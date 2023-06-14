Саблистка Валерия Кобзева исключена из списка участников чемпионата Европы по фехтованию-2023 после жалобы со стороны Украины
Россиянка Валерия Кобзева исключена из списка участников ЧЕ-2023 по фехтованию.
Таким образом, на чемпионате Европы выступят пятеро россиян. В турнире шпажистов выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян и Полина Хаертдинова, в соревнованиях саблистов – Алена Лисина и Анна Смирнова.
Чемпионат Европы пройдет с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве. Россияне будут выступать в нейтральном статусе.
Как сообщает «Р-Спорт», Министерство молодежи и спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
После этого спортсменка исчезла из списка участников турнира.
Ждём решения, при котором список допущенных россиян будет утверждать СБУ.
https://pikabu.ru/story/spili_mushku_syinok_253281