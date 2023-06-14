У «Реала» больше всего подписчиков в соцсетях – 363 млн. «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й, «ПСЖ» – 4-й, «Зенит» и «Спартак» – в топ-100

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«Реал» лидирует по числу подписчиков в социальных сетях среди футбольных клубов.

Согласно подсчетам CIES Football Observatory, страницы мадридцев в твиттере, инстаграме, фэйсбуке и тиктоке суммарно читают 363 миллиона человек.

Больше 50 млн набрали следующие клубы:

1. «Реал Мадрид» – 363 млн подписчиков;

2. «Барселона» – 342 млн;

3. «Манчестер Юнайтед» – 206 млн;

4. «Пари Сен-Жермен» – 187 млн;

5. «Ювентус» – 144 млн;

6. «Челси» – 134 млн;

7. «Манчестер Сити» – 131 млн;

8. «Ливерпуль» – 131 млн;

9. «Бавария» – 127 млн;

10. «Арсенал» – 93,7 млн;

11. «Тоттенхэм» – 83,6 млн;

12. «Милан» – 61,2 млн;

13. «Интер» – 54,6 млн.

Среди российских команд первое место занимает «Зенит» – у него 8,2 млн подписчиков, что соответствует 58-й строчке в мировом рейтинге. «Спартак» с 4,7 млн идет 89-м в общем списке.

Если оценивать популярность в разрезе отдельных соцсетей, то в твиттере лидирует «Барселона» (82,8 млн), в инстаграме и фэйсбуке – «Реал» (135 млн и 117 млн соответственно), в тиктоке – «ПСЖ» (40,4 млн).

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55 комментариев

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Talgat Ergeshov
не удивительно,что ПСЖ в тик токе лидирует😂
+44
-3
+41
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instasamka
Ну и ПСж конечно подписаниями Неймара и Месси накрутил себе пару десятков миллионов.
+19
-3
+16
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instasamka
Ответ DolJun
на днях выкладывали мемчик, где лайков под новостью о том, что винисиус взял 7ку реала больше, чем под постом официального аккаунта ман сити о том, что они сделали требл)
То от дело Челси с 40 миллионами в инсте - 100 тысяч лайков ахаххахаха
Все разбежались. Вот даже ты везде пишешь, «а при чем тут Челси?! Я не болельщик Челси» скажи открыто за какой клуб ты болеешь?
+20
-8
+12
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Мурад Гамидов
Ответ Talgat Ergeshov
и справедливо,что первые 3 строчки занимают 3 самых величайших клуба,у которых есть все:больше трофеев,богатая история,лучшие игроки и легендарные противостояния)))
Отрыв МЮ от первых двух, конечно, огромен. 10 лет кризиса дают о себе знать
+14
-3
+11
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instasamka
А чего у Баварии так мало? Вроде как и лгбт и БЛМ и все движения по защите прав всех ущемлённых поддерживают.
+26
-16
+10
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DolJun
на днях выкладывали мемчик, где лайков под новостью о том, что винисиус взял 7ку реала больше, чем под постом официального аккаунта ман сити о том, что они сделали требл)
+32
-24
+8
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Budabuda
Ответ instasamka
А чего у Баварии так мало? Вроде как и лгбт и БЛМ и все движения по защите прав всех ущемлённых поддерживают.
чемп скучный в целом
+9
-2
+7
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Tiestorzn17
Ну так все глорье всегда болеет за Реал/Барсу, тут ничего нового. У нас все армяне с дагами в городе только 2 команды знают...
+6
0
+6
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Покерный Футбол
Месси ушел,если уйдут Неймар и Мбаппе то ПСЖ скатится до уровня наших клубов по подписчикам.
+5
0
+5
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CIONTRO
Ответ instasamka
А чего у Баварии так мало? Вроде как и лгбт и БЛМ и все движения по защите прав всех ущемлённых поддерживают.
Да, все клубы из топ 10 их поддерживают
+3
0
+3
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Tristan...
Ответ Talgat Ergeshov
и справедливо,что первые 3 строчки занимают 3 самых величайших клуба,у которых есть все:больше трофеев,богатая история,лучшие игроки и легендарные противостояния)))
При всём уважении - в историческом плане, чем хуже Милан того же МЮ? Посмотрите, какой разрыв между ними. При том, что у Милана 7 ЛЧ против 3 у МЮ, а по победам в чемпионатах там на 1 или 2 больше у МЮ.
У ПСЖ нет громких побед, но они выше Милана, Ливерпуля...
+5
-2
+3
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instasamka
Ответ DolJun
на днях выкладывали мемчик, где лайков под новостью о том, что винисиус взял 7ку реала больше, чем под постом официального аккаунта ман сити о том, что они сделали требл)
Кто нибудь знает за какой клуб болеет этот? На ветках во время матчей Челси его вообще не видно Никогда, его суть это хейт Барсы, Месси и Пепа.
+9
-6
+3
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instasamka
Ответ Сикарио
Вечно вторые и тут вторые))
Зато ты один из первых про Барсу отписался. )))
+6
-4
+2
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Analjinn
Барса с Реалом в своей лиге, конечно.
+3
-1
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EL BICHO
Ответ Игорь Климов
Сколько у Аль-Наср?)
Суммарно - хз, но в одном только инстаграме 15 миллионов) А у Интер Майами сколько?)
+3
-1
+2
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Talgat Ergeshov
и справедливо,что первые 3 строчки занимают 3 самых величайших клуба,у которых есть все:больше трофеев,богатая история,лучшие игроки и легендарные противостояния)))
+12
-10
+2
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Red_Marlboro_
Ответ Victor Victor
Бавария если бы Роналду на сезон подписала то сразу бы в топ 5 залетела
Но при этом проиграла бы все трофеи как и Аль-Наср
+4
-2
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Я всех их сделал
Ответ Budabuda
чемп скучный в целом
Скорее нехайповый, и звёзд Бавария не покупает, с помощью которых можно нарастить интерес, как-то они в стороне от остальных находятся, у ПСЖ такая же ситуация будет, скоро нафиг он не нужен будет никому после ухода Мбаппе и потом Неймара, останется может миллион реальных болельщиков + куча нагнанных ботов, сами по себе они мало кому интересны в отрыве от своих звёзд.
+1
0
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instasamka
Ответ Игорь Климов
Сколько у Аль-Наср?)
33 миллиарда + Великий Алонсо
+4
-3
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Jor Hakobyan
Ответ Tun
Стандартный топ3, но МЮ нельзя расслабляться
Щас Магуайр уйдёт и посмотрим на МЮ😁 50млн подписчиков этот мега защитник притащил в МЮ😅
+1
0
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rej1sta
Ответ DolJun
на днях выкладывали мемчик, где лайков под новостью о том, что винисиус взял 7ку реала больше, чем под постом официального аккаунта ман сити о том, что они сделали требл)
Только потом выложили картинку, где пост с победой Реала в ЛЧ в прошлом году еще меньше собрал, чем пост Сити. Так что бессмысленное сравнение.
+4
-3
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rachidibrahimov
Ответ Talgat Ergeshov
и справедливо,что первые 3 строчки занимают 3 самых величайших клуба,у которых есть все:больше трофеев,богатая история,лучшие игроки и легендарные противостояния)))
При всём уважении, МЮ не топ 3 за всю историю. Топ 5 может быть, но исторически Милан и Бавария повыше будут
+1
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Jor Hakobyan
Ответ Tun
Стандартный топ3, но МЮ нельзя расслабляться
Конечно!!! Топ 3 по подписчикам, это радость. АПЛ это не в стандартах. Один Магуайр хватит чтоб в топ 3 попасть😅
+1
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Andy Tucker
МессиРоналду сделали отрыв от кризисного МЮ. За то уже точно все глоры отсеялись
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zizo98
Ответ Джавез Тилл
Комментарий удален модератором
Климов сейчас спит.Интер Майями смотрел в 4 утра.
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