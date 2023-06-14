Титов о Промесе: «В истории с наркотиками я бы не стал верить западной прессе. Мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Егор Титов сомневается в причастности Квинси Промеса к контрабанде наркотиков.

Напомним, ранее появилась информация, что хавбеку «Спартака» предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

«Промес много пропустил из-за травмы. Нам хотелось, чтобы он стал лучшим бомбардиром, потому что «Зенит» – чемпион, Малком – лучший игрок и так далее. То есть, опять «Зенит». Хотелось разбавить это «Спартаком». Он еще покажет себя, а все остальное – недоразумение.

Если говорить про историю с наркотиками, то я бы не стал верить западной прессе. Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы.

Но мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке». Единственная просьба – подучить язык, учитывая то, сколько он здесь. Но у него такая улыбка, что отпадают все вопросы», – сказал бывший игрок «Спартака».

58 комментариев

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Средний палец Кирана Тирни
Своих не бросаем 😁
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Ебздрогыч
Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы.

Тут как раз вопросов нет.
+44
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+38
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Архитектор Мендисабаль
Пусть он и сукин сын, но это наш сукин сын... Логика бромантанового короля понятна, преемник нарисовался...
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воробей джек
Конечно,разве можно верить полностью ангажированной и несвободной западной прессе? Одно вранье и беспросветная пропаганда! И конечно если он СВОЙ нужно закрыть глаза на ВСЕ и поддержать! Своих не бросаем! Медведчук не даст соврать!
+15
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Влад Путман
Егорка прав, доверять надо только новостям от ВГТРК и Царьград ТВ.
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OUTLAWS
Мы его поддержим,а он нам отсыпет))))
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Goldstream
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Своих не бросаем 😁
Вообще иной клуб и разорвал бы контракт с игроком или приостановил бы его до выяснения обстоятельств.
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За Валенсию с 1999
Даже если Промес перережет всю свою семью, титька будет его поддерживать, ибо свой. Вся суть клуба имени раба
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BaltikaSPb
Спартак головного мозга
+7
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Arctic
Как там было - «Он может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын».
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Jacek Suomilinen
Вот тут я бы не стал с ним спорить. Егор Ильич по наркотикам и допингу специалист
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Барсик Юрана
Нужно верить исключительно Соловьеву
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Don_Krebs
"В истории с бромантаном я бы не стал верить результатам анализов", - добавил Егорка.
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Sliva
Причем тут западная пресса
Нашим везде заговор уже чудиться 🤦🏻‍♂️🥲
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Tima_Milan
бромантанову можно верить в этом вопросе, он врать не будет
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Зелёный гопник
Титов сообщник ?😁
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atomio
когда читал эту новость, чуть борщом тарасовским не подавился!
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Иван Грозный
Господину Титову хочу сообщить, что броматан это не наркотик. Поэтому, Промес не совсем свой
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Streetbor
попытка очернить светлое имя Промеса от ваших этих западников. Враг не пройдет!
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Alex DeLarge
Ответ poolshh
Еще RT надо чтоб обличило голландское правосудие. Хотя… Гаага - это же тоже там?)))
что вы против имеете Леди Гааги
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Ковид 07.10.52
Да что же там в этом городке с людьми делают....только прикоснулся и уже такие потери...
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Owen_the_Simple
Если(!) он реально замешан в наркоторговле почти эскобаровских масштабов, то как можно считать его своим из-за какой-то игры с мячом? Не понимаю.
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Ебздрогыч
Хотелось разбавить это «Спартаком».

Промес против, разбавленный плохо продается
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poolshh
Ответ Влад Путман
Егорка прав, доверять надо только новостям от ВГТРК и Царьград ТВ.
Еще RT надо чтоб обличило голландское правосудие. Хотя… Гаага - это же тоже там?)))
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Фут.Боль
Ничего странного нет, что он никуда не уезжал из Москвы.
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