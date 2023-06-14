«Арсенал» сделал «Челси» предложение по Хавертцу. Платить требуемые 75 млн фунтов он не будет

«Арсенал» представил «Челси» стартовое предложение по Каю Хавертцу.

По сведениям The Athletic, работа «канониров» над трансфером полузащитника хоть и находится на относительно ранней стадии, но в последние дни активизировалась.

« » желает или заключить с немцем новый контракт, или продать за крупную сумму. Как утверждает инсайдер , «синие» хотят около 75 млн фунтов, но « » столько платить не собирается.

Сам футболист готов сменить команду.