Сумма трансфера Джуда Беллингема из «Боруссии» в «Реал» распределена на несколько лет.

Как сказано в заявлении дортмундского клуба, выплаты фиксированной суммы трансфера и бонусов, активация которых зависит от выступлений игрока за новый клуб, будут распределены на 6 лет. На такой срок рассчитан контракт Беллингема с «Реалом».

Ранее «Боруссия» сообщила, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн. Сегодня «Реал» подтвердил переход Беллингема.

Джуд перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.