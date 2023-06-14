Гендиректор «Боруссии» об уходе Беллингема: «Благодарим «Реал» за честные переговоры. Спасибо Джуду за три страстных года»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Ханс-Йоахим Ватцке Джуд Беллингем Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке поблагодарил «Реал» за честные переговоры по трансферу Джуда Беллингема.

В среду «Реал» официально объявил о подписании Беллингема. 19-летний полузащитник подписал контракт на 6 лет. Неделей ранее «Боруссия» сообщила, что трансфер обошелся «Реалу» в 103 млн евро, еще 31 млн евро составят бонусы.

«Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской «Боруссии». Мы фантастически провели время вместе.

Мы также благодарим мадридский «Реал» за всегда честные и конструктивные переговоры», – сказал генеральный директор дортмундской «Боруссии».

«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом

16 комментариев

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Ярый ненавистник
Никогда не понимал,как ригоберка прилетает на ветки Реала быстрее фанатов Реала.
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Сергей Логинов
Ригобер и Гуру работают как дедушкины часики.Главные фанаты Мадрида тут как тут
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G.H.O.S.T.
Ответ rigobersong
Потому что тут нет настоящих мадридист, одни глоры:)
Нет. Ты просто не болельщик своего клуба, а хейтер Реала.
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Arthurino
Ответ Сергей Логинов
Ригобер и Гуру работают как дедушкины часики.Главные фанаты Мадрида тут как тут
Школьные обеды сами за себя не заплатят. Нужно разгонять срач и ненависть, а то работодатель забанит в следующий раз навсегда. В прошлый раз рыгоберка три дня за рычаги дергал модераторам, чтобы его разбанили
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corazón blanco
У Вацке и Флорентино отличные отношения. Приятно, что помимо Беллингема, который вырос здесь в топ- игрока, Дортмунд и Мадрид поблагодарили за трансфер, такое читаю впервые.
+7
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Burchik
В который раз убеждаюсь, что Барсы самое большое количество неадекватных болельщиков, которые гадят на всех ветках реала: ригоберка, барсамания, верблюд, бурел, иц а мен - это только те, что вспомнились сразу, еще куча менее активных. Лечитесь, ребята)
У реала только великий алонсо и аригами приходят на ум, которые на ветках барсы обитают. У челси тоже двое - должун и лондон из блю.
У остальных команд вообще не припомню таких дурачков
+5
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DolJun
прикольно гендир боруссии трольнул фк мем за их подговерные игры при переходе дембеле)
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Амин Чич
Ответ Tristan...
Не бесплатно в Баварию перешёл - вот откуда столько радости в Боруссии...)
А зачем благодарить Баварию, если все свои неудачи в конце сезона можно спихнуть на неё!
Сами устраивают каждый год распродажи, а потом ищут виноватых
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GuruFutbola
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Dikki Shelton
Реал Мадрид по другому переговоры и не ведет. Честность и уважение к другим клубам всегда отличали королевский клуб..
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