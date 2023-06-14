Кроос о 103 млн евро за Беллиингема: «У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Эден Азар деньги Джуд Беллингем Футбол

Тони Кроос намекнул на Эдена Азара, говоря о покупке Джуда Беллингема за 103 млн евро.

«Трансфер за 103 млн евро? У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру. Это были большие деньги.

Оглядываясь назад, думаю, все скажут, что это был не очень-то хороший трансфер. Но давайте мыслить позитивно», – сказал полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Эден Азар перешел в «Реал» из «Челси» за 115 млн евро в 2019 году. Он провел 76 матчей за клуб, забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. В начале июня «Реал» объявил, что бельгиец покидает клуб.

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31 комментарий

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Pushkin_CR7
Нормально он так поприветствовал партнера))
+72
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Apol
На чью позицию его берут, не подскажите?
+24
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Гражданин R
Ну воодушевлявшего, ничего не скажешь)
+9
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Montenegro Serbian
Ответ Pushkin_CR7
Нормально он так поприветствовал партнера))
Да уж, реально неожиданно)

Тем более от Крооса, который всегда был дипломатичен.
Такое впечатление, что он шёл по дому, ударился мизинцем об ножку кровати и в этом момент ему позвонил журналист с вопросом про нового игрока команды)
+8
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Temer
Ну, Кроос за словом в карман никогда не лез
+6
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Tristan...
Ответ Apol
На чью позицию его берут, не подскажите?
Там на лавке после ухода Азара, Асенсио и Мариано полно свободного места...
+5
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Сикарио
Ответ Isa Babaev
Странный немец, унизил Азара еще и так себе поприветствовал Джуда
Днозар сам себя унизил. А Джуд зато предупрежден, что он пока никто и звезду ловить не стоит.
+2
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белошип
А сам Кроос в свое время перешёл за какие-то жалкие 30 лям,а играет на все 300
Повезло конечн Реалу с немецким гением)
+4
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Budabuda
Азар 2.0. получается если верить Кросу
+3
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Угараю_с_вас
Ответ Apol
На чью позицию его берут, не подскажите?
Я думаю по функционалу больше замена Модричу
+2
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Dvin
Кроос всегда очень нестандартно мыслит. Интересно понаблюдать за ним после карьеры! Того же Моргана, думаю, уделает без проблем в словесной перепалке)
+2
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Black Phoenix
Азар раздолбай и сам виноват в собственном провале. Джуд наверняка не повторит ошибок, тем более он моложе на 13 лет.
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corazón blanco
Ответ Pushkin_CR7
Нормально он так поприветствовал партнера))
🗣 Кроос: «Беллингем — очень, очень хороший игрок, и из-за его качеств и возраста многие команды хотели его.

Я очень доверяю людям, которые принимают решения в «Реале», и поэтому я уверен, что Джуд стоит того, чтобы тратить на него столько денег».

Эти слова Тони тоже следовало бы добавить в новость. А то выставляют Крооса не в самом лучшем свете.
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Isa Babaev
Странный немец, унизил Азара еще и так себе поприветствовал Джуда
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Tristan...
Азар переходил в Реал доигрывать. Сравнения здесь неуместны...
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Лёха Жданчик
Смелое заявление
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Сикарио
Все верно, чтобы Джуд не расслаблялся.
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Andrey Yaroslavtsev
Намекнул?
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JealousOne
Ответ Tristan...
Азар переходил в Реал доигрывать. Сравнения здесь неуместны...
Он на пике перешел
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Кино Музыка
Смело.
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Men77
Кроос всегда отличался тем, что говорит то, что думает, а не чтобы кому то угодить.
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MstAndreev
Кажется, Тони догадывается, чье игровое время начнет сокращаться)
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Born is the King
Вот это Кроос прошёлся. Хорошо пнул трансферную деятельность реала. В следующий раз скажет реал короли отскоков
+3
-3
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JealousOne
Ответ белошип
А сам Кроос в свое время перешёл за какие-то жалкие 30 лям,а играет на все 300 Повезло конечн Реалу с немецким гением)
Тогда 30 было как 60
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Машина Мощная
Это хорошо что реал взял этого Биллионера )) надеюсь Альвареза не купят ))
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