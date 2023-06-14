Беллингем о «Боруссии»: «Пришел мальчиком, ухожу мужчиной. В сердце всегда будет место для этого клуба»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем попрощался с «Боруссией», переходя в «Реал» за 103 млн евро.

«Последние 3 года, которые я провел в «Боруссии», стали важнейшей частью моей жизни. Я пришел 17-летним мальчиком и ухожу мужчиной.

Не хватает слов, чтобы выразить благодарность клубу за все, что он сделал для меня. Возможности, новый опыт, взлеты и даже падения – все это стало частью моего развития как футболиста и личности.

Я горжусь тем, что столь часто выступал за этот клуб, и благодарю игроков, тренеров, руководителей и сотрудников, которые сыграли свою роль на этом этапе. В моем сердце всегда будет место для «Боруссии», и я никогда не забуду о том, как ее ценности повлияли на мою жизнь», – написал полузащитник, опубликовав также видео о своем пути в клубе.

Кроос о 103 млн евро за Беллиингема: «У нас уже был игрок, который перешел за огромные деньги и буквально убил карьеру»

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16 комментариев

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raiska123
Хорошее прощание!
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corazón blanco
Жаль, что травма не позволила ему принять участие в заключительном туре чемпионата Германии, возможно именно Джуда и не хватило команде. Было бы красиво, если бы он ушел, сделав команду чемпионом. Но увы.
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ZA.RMA
Скорее…парнем, т.к. всего лишь 20 лет)
+4
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f0rmoceft
Ответ GuruFutbola
По факту, но надеюсь продлят старого физрука
Старый физрук дошел до 1/2 ЛЧ, а в прошлом году выиграл.
А что сделал Хави? Ах да, вылетел в 1/8 ЛЕ
+3
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Надеюсь услышать от Анчелотти: Я многого добился в Реале, мне надо уйти, потому-что я тяну его на третье место и вылет в 1/8 ЛЧ, что совершенно неприемлемо
очень некрасиво((
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
По факту, но надеюсь продлят старого физрука
Не удивлён, ты ведь хейтер
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ZA.RMA
очень некрасиво((
Того же Нагельсманна неплохо было-бы пригласить, или Раулю доверится
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corazón blanco
Ответ instasamka
Так он был готов играть. Поберегли для продажи. Дортмунду важнее было впихнуть его Реалу за овердохера денег, чтобы медобследование прошёл на отлично, вот и не выпустили. А чемпионат - класть они на него хотели. Чисто бизнес проект.
Ну кстати, я в принципе с Вами согласен. Если бы травма была слишком серьезной, его бы не включили в заявку на матч и он бы не сидел на скамейке с таким грустным лицом. Я думаю, что все же боссы Дортмунда думали, что справляться с Майнцем и без Джуда, и не будут лишний раз рисковать перед оформлением сделки, но вышло, как вышло. Упустили вернейший момент, впрочем не удивлен - это уже классика от Дортмунда.
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Olafur
Ответ instasamka
Так он был готов играть. Поберегли для продажи. Дортмунду важнее было впихнуть его Реалу за овердохера денег, чтобы медобследование прошёл на отлично, вот и не выпустили. А чемпионат - класть они на него хотели. Чисто бизнес проект.
Ересь. Он после матча с бандажом на колене прихрамывал
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