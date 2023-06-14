У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100
«Реал» лидирует по числу подписчиков в социальных сетях среди футбольных клубов.
Согласно подсчетам CIES Football Observatory, страницы мадридцев в твиттере, инстаграме, фэйсбуке и тиктоке суммарно читают 363 миллиона человек.
Больше 50 млн набрали следующие клубы:
1. «Реал Мадрид» – 363 млн подписчиков;
2. «Барселона» – 342 млн;
3. «Манчестер Юнайтед» – 206 млн;
4. «Пари Сен-Жермен» – 187 млн;
5. «Ювентус» – 144 млн;
6. «Челси» – 134 млн;
7. «Манчестер Сити» – 131 млн;
8. «Ливерпуль» – 131 млн;
9. «Бавария» – 127 млн;
10. «Арсенал» – 93,7 млн;
11. «Тоттенхэм» – 83,6 млн;
12. «Милан» – 61,2 млн;
13. «Интер» – 54,6 млн.
Среди российских команд первое место занимает «Зенит» – у него 8,2 млн подписчиков, что соответствует 58-й строчке в мировом рейтинге. «Спартак» с 4,7 млн идет 89-м в общем списке.
Если оценивать популярность в разрезе отдельных соцсетей, то в твиттере лидирует «Барселона» (82,8 млн), в инстаграме и фэйсбуке – «Реал» (135 млн и 117 млн соответственно), в тиктоке – «ПСЖ» (40,4 млн).
Все разбежались. Вот даже ты везде пишешь, «а при чем тут Челси?! Я не болельщик Челси» скажи открыто за какой клуб ты болеешь?
У ПСЖ нет громких побед, но они выше Милана, Ливерпуля...