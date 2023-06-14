«Фиорентина» надеется продать Кокорина летом
«Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина этим летом.
Успешное выступление нападающего в «Арисе» не повлияло на мнение руководителей «Фиорентины». Итальянский клуб надеется продать Кокорина этим летом.
Как отмечается, «Арис» через владельца и тренера давал понять, что готов к переговорам о выкупе 32-летнего форварда.
По данным Fiorentina News, срок контракта Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Сам футболист зимой 2021-го заявил, что срок соглашения – 3,5 года. У него нет результативных действий в 11 матчах за клуб.
За «Арис» россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Его полная статистика доступна здесь.
Напомним, «Арис» стал чемпионом Кипра впервые в истории, а Александр был признан лучшим игроком чемпионата.
На самом деле повлияло. Раньше они его просто так отдали бы, а теперь надеются продать не совсем дешево.
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