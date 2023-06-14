Врио главы ДНР Пушилин: «Шахтер» будет играть в чемпионате России на «Донбасс Арене»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига Дмитрий Чернышенко Донбасс Арена стадионы Политика Матч ТВ Денис Пушилин Футбол

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «Шахтер» сыграет в чемпионате России.

– Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности.

– Дмитрий Чернышенко говорил, что хотел бы видеть «Шахтер» и «Зенита» в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?

– Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме «Шахтер», но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.

На «Донбасс Арене» «Шахтер» будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время.

Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.

– Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?

– Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе.

Поэтому условия изменены; думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, (не будет), мы пойдем по другому сценарию,  сказал Пушилин на полях ПМЭФ.

Материалы по теме

132 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Забыл добавить в конце «После того, как все цели СВО будут непременно достигнуты, в строгом соответствии с планом».
+171
-10
+161
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munkz
Где-то в районе Владикавказа залаял пёс по кличке Валера.
+89
-12
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Путман
Стремоусов тоже много болтал и смешил народ.
+93
-19
+74
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Шахтёр был лучшим клубом с лучшим стадионом СНГ.И люди нормально ходили на топ футбол,принимали Евро.А потом дед сбрендил
+72
-26
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Вообще радует, что у Пушилина в регионе нет других проблем, можно ездить на форумы, пиариться, рассуждать о далеком будущем
+61
-15
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Пичугин
Денискины рассказы.
+46
-7
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ Евгений Квасников
ребята удачи Вам всем во всех начинаниях. на всякие международные футбольные власти плевать,там все понятно,а спорт надо интегрировать в новых субъектах.
У вас фамилия максимально говорящая.
+36
-5
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bahmut
Я как житель Донецка категорически против. Зная этих местных вороватых крыс чиновников, четко понимаю что создадут чудовище пожирающее бюджетные деньги с жуткими распилами. У нас куча проблем помимо футбола, которые нужно решать. Что касается Чепушилина, у нас в Донецке я не встречал ни одного человека уважающего этого подонка, после смерти Бати наступил хаос.
+50
-19
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
мнение человека, которого подорвут в машине при отступлении только на спортсе не хватало
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Громов 22
Чепушилин в своем репертуаре , что тут скажешь.
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Кто? Женская команда? А то мужиков на бомбасе скоро не останется
+43
-23
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Dorsh
Я не халявщик, я партнер!
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blackwerwolf
Ответ Ебздрогыч
Вообще радует, что у Пушилина в регионе нет других проблем, можно ездить на форумы, пиариться, рассуждать о далеком будущем
"Правительство на другой планете живёт, родной" ©
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Чекунов
Ответ Bahmut
Я как житель Донецка категорически против. Зная этих местных вороватых крыс чиновников, четко понимаю что создадут чудовище пожирающее бюджетные деньги с жуткими распилами. У нас куча проблем помимо футбола, которые нужно решать. Что касается Чепушилина, у нас в Донецке я не встречал ни одного человека уважающего этого подонка, после смерти Бати наступил хаос.
Как жителю Донецка думаю нельзя не признать, что до 2014 года жизнь в городе и люди, мягко говоря, были лучше
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ David Aprasidze
Кто? Женская команда? А то мужиков на бомбасе скоро не останется
Поможем им узбеками и таджиками, не пропадёт генофонд донецкого казачества.
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
David Aprasidze
Ответ Dimario
Приедь в Донецк и попробуй там что-то такое изрыгнуть про «бомбас».
У вас аватар в цветах "Правого сектора"?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romeo Yankovich
Ответ Dimario
Приедь в Донецк и попробуй там что-то такое изрыгнуть про «бомбас».
ага. а когда ваши на номер с "dpr" приезжают в другие места то что-то по 8 лет молчат и боятся рот открыть. порассказывай мне тут сказки
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul Bloodworth
Через пару месяцев уже будет играть в чемпионате Украины
+25
-15
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VictorVallecano
Ответ blackwerwolf
Комментарий удален модератором
Какая многогранная личность!
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ munkz
Где-то в районе Владикавказа залаял пёс по кличке Валера.
он первым догадаться поднять бабла на объединенном чемпионате России и Украины
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ Евгений Квасников
ребята удачи Вам всем во всех начинаниях. на всякие международные футбольные власти плевать,там все понятно,а спорт надо интегрировать в новых субъектах.
Так в чем проблема ..интегрируй ! детский..юношеский спорт!
профессиональный спорт --это прежде всего бизнес !
никто не будет финансировать клубы с таких регионов ..все выплаты будут за счет госбюджета !
я не фанат футбола - вопрос к тебе ,почему мои налоги должны идти на зп футболистам ?
в стране уже все отлично со школами , больницами ? всех переселили с ветхих бараков ?
все деревни уже имеют газ и канализацию?

так все отлично что больше некуда девать бюджетные деньги ,как кроме платить конские зп людям за то что бы они пинали мяч ?
или может лучше начать платить достойные пенсии?
другие социальные проекты ?
тот же детский спорт развивать ? а ????

Н
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bahmut
Ответ Great ManUtd
Комментарий удален модератором
Я за ДНР если ты не понял, я против местных воротил чиновников, которые тупо воруют бабло присылаемое из Москвы для восстановления Донбасса.
+24
-17
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sobachkin
Повод наворовать на восстановлении.... Его жители прям ждут игр Шахтёра, все остальное у них есть, о чем они мечтали
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Ринат Ахметов: LOL
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Игорь Пичугин
Денискины рассказы.
Денис Пушилин запретил шутить над ним, меняя местами первую и последнюю букву в его имени и фамилии
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий