Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти

«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной «Алавеса».

В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса Жуниора в штрафной «Алавеса» в конце второго тайма.

В матче 16-го тура Ла Лиги «Реал » одержал победу на выезде со счетом 2:1.

На 86-й минуте Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса » после того, как Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»