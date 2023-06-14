«Фиорентина» надеется продать Кокорина летом

«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина этим летом.

Успешное выступление нападающего в « » не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». Итальянский клуб надеется продать этим летом.

Как отмечается, «Арис» через владельца и тренера давал понять, что готов к переговорам о выкупе 32-летнего форварда.

По данным Fiorentina News, срок контракта Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Сам футболист зимой 2021-го заявил, что срок соглашения – 3,5 года. У него нет результативных действий в 11 матчах за клуб.

За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.