Титов о Промесе: «В истории с наркотиками я бы не стал верить западной прессе. Мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке»

Егор Титов сомневается в причастности Квинси Промеса к контрабанде наркотиков.

Напомним, ранее появилась информация, что хавбеку «Спартака» предъявлены обвинения в организации провоза двух партий кокаина – весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

« много пропустил из-за травмы. Нам хотелось, чтобы он стал лучшим бомбардиром, потому что «Зенит» – чемпион, Малком – лучший игрок и так далее. То есть, опять «Зенит». Хотелось разбавить это «Спартаком». Он еще покажет себя, а все остальное – недоразумение.

Если говорить про историю с наркотиками, то я бы не стал верить западной прессе. Дыма без огня не бывает, но странно, что он оставался в Москве и никуда не уезжал. Тут есть вопросы.

Но мы его поддержим, потому что он стал своим в «Спартаке». Единственная просьба – подучить язык, учитывая то, сколько он здесь. Но у него такая улыбка, что отпадают все вопросы», – сказал бывший игрок « ».