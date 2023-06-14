ИИХФ не включила Барбашева в поздравление «Вегаса». Тардиф не считает это дискриминацией: «На постере 12 игроков, нет половины команды»

Теги ИИХФ Кубок Стэнли НХЛ Вегас Иван Барбашев Спорт-Экспресс дискриминация Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ не включила Ивана Барбашева в поздравление «Вегаса» с победой в Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» стали обладателями трофея, одержав победу над «Флоридой» в финальной серии (4-1).

Международная федерация хоккея поздравила «рыцарей» с завоеванием Кубка Стэнли, выложив постер с игроками команды в форме их сборных. На изображение не поместили фотографию российского нападающего. 

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил «Спорт-Экспрессу», что не считает это дискриминацией: «На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю». 

Фото: https://twitter.com/IIHFHockey/

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23 комментария

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Andy93
Зато латыш с 3 играми в ПО есть))
+114
-9
+105
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Alex1104
В целом - понятно. Только вот представители всех стран, играющих за клуб, есть на постере. Кроме одной...
+70
-5
+65
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paha
Зачем тогда он про это говорит )))) сам поднял эту тему, расист
+43
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+32
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B.F.
Интересно делали бы настолько дебильный постер в случае победы Флориды? Ведь Бобровского просто так не выкинешь из него. Мало того что кандидат на MVP, так еще и вратарь, то есть позиция обязательная на постере. Или поставили бы Лайона?))))

Барбашев, конечно, не настолько медийный парень, чтоб с ним считаться. Надеюсь, Вегас официально пошлет ИИХФ и придурка Тардифа лично.
+20
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+15
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Почтенный эльф
Да уж - Тардиф - не Фазель. Хохлоканадизм так и прёт. В ИИХФ, тем временем, ничего в лучшую сторону не изменилось. Скандалов добавилось, денег и влияния - нет.
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Андрей Балабаев
Какой же он жалкий. Самое смешное, что в штатах россияне спокойно играют, а эти даже на постер бояться разместить. Позорники
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NACfoRekcuF
Ответ dm1959
Претензии к вождю.
Что там с вашим вождем? Кокаинум привезли?
+14
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+10
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afganskymak
Я как человек из Латвии, конечно же рад за Блюггера...но он ни в одной игре финала не сыграл ))) не то чтобы не пришей ХХХ рукав, но походу составители этого постера даже не смотрели статистику.
+10
-2
+8
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Sla Slo
Блевотно , лицемерно , ничтожно. Отражает их "цивилизованную "сущность .
+10
-4
+6
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Александр Колосов
Не думаю, что Барбашев расстроится из-за этого
+5
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Melnikov1968
Где бы ещё. овнеца подкинуть, подумал Тардифф? Особенно смешно выглядит дешёвое оправдание. Да и постер ваш на хрен никому не сдался.
+8
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+3
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СержМиранэн
Боже, как можно быть настолько мелочными и тупозлобными ???? главное, что его имя и фамилия будут на Кубке. Пусть утрутся...
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СержМиранэн
Кто в НХЛ знает о существовании иихф ? никто ....
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ФиладельфияЮнион
Обиженные сейчас обидятся))))
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Спонсор из Скандинавии
Со стороны эти все "не включения" и "исключения" видятся какими то попытками натянуть сову на глобус. Что акции БЛМ, что трансгендеры, что вот теперь отмена России. Вы, кстати, заметили как быстро забыли эпидемию Ковида? Мне кажется, что в связи с выросшей медийностью всего и вся, тебя могут закопать и вознести за неделю. Первый кто выполнит действие, еще смотреться свежо. А вот эти вот отстающие, все уже как тухляк выглядят.
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KirGre
Я бы поверил , если бы не одно НО, Барби играет в ПЕРВОМ звене с Айкелом, т.е. он звезда команды наряду со Стоуном, Маршессо и Петранжелой.
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