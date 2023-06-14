Гендиректор «Боруссии» об уходе Беллингема: «Благодарим «Реал» за честные переговоры. Спасибо Джуду за три страстных года»

Ханс-Йоахим Ватцке поблагодарил «Реал» за честные переговоры по трансферу Джуда Беллингема.

В среду «Реал» официально объявил о подписании Беллингема. 19-летний полузащитник подписал контракт на 6 лет. Неделей ранее «Боруссия» сообщила, что трансфер обошелся «Реалу» в 103 млн евро, еще 31 млн евро составят бонусы.

«Мы благодарим Джуда за три года, наполненные страстью к дортмундской «Боруссии». Мы фантастически провели время вместе.

Мы также благодарим мадридский «Реал» за всегда честные и конструктивные переговоры», – сказал генеральный директор дортмундской « ».

«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом