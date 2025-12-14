  • Спортс
  • Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»

Непомнящий о Сафонове: Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье.

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий считает, что Матвей Сафонов заслуживает быть основным вратарем «ПСЖ». 

Россиянин провел три игры подряд за парижский клуб на фоне травмы Люка Шевалье

«Сафонов сейчас находится в той ситуации, когда у него есть хороший шанс закрепиться в основном составе. Такое бывает, когда твой конкурент выбывает из-за травмы, а ты доказываешь, что ничем не хуже.

Матвей по своему уровню просто не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Но Сафонов молодец, что остается и борется до конца. Это дорогого стоит. Вот эта игровая практика сто процентов ему поможет, он почувствует, что может выступать на этом уровне и что шанс у него есть. Желаю, чтобы Матвей играл как можно чаще», – сказал Непомнящий.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
