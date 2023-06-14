Саблистка Валерия Кобзева исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию-2023 после жалобы со стороны Украины

Теги сборная России жен чемпионат Европы Валерия Кобзева Фехтование

Россиянка Валерия Кобзева исключена из списка участников ЧЕ-2023 по фехтованию.

Таким образом, на чемпионате Европы выступят пятеро россиян. В турнире шпажистов выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова.

Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Россияне будут выступать в нейтральном статусе. 

Как сообщает «Р-Спорт», Министерство молодежи и спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. 

После этого спортсменка исчезла из списка участников турнира. 

24 комментария

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Alcibiades
Контрнаступление началось там, где не ждали)
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FC KARHU
А чего так мелко? Давайте украинцы хотя бы пару лет будут решать вопросы экологии, науки, космоса, политики, экономики, спорта в масштабе всей планеты. Сделаем планетарную Думу и посадим туда только украинцев. Всего на пару лет. Заживёт же человечества сразу...)))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Эдуард Суровый
Страна 404 что то жалуется
Постоянно жалуется. Это теперь их национальная идея. Жаловаться и денег просить.
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Глеб Кравченко
Ответ leroc
Поддерживаешь войну Тебя исключают Ты: 😲
Поправочка: она поддерживает не тех на войне. Вот если ты на правильной стороне, то ты можешь хоть призывать к геноциду жителей одного известного полуострова и тебе ничего не будет, а если ты на противоположной, то всё, шаг влево, шаг вправо - расстрел.
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Рома Студилов
Зато дед в бункере сидит . Все довольны ?
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Can
Ответ Alcibiades
Контрнаступление началось там, где не ждали)
все ждут в тик токе
+8
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filippa
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Эдуард Суровый
Страна 404 что то жалуется
+8
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Грустный Тролль
Судя по скулежу в комментариях. Решение правильное)
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Defender64
Каждый раз, когда думаешь, что далее дно пробивать некуда, жизнь показывает, что запас то ещё ого-го!
Ждём решения, при котором список допущенных россиян будет утверждать СБУ.
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Lexxxus
Новость для Z-патриотов. Они уже расчехлили говнометы
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elkipalki
Ответ DoviDen
Сидите дома, саблисты)
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naPmu3aH
Ответ filippa
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Adeen
Ответ naPmu3aH
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naPmu3aH
Ответ Adeen
Комментарий удален модератором
это же классика, школота недоразвитая...
https://pikabu.ru/story/spili_mushku_syinok_253281
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Adeen
Ответ naPmu3aH
это же классика, школота недоразвитая... https://pikabu.ru/story/spili_mushku_syinok_253281
Эх... Ну глупо же, парень. И первый, и второй комментарий.
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