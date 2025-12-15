Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»

Эрлингу Холанду пришлось мыться холодной водой на стадионе «Кристал Пэлас».

Форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд указал на холодную воду на стадионе «Кристал Пэлас».

Манкунианцы обыграли лондонцев (3:0) в 16-м туре АПЛ . Норвежец сделал дубль, забив с игры и с пенальти.

После матча Холанд поделился публикацией в соцсети, выложив фото после душа на стадионе «Селхерст Парк».

«Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас », – написал Эрлинг.