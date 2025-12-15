Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной «Алавеса».
В пользу «Реала» не назначили пенальти после падения Винисиуса Жуниора в штрафной «Алавеса» в конце второго тайма.
В матче 16-го тура Ла Лиги «Реал» одержал победу на выезде со счетом 2:1.
На 86-й минуте Винисиус упал в штрафной площади «Алавеса» после того, как Науэль Теналья ударил бразильца по голени. Главный арбитр матча Виктор Гарсия Вердура не стал назначать 11-метровый, ВАР не пригласил судью к монитору.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Что делать с Хаби Алонсо?31935 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости