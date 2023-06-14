Беллингем о «Боруссии»: «Пришел мальчиком, ухожу мужчиной. В сердце всегда будет место для этого клуба»

Джуд Беллингем попрощался с «Боруссией», переходя в «Реал» за 103 млн евро.

«Последние 3 года, которые я провел в « », стали важнейшей частью моей жизни. Я пришел 17-летним мальчиком и ухожу мужчиной.

Не хватает слов, чтобы выразить благодарность клубу за все, что он сделал для меня. Возможности, новый опыт, взлеты и даже падения – все это стало частью моего развития как футболиста и личности.

Я горжусь тем, что столь часто выступал за этот клуб, и благодарю игроков, тренеров, руководителей и сотрудников, которые сыграли свою роль на этом этапе. В моем сердце всегда будет место для «Боруссии», и я никогда не забуду о том, как ее ценности повлияли на мою жизнь», – написал полузащитник, опубликовав также видео о своем пути в клубе.

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