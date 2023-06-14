Гендиректор «Боруссии» об уходе Беллингема: «Благодарим «Реал» за честные переговоры. Спасибо Джуду за три страстных года»
Ханс-Йоахим Ватцке поблагодарил «Реал» за честные переговоры по трансферу Джуда Беллингема.
В среду «Реал» официально объявил о подписании Беллингема. 19-летний полузащитник подписал контракт на 6 лет. Неделей ранее «Боруссия» сообщила, что трансфер обошелся «Реалу» в 103 млн евро, еще 31 млн евро составят бонусы.
«Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской «Боруссии». Мы фантастически провели время вместе.
Мы также благодарим мадридский «Реал» за всегда честные и конструктивные переговоры», – сказал генеральный директор дортмундской «Боруссии».
«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом
У реала только великий алонсо и аригами приходят на ум, которые на ветках барсы обитают. У челси тоже двое - должун и лондон из блю.
У остальных команд вообще не припомню таких дурачков
Сами устраивают каждый год распродажи, а потом ищут виноватых