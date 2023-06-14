«Фиорентина» надеется продать Кокорина летом

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина этим летом.

Успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». Итальянский клуб надеется продать Кокорина этим летом.

Как отмечается, «Арис» через владельца и тренера давал понять, что готов к переговорам о выкупе 32-летнего форварда.

По данным Fiorentina News, срок контракта Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Сам футболист зимой 2021-го заявил, что срок соглашения – 3,5 года. У него нет результативных действий в 11 матчах за клуб.

За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Его полная статистика доступна здесь.

Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тасминский
Мир содрогнулся, когда узнал преемника Мбаппе в ПСЖ!
+110
-4
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dispersal
>успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины».

На самом деле повлияло. Раньше они его просто так отдали бы, а теперь надеются продать не совсем дешево.
+83
0
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е.Р.
Без Сани вы слили два Финала за неделю, фраеры, век вам воли не видать.
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bender rules
Ответ dispersal
>успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». На самом деле повлияло. Раньше они его просто так отдали бы, а теперь надеются продать не совсем дешево.
Грамотная работа менеджмента Фиорентины: купить перспективного нападающего из восточной Европы, развить его лучшие качества в аренде, дождаться когда ведущие клубы начнут испытывать проблемы на фоне ухода Месси, Бензема, Кейна и потенциально Мбаппе с Неймаром, объявить торги на АК открытыми, выбрать кто предложит больше. Аплодирую стоя👍
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kappa Pride
Обменом на Мбаппе
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
какой бы он не был, чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
+38
-15
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
СРОЧНО: Перес заморозил трансфер Мбаппе. Приоритет - Кокорин
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Наивные)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaeL
Пора, Сашка, пора!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Вместе со стулом или стул отдельно?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Неуважение к легендам
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rdyabin@icloud.com
Не надейтесь. Саша предан клубу до конца! Легенда!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParvizLNDRreal
Надежда конечно умирает последней, но не в данном случае.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Kappa Pride
Обменом на Мбаппе
И Париж будет выплачивать зарплату Мбаппе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Power
Аль Хиляль не смог подписать Месси, но тут уж нельзя упускать шанс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Бабуев
Ответ dispersal
>успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». На самом деле повлияло. Раньше они его просто так отдали бы, а теперь надеются продать не совсем дешево.
Ждем новый трансферный рекорд, Боули твой выход!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Вот и продайте его в Арис за мешок картошки и все будут счастливы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой бы он не был, чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
Не знаю чего тебя минусуют , но ему же и время на поле не довели
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой бы он не был, чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
Уровень Спартака не держал, в Фиорентине боялись выпускать, но некий мифический "итальянский середняк" он бы выдержал, конечно. Из серии "Головину не дают перейти в топ-клуб")
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
faerie dragon
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой бы он не был, чет бред какой-то, Фиорентина даже нормальных шансов не давала Кокорину на поле нормально себя показать. Мне кажется, что вполне уровень итальянского середняка он бы держал. Уж не хуже, чем Миранчук будет.
Обидно, за Сашку то!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Перспективный, молодой нападающий. Оторвут с руками.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Фиорентина разбрасывается чемпионами, отсюда и два поражения в финалах)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ dispersal
>успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». На самом деле повлияло. Раньше они его просто так отдали бы, а теперь надеются продать не совсем дешево.
Готовы были контракт разорвать )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
Комментатор из своей кабины
Кроет нас для красного словца,
Но недаром клуб «Фиорентины»
Не оценил Кокорина Санька
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deathspell Omega
Скорее Кокорин купит "Фиорентину", чем она его продаст...
И еще "мильён за Бышовца" предложит от её имени....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий