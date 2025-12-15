  • Спортс
  Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»

Лучано Спаллетти: «Болонья» создавала «Ювентусу» проблемы даже вдесятером.

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после победы над «Болоньей» в 15-м туре Серии А (1:0).

– Можно ли сказать, что это самая важная победа с тех пор, как вы пришли в «Ювентус»?

– Определенно, потому что нам явно противостояла сильная команда. У них есть качество и энтузиазм, они хорошо организованы и даже вдесятером создавали нам сложности. У них сильный характер.

Сегодня я должен похвалить своих игроков. На тренировках я видел некоторые положительные моменты. На тренировках игроки казались мне энергичными и реактивными, и нужно было показать игру, которая придала бы им душевного равновесия. Сегодня «Ювентус» был в игре.

Кабаль обладает интуицией, ему придется научиться время от времени контролировать свои эмоции, он эмоционален. У него есть скорость и сила. Талантлив не только тот игрок, который пасует пяткой, но и тот, кто пробегает 100 метров на полной скорости. Он физически силен в воздухе и не уступает один на один, но до сих пор смотрелся немного небрежно. Я слегка разозлил его, – сказал Спаллетти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
