Врио главы ДНР Пушилин: «Шахтер» будет играть в чемпионате России на «Донбасс Арене»
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что «Шахтер» сыграет в чемпионате России.
– Стадион поврежден, но повреждения не глобальные. Безусловно, в наших планах его восстановить, как только представится такая возможность с учетом безопасности.
– Дмитрий Чернышенко говорил, что хотел бы видеть «Шахтер» и «Зенита» в решающем матче чемпионата России. Это реальность или отдаленное будущее?
– Мы с 2014 года не боимся мечтать, и зачастую наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта – восстановить в полном объеме «Шахтер», но конкретные шаги для этого делаются. Чернышенко абсолютно точно обозначил наши цели и задачи.
На «Донбасс Арене» «Шахтер» будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время.
Футбол точно востребован на территории Донбасса, любим его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты.
– Крымские клубы долгие годы ждали возможности играть в чемпионате России. У клубов из ДНР сколько этот путь займет?
– Ситуация несколько поменялась, и с учетом более агрессивных действий стран Запада в отношении российского футбола в том числе.
Поэтому условия изменены; думаю, столь долгого времени, как это происходило с крымскими клубами, (не будет), мы пойдем по другому сценарию, – сказал Пушилин на полях ПМЭФ.
профессиональный спорт --это прежде всего бизнес !
никто не будет финансировать клубы с таких регионов ..все выплаты будут за счет госбюджета !
я не фанат футбола - вопрос к тебе ,почему мои налоги должны идти на зп футболистам ?
в стране уже все отлично со школами , больницами ? всех переселили с ветхих бараков ?
все деревни уже имеют газ и канализацию?
так все отлично что больше некуда девать бюджетные деньги ,как кроме платить конские зп людям за то что бы они пинали мяч ?
или может лучше начать платить достойные пенсии?
другие социальные проекты ?
тот же детский спорт развивать ? а ????
Н