11

Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»

Эрлингу Холанду пришлось мыться холодной водой на стадионе «Кристал Пэлас».

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд указал на холодную воду на стадионе «Кристал Пэлас».

Манкунианцы обыграли лондонцев (3:0) в 16-м туре АПЛ. Норвежец сделал дубль, забив с игры и с пенальти.

После матча Холанд поделился публикацией в соцсети, выложив фото после душа на стадионе «Селхерст Парк».

«Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас», – написал Эрлинг.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bleacher Report
ахахаха
Селхерст Парк
соцсети
