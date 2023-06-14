«Донбасс» может вернуться в российские соревнования. Врио главы ДНР Пушилин допускает это

Врио главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение «Донбасса» в российские соревнования.

«Донбасс» выступал в чемпионате Украины в последних сезонах. Клуб провел два сезона (2012/13, 2013/14) в Континентальной хоккейной лиге, а до этого выступал в .

– Хоккейный клуб « » может вернуться в российские соревнования?

– Да. Не исключаю, что в скором будущем мы вернемся и к развитию хоккея в ДНР, – сказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики в кулуарах Петербургского международного экономического форума.