«Арсенал» сделал «Челси» предложение по Хавертцу. Платить требуемые 75 млн фунтов он не будет

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Кай Хавертц Фабрицио Романо Футбол

«Арсенал» представил «Челси» стартовое предложение по Каю Хавертцу.

По сведениям The Athletic, работа «канониров» над трансфером полузащитника хоть и находится на относительно ранней стадии, но в последние дни активизировалась.

«Челси» желает или заключить с немцем новый контракт, или продать за крупную сумму. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «синие» хотят около 75 млн фунтов, но «Арсенал» столько платить не собирается.

Сам футболист готов сменить команду.

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26 комментариев

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Alex69ander
Если правда, то скорее всего кто из пары Балогун/Нелсон на пути в другой клуб, а Артета планирует ротацию Кая то с Эдегором, то с Жесусом + бек ап в случае травм.

По другому не объяснишь, зачем им данный игрок
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Andrey_kst
Ответ Alex69ander
Если правда, то скорее всего кто из пары Балогун/Нелсон на пути в другой клуб, а Артета планирует ротацию Кая то с Эдегором, то с Жесусом + бек ап в случае травм. По другому не объяснишь, зачем им данный игрок
Нельсон уже продлил контракт, Балогуна скорее всего будут продавать, так как спрос на него сейчас большой и места в составе нет.
Арсенал уже второй год подряд проваливает концовку из-за слабой скамейки, так что в обойму 23 летний Хаверц в опытом в апл точно не помешает, плюс Челси вынужден продавать игроков и наверняка цену можно снизить до адекватных 50 млн
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Egor Aleksandrovich
зачем?
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Акира_1
Ответ Helge
Челси не продаст своих игроков за столько, за сколько хочет. Они сейчас в таком положении, что им надо продавать. А это сильно сбивает цену на игроков. Странно, что американские дельцы не понимают, как работают такие элементарные механизмы рынка.
Им надо продавать шлак, а не тех игроков, на которых можно нормально заработать. Хаверц молодой, имеет опыт в Англии и ЛЧ, забивает даже. Он один из немногих активов, что можно выгодно продать, и, естественно, Челси не станет его отпускать дёшево. Тем более его все почему-то считают очень перспективным, т.е. интерес на рынке большой.
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Влад Белянский
Ответ Семён Жуйло
Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания. Пусть наши желания совпадают с нашими возможностями.
Желания Челси явно не совпадают с их возможностями по зарплатной ведомости и ффп, дружище, так что продадут за 55кк как миленькие
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Акира_1
Ответ Ярый ненавистник
75 млн это копейки?Я бы понимал эту цену,если бы Хаверц блистал,но он и весь просто ужасно провели сезон.
Ну как тут говорят он был лучший в Челси по статистике. Я понимаю, что Арсенал боится потратить деньги или их вовсе нет как всегда, но ждать Хаверца меньше чем за 70 при трансферах Мудрика, Анотони или даже Пепе с одним сезоном за гораздо большие деньги. Это глупо. Тем более между двумя соперниками по дерби.
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Masynchin
Ответ Egor Aleksandrovich
зачем?
Чтобы не платить такие большие деньги
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Предан Мадриду!!!
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лучше бы Маунта купили
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geoo9
не собирается платить, будет идти лесом, все просто, у парня контракт
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СержМиранэн
"Имею желание купить дом, но не имею возможности . Имею возможность купить козу, но не имею желания"
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SopTecret
Челси летом ждут активные торги - Маунт, Хаверц...
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100 тысяч кэшем Аренаса
Из мягкого шланга, ребята!
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Автомобилист-Екб
Ответ Egor Aleksandrovich
зачем?
а вдруг
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Mason Mount 2208
Ответ Alex69ander
Если правда, то скорее всего кто из пары Балогун/Нелсон на пути в другой клуб, а Артета планирует ротацию Кая то с Эдегором, то с Жесусом + бек ап в случае травм. По другому не объяснишь, зачем им данный игрок
Данный игрок очень талантливый он пригодится на позиции нап,цн,оф в любом случае Челси не должен его терять
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Ярый ненавистник
Ответ Акира_1
Челси хочет 75, Арсенал платить не собирается. Тогда зачем в переговоры лезть? Они правда ждут, что Челси продаст молодого игрока с опытом игры в АПЛ другому лондонскому клубу за их привычные копейки? Это не Тросард.
75 млн это копейки?Я бы понимал эту цену,если бы Хаверц блистал,но он и весь просто ужасно провели сезон.
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Семён Жуйло
Я имею желание купить дом, но не имею возможности. Я имею возможность купить козу, но не имею желания. Пусть наши желания совпадают с нашими возможностями.
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DolJun
хаверц будет разрывать если его наконец поставят под нападающим, но менять челси на арсенал? ну хз. да и в арсенале на его позиции уже есть эдегор и смитроу. или артета реально видит в нем нападающего?)
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Tun
Сейчас все хотят разобрать Челси по скидке, но Боули будто что-то знает
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