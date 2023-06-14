У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100

«Реал» лидирует по числу подписчиков в социальных сетях среди футбольных клубов.

Согласно подсчетам CIES Football Observatory, страницы мадридцев в твиттере, инстаграме, фэйсбуке и тиктоке суммарно читают 363 миллиона человек.

Больше 50 млн набрали следующие клубы:

1. « » – 363 млн подписчиков;

2. «Барселона» – 342 млн;

3. « » – 206 млн;

4. «Пари Сен-Жермен» – 187 млн;

5. « » – 144 млн;

6. « » – 134 млн;

7. «Манчестер Сити» – 131 млн;

8. « » – 131 млн;

9. «Бавария» – 127 млн;

10. «Арсенал» – 93,7 млн;

11. «Тоттенхэм» – 83,6 млн;

12. «Милан» – 61,2 млн;

13. «Интер» – 54,6 млн.

Среди российских команд первое место занимает «Зенит» – у него 8,2 млн подписчиков, что соответствует 58-й строчке в мировом рейтинге. «Спартак» с 4,7 млн идет 89-м в общем списке.

Если оценивать популярность в разрезе отдельных соцсетей, то в твиттере лидирует «Барселона» (82,8 млн), в инстаграме и фэйсбуке – «Реал» (135 млн и 117 млн соответственно), в тиктоке – «ПСЖ» (40,4 млн).