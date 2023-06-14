Эшуорт может покинуть «Спартак». Клуб ищет нового спортивного директора (Metaratings)

У «Спартака» может смениться спортивный директор.

Пол Эшуорт может покинуть «Спартак», если в ближайшее время клубу удастся договориться с новым кандидатом на пост спортивного директора, утверждает Metaratings. В противном случае переговоры могут возобновиться зимой.

Кроме того, член совета директоров красно-белых Олег Малышев может сменить Евгения Мележикова на посту гендиректора «Спартака». Ранее сообщалось, что «Спартак» и Мележиков расторгли контракт. В качестве одного из претендентов на этот пост назывался Вадим Андреев, ныне работающий в «Крыльях Советов».

Руководителем «Спартака» останется Александр Матыцын, также в совет директоров может вернуться Сергей Михайлов.

Отмечается, что серьезных изменений в совете директоров красно-белых не произойдет. В частности, не планируется учреждение должности президента клуба.