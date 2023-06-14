Эшуорт может покинуть «Спартак». Клуб ищет нового спортивного директора (Metaratings)
У «Спартака» может смениться спортивный директор.
Пол Эшуорт может покинуть «Спартак», если в ближайшее время клубу удастся договориться с новым кандидатом на пост спортивного директора, утверждает Metaratings. В противном случае переговоры могут возобновиться зимой.
Кроме того, член совета директоров красно-белых Олег Малышев может сменить Евгения Мележикова на посту гендиректора «Спартака». Ранее сообщалось, что «Спартак» и Мележиков расторгли контракт. В качестве одного из претендентов на этот пост назывался Вадим Андреев, ныне работающий в «Крыльях Советов».
Руководителем «Спартака» останется Александр Матыцын, также в совет директоров может вернуться Сергей Михайлов.
Отмечается, что серьезных изменений в совете директоров красно-белых не произойдет. В частности, не планируется учреждение должности президента клуба.
Да вот, очередная херня какая-то в Спартаке.
Не, ты не понял. Я спрашиваю: что нового...