хочет подписать Бареллу за 50 млн фунтов. Кержаков возглавит «Спартак» в ближайшие дни, контракт с клубом из Суботицы – по схеме «1+1».

9. Форвард «Вегаса» Иван Барбашев, выигравший Кубок Стэнли, получит трофей на день, но не сможет привезти его в Россию. Кроме того, ИИХФ не включила Барбашева в поздравление «Вегаса». Президент федерации Люк Тардиф не считает это дискриминацией, в отличие от депутата Свищева.

10. Стадион «Спартака» переименуют в «Лукойл Арену» в конце года, сообщает «РБ Спорт».

11. На финале ЛЧ в Стамбуле сотрудник стадиона пытался отобрать флаг Украины у болельщика и ударил его по руке. УАФ призвала УЕФА разобраться.

12. У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100.

13. Хоккейный клуб «Донбасс» может вернуться в российские соревнования. Врио главы ДНР Пушилин допускает это.

14. Саблистка Валерия Кобзева исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию-2023 после жалобы со стороны Украины.

15. Гвардиола передал до 750 000 фунтов персоналу «Ман Сити»: администраторам, службе безопасности, пишет Daily Mail. Это бонус тренера за победу в АПЛ.

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