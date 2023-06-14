«Арсенал» сделал «Челси» предложение по Хавертцу. Платить требуемые 75 млн фунтов он не будет
«Арсенал» представил «Челси» стартовое предложение по Каю Хавертцу.
По сведениям The Athletic, работа «канониров» над трансфером полузащитника хоть и находится на относительно ранней стадии, но в последние дни активизировалась.
«Челси» желает или заключить с немцем новый контракт, или продать за крупную сумму. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «синие» хотят около 75 млн фунтов, но «Арсенал» столько платить не собирается.
Сам футболист готов сменить команду.
По другому не объяснишь, зачем им данный игрок
Арсенал уже второй год подряд проваливает концовку из-за слабой скамейки, так что в обойму 23 летний Хаверц в опытом в апл точно не помешает, плюс Челси вынужден продавать игроков и наверняка цену можно снизить до адекватных 50 млн