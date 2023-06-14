«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

Сумма трансфера Джуда Беллингема из «Боруссии» в «Реал» распределена на несколько лет.

Как сказано в заявлении дортмундского клуба, выплаты фиксированной суммы трансфера и бонусов, активация которых зависит от выступлений игрока за новый клуб, будут распределены на 6 лет. На такой срок рассчитан контракт Беллингема с «Реалом».

Ранее «Боруссия» сообщила, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн. Сегодня «Реал» подтвердил переход Беллингема.

Джуд перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

67 комментариев

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f0rmoceft
Перес гений, и цену снизил, и в рассрочку взял👍
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azt3c14
Ответ f0rmoceft
Перес гений, и цену снизил, и в рассрочку взял👍
Так почти все трансферы платятся в рассрочку.Того же Криша,Кака и остальных звезд брали в рассрочку.Полная сумма платится очень редко,в основном,когда активируют клаусулу
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felixdyadya
Перес красавчик
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Fma wozo
Умно
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za_vsu_xypmy
я так понимаю Джуд сам хотел именно в реал, такие условия мог даже ливерпуль осилить, не говоря уже о сити
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JURAVLI
тому, как Реал ведёт свою трансферную политику, можно только позавидовать
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corazón blanco
Отличная сделка, Джуни Халафат шикарно поработал.
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WESTERN-
Ответ f0rmoceft
Перес гений, и цену снизил, и в рассрочку взял👍
Перес гений. Но принцип проси больше чем хочешь что бы получить больше чем планируешь никогда не устареет в футболе при продаже перспективных футболистов. Конечно при большом желании самого футболиста эти переговоры куда продуктивнее
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Сергей Логинов
Ответ corazón blanco
Отличная сделка, Джуни Халафат шикарно поработал.
А причём здесь Калафат? Он же главный скаут. Структура сделки скорее заслуга гендира Хосе Анхеля Санчеса
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Marli
Ответ Сергей Логинов
А причём здесь Калафат? Он же главный скаут. Структура сделки скорее заслуга гендира Хосе Анхеля Санчеса
Калафат делает огромную работу до сделки, окучивая игрока и его окружение.
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ZA.RMA
Ответ rigobersong
Что отличного 130 млн за днаря уровня Лофтуса-Чика:)) У тебя походу все что реал делает это отлично:))
А для тебя все что делает Реал - это плохо.

такой же максимализм::))))))
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Алексей Гусев
Ответ Arthurino
А ему разве по возрасту можно пить алкогольные напитки? Или он от дюшеса отходит?
от Кока-колы...
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Joni Arm
В Европе ступенчатый налог на прибыль , Боруссии выгодно указывать 6 лет ,прибыль по 20 , чем одну больше 100 лямов.
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Marli
Ответ Burel
особенно за Азара
Азар приходил топом, но, к сожалению, ему важнее пожрать и ничего не делать)
+2
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Marli
Ответ rigobersong
Что отличного 130 млн за днаря уровня Лофтуса-Чика:)) У тебя походу все что реал делает это отлично:))
не плачь
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
снова Перец все обхетрил
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Алан Мисиков
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ну сравненте конечно так себе..одному 19 и он уже не первый год в сборной основной игрок,а второму 24 и до чм его никто не знал,и я имею ввиду не про сумму трансфера а как эти деньги будут выплачиватся. И так то реал уже несколько лет не стоит называть мешком денег.
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4 shizzle ma nizzle
Ответ ZA.RMA
Дядя Риго, ты людей в своей жизни тоже делишь на нации/расы и религию?) вроде взрослый, а ведешь себя так по детски:)
конечно делит, он же зетник
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Marli
Ответ rigobersong
Плачет только реал и винисиус:)
разве что от радости
а ты бедняга плачешь, что твоя Барса купить никого не может, даже бесплатных регистрировать не получается
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ML26
Ответ Arthurino
А ему разве по возрасту можно пить алкогольные напитки? Или он от дюшеса отходит?
От кваса))
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Алексей Гусев
а солидарку Реал оплачивать будет?
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Алексей Гусев
Ответ crazy_elky
Учитывая новые реалии с инфляцией (если брать инфляцию еврозоны по минимуму - 5% в год), то через 6 лет покупательная способность 103 лямов будет равна примерно 78.5 лямам современных евро. Понятно что там еще ежегодные выплаты, поэтому реальная экономия сильно меньше, но все же. Классно конечно, Перес молодец.
чтоза хрень? с чего вдруг инфляция начала повышать стоимость денег?)
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Dikki Shelton
Разумно и правильно. Пример для других клубов.☺
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Евгений Лифшиц
Ответ Mr. Fett
Так тут речь не про амартизацию при бухгалтерском учёте, а про реальную рассрочку
Разница действительно есть, правда надо смотреть как эти выплаты вносятся в Боруссии. Если там они вписываются как единовременное поступление, то ситуации похожие. Если же вписываются как доход по мере поступления средств, то да, ситуации разные.
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Алан Мисиков
все таки Перес гений трансферов,да,жадный кажеться со стороны ,но так как он сбивает цены на игроков,так никто не может.
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