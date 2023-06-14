Эшуорт может покинуть «Спартак». Клуб ищет нового спортивного директора (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Олег Малышев Александр Матыцын Пол Эшуорт Футбол

У «Спартака» может смениться спортивный директор.

Пол Эшуорт может покинуть «Спартак», если в ближайшее время клубу удастся договориться с новым кандидатом на пост спортивного директора, утверждает Metaratings. В противном случае переговоры могут возобновиться зимой.

Кроме того, член совета директоров красно-белых Олег Малышев может сменить Евгения Мележикова на посту гендиректора «Спартака». Ранее сообщалось, что «Спартак» и Мележиков расторгли контракт. В качестве одного из претендентов на этот пост назывался Вадим Андреев, ныне работающий в «Крыльях Советов».

Руководителем «Спартака» останется Александр Матыцын, также в совет директоров может вернуться Сергей Михайлов.

Отмечается, что серьезных изменений в совете директоров красно-белых не произойдет. В частности, не планируется учреждение должности президента клуба.

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28 комментариев

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GtSwan
Его и приглашать не надо было...
+39
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Хрюндель FCSM
Честно говоря странная кандидатура. Никто сожалеть точно не будет
+34
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Алексей Иванов
Вот по кому плакать не будет, от слова совсем... бесполезный тип.
+19
-1
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Алексей Маликов
Спасибо тебе, немой Эш. Всё было тихо и незаметно. Никто так ничего и не услышал, да и не увидел тоже ничего. Молодец, бабки отработал.
+6
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Зубы Дзюбы
Ответ Хрюндель FCSM
Честно говоря странная кандидатура. Никто сожалеть точно не будет
С таких людей бы отчёт о проделанной работе требовать. А только там распилы были
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MihuS
А зачем его вообще приглашали?
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edik-burimov2@mail.ru
каждый год одно и тоже
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selso99
В статье 5-7 имён. Кто все эти люди??
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Хитон
Руководитель Спартака, спортивный директор Спартака, гендиректор Спартака... Есть ничем не обоснованное обывательское мнение, что вероятно часть этих людей не так уж и нужны/важны в футбольном клубе. Чем все эти люди занимаются (это скорее риторический вопрос)
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T622222
Новый цикл запущен
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Tun
Его не жалко, а вот Мележикова можно было и оставить
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инок
Что нового?
Да вот, очередная херня какая-то в Спартаке.
Не, ты не понял. Я спрашиваю: что нового...
+3
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Олег Комисаров
Попили. Давайте следующего!
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Ветер
Что был, что не было его. В связях порочащих честь и достоинство не замечен, и на том спасибо.
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Sinister Kid
Очередная смена курса. Единственное, что общего у Спартака и ПСЖ.
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diversant
Главное, чтобы Абаскаль не намылил лыжи, вслед за этим товарищем
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Игорь Заварзин
Задолбала уже эта околофутбольная возня. Во времена О.Романцева фамилию директора клуба никто не знал и это было не важно. Важны были другие вещи, которые обеспечивали результат и это работало. А тут- как в басне у Крылова - А вы друзья, как ни садитесь, вот ж в музыканты не годитесь!
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давно надо уволить, бесполезен..
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Spartakus1984
НУ незря была новость что он в Кзахстан на днях уехал
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Anufriy
Шляпа будет какая-то к началу сезона... В итоге уберут тренера
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