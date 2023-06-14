ИИХФ не включила Барбашева в поздравление «Вегаса». Тардиф не считает это дискриминацией: «На постере 12 игроков, нет половины команды»
ИИХФ не включила Ивана Барбашева в поздравление «Вегаса» с победой в Кубке Стэнли.
«Голден Найтс» стали обладателями трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).
Международная федерация хоккея поздравила «рыцарей» с завоеванием Кубка Стэнли, выложив постер с игроками команды в форме их сборных. На изображение не поместили фотографию российского нападающего.
Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил «Спорт-Экспрессу», что не считает это дискриминацией: «На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю».
Барбашев, конечно, не настолько медийный парень, чтоб с ним считаться. Надеюсь, Вегас официально пошлет ИИХФ и придурка Тардифа лично.