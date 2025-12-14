  • Спортс
  • Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес отметил, что команда должна нацелиться на скудетто в сезоне-2025/26.

Миланцы на выезде победили «Дженоа» (2:1) в 15-м туре Серии А и сейчас возглавляют турнирную таблицу с 33 очками. Аргентинец забил гол и отдал ассист в матче.

«Это очень много значит, мы вернулись на вершину, потому что усердно работали, жертвовали собой. Независимо от того, что о нас говорят, мы сосредоточены на себе, усердно работаем, совершенствуемся, надеемся принести радость нашим болельщикам.

Все уже несколько лет говорят об «Интере», потому что мы хорошо играем. Критика и комплименты – это нормально.

Мы – команда, которая осознает свои сильные стороны, мы всегда стараемся, чтобы «Интер» был на вершине. Это кажется повторяющимся, но мы это делаем. Послание в раздевалке ясно: мы хотим этого добиться.

Это послание самим себе. Как я всегда говорю, именно мы прикладываем усилия и стараемся вернуть «Интер» туда, где ему место, поэтому таким образом я обращаюсь к команде», – сказал DAZN Мартинес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
