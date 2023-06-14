Трое из четверых обвиняемых по делу о нападении на Шведа отпущены из-под стражи

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Спорт-Экспресс Баскетбол

Большинство обвиняемых в нападении на Алексея Шведа отпущены из-под стражи.

Трое из четверых обвиняемых по делу о нападении на защитника ЦСКА отпущены из-под стражи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Фигурантам дела об избиении звездного баскетболиста Князю (20 лет) и Рамзину Амираслановым (17), а также Глебу Писареву (20) изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу (5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца). Их отпустили под подписку о невыезде до решения суда.

Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров остается под стражей.

По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Алексею Шведу. Юсуф увидел, что его подопечный конфликтует со Шведом, поспешил на помощь и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Другие участники конфликта также участвовали в драке.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Он, увидев драку, вступился за своего товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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37 комментариев

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Homo Faber
Ха-ха, то есть азербайджанские деньги оказались весомее авторитета генерал-полковника ФСБ Серёжи Иванова? Сколько же ещё раз надо пробить дно, чтобы всё-таки начать всплывать?
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Влад Безруков
Сказочная страна
+53
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Ебздрогыч
Рафик как обычно невиновен. Потому что у Рафика есть нужный родственник. Россия...
+34
-7
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SuperStarrrr
Правовое государство, смотришь на карту, езжай от него куда-нибудь направо...
+20
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SadButTrue
Ну правильно. Князь и его дружина ведь ничего плохого про СВО не сказали. Понять и простить.
+16
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Olga.t
Конечно, это же невинная шутка была, а не избиение с тяжёлыми последствиями...
Диаспоры своих не бросают...
Чудовищные времена.
+12
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Beloded2007
Самый гуманный суд в мире!
+7
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Adeen
Не, ну Князя сажать никак нельзя. Всё же аристократ.
+6
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Артём Артём
А вот если бы пострадал сын подполковника, то тогда бы никого бы не выпустили бы ...
+6
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rembrandao
Ответ Как дела на заводе
При чем тут страна)) И что не так? их же не на совсем на свободу выпустили. Будет суд и наказание.
Только на момент суда их в России уже не будет)
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Togliattinec
Ответ Как дела на заводе
Хоть на улицу выйди, оторви глаза от энтернета)) потом пиши что-нибудь))
а причем тут вообще интернет?
Вам по ходу сказать больше нечего.

Нелюдей отпустили просто так, без последствий, за публичное избиение гражданина РФ в самом центре столицы страны. Вам здесь есть что ответить?
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Olga.t
Ответ Артём Артём
А вот если бы пострадал сын подполковника, то тогда бы никого бы не выпустили бы ...
А если бы сын подполковника пострадал от рук сына генерала?
Вот это дилемма)
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Fat Boy
Слабо приехать в Азербайджан, настучать там в бубен какому-нибудь известному местному овцеводу и потом спокойно не сесть?
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Russ Ivan
Как я писАл - диаспора занесёт денег с извинениями везде, включая Шведа. Позор и стыд!
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Варлампий Варлампий
Ответ Как дела на заводе
Не выпустили, а отпустили под подписку о не выезде, будет ж суд, как дети малые, дальше заголовка не видим))
какой же ты наивный, Василий, сейчас против этнических общин силовики не выступают
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Olga.t
Ответ riverman1980
Ты сейчас про Голландию, где выпускают на свободу Промесов и Влутов или это другое?
Конечно другое, мы живём в России, а не в Голландии, поэтому нас волнует то, что происходит в нашей стране, в нашем городе.
А переводить тему на то, что где-то тоже есть свои недостатки (если они действительно есть), приемчик так себе... несерьёзный.
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Radik_2.0
забавный факт: в слове диаспора и п.......с одинаковый набор букв
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Togliattinec
теперь, по идее, всем азерам в РФ можно выходить на улицу, и дружно беспределить включая изнасилования, убийства, погромы. Власть дала им четкий сигнал: вы в РФ хозяева, вам ничего не будет, максимум - это подписка о невыезде с исправительными работами следом.
И потом та же власть призовет избитых и униженных пойти умереть за русский мир, пока азера будут по всей РФ устраивать забеги с избиениями всех и вся.
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Андрей Рязанов
Судья решил, что "Швед" это национальноть? Юсуф с друзьями обезвредил потенциально натовского лазутчика.
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Дерзкий пеликан
Какое же позорище. Жители страны стали бесправными хозяевами, в то время как чу"ки делают что хотят, убивают, насилуют, грабят и им всё сходит с рук.
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Liquid Snake
Напомню Кокорин с Мамаевым получили тюремные сроки в более лёгкой ситуации! Но потерпевшим тогда проходил какой то чиновник!
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Андрей Рязанов
А Юсуфа почему не отпустили?! Что за беспредел?!
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Don Merzavez
Ответ Radik_2.0
забавный факт: в слове диаспора и п.......с одинаковый набор букв
Слово СКА похоже на х@й
Потому что такое же количество букв!

(с) С. Шнуров.
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Don Merzavez
То, что Рафик неуиноуатый было ясно с самого начала.
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krokodilych
Ответ Как дела на заводе
При чем тут страна)) И что не так? их же не на совсем на свободу выпустили. Будет суд и наказание.
Объясните, пожалуйста, на чем основана ваша уверенность в том, что отпущенные под подписку о невыезде будут смирно сидеть на месте и дожидаться суда и наказания?
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