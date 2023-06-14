Кроос о 103 млн евро за Беллиингема: «У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру»

Тони Кроос намекнул на Эдена Азара, говоря о покупке Джуда Беллингема за 103 млн евро.

«Трансфер за 103 млн евро? У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги.

Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», – сказал полузащитник « » в подкасте Einfach mal Luppen.

перешел в «Реал» из «Челси» за 115 млн евро в 2019 году. Он провел 76 матчей за клуб, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В начале июня «Реал» объявил, что бельгиец покидает клуб.