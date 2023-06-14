Кроос о 103 млн евро за Беллиингема: «У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру»
Тони Кроос намекнул на Эдена Азара, говоря о покупке Джуда Беллингема за 103 млн евро.
«Трансфер за 103 млн евро? У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги.
Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 115 млн евро в 2019 году. Он провел 76 матчей за клуб, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В начале июня «Реал» объявил, что бельгиец покидает клуб.
Тем более от Крооса, который всегда был дипломатичен.
Такое впечатление, что он шёл по дому, ударился мизинцем об ножку кровати и в этом момент ему позвонил журналист с вопросом про нового игрока команды)
Повезло конечн Реалу с немецким гением)
Я очень доверяю людям, которые принимают решения в «Реале», и поэтому я уверен, что Джуд стоит того, чтобы тратить на него столько денег».
Эти слова Тони тоже следовало бы добавить в новость. А то выставляют Крооса не в самом лучшем свете.