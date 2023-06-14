Большинство обвиняемых в нападении на Алексея Шведа отпущены из-под стражи.

Трое из четверых обвиняемых по делу о нападении на защитника отпущены из-под стражи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигурантам дела об избиении звездного баскетболиста Князю (20 лет) и Рамзину Амираслановым (17), а также Глебу Писареву (20) изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца). Их отпустили под подписку о невыезде до решения суда.

Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров остается под стражей.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Другие участники конфликта также участвовали в драке.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Он, увидев драку, вступился за своего товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент