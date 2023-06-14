«Донбасс» может вернуться в российские соревнования. Врио главы ДНР Пушилин допускает это

Теги чемпионат Украины КХЛ МХЛ ВХЛ Донбасс Донбасс-Арена Политика Матч ТВ Денис Пушилин Хоккей

Врио главы ДНР Денис Пушилин допустил возвращение «Донбасса» в российские соревнования.

«Донбасс» выступал в чемпионате Украины в последних сезонах. Клуб провел два сезона (2012/13, 2013/14) в Континентальной хоккейной лиге, а до этого выступал в ВХЛ.

– Хоккейный клуб «Донбасс» может вернуться в российские соревнования?

– Да. Не исключаю, что в скором будущем мы вернемся и к развитию хоккея в ДНР, – сказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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62 комментария

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Ебздрогыч
Когда вижу имя и фамилию этого товарища, очень хочется переставить местами первые буквы, получается огонь!
+110
-18
+92
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maks44
"В кулуарах Петербургского международного экономического форума" - там похоже вообще какая-то дичь творится.
+58
-7
+51
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Fullhouse
Ну МММ-щик Душилин врать не будет🤡
+43
-6
+37
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Ебздрогыч
Видимо, в соревнования по танковому биатлону. Или по управлению БПЛА
+24
-7
+17
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парэдокс
Ответ все на п1
что за фантазер, ДНР сейчас мертвый регион
так он и не про сейчас, да и «не исключаю» — типичное чиновничье лишь бы не говорить точно «да» или «нет»: «Может будет, а может и не будет — я же ничего не обещал!»
+17
-1
+16
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все на п1
что за фантазер, ДНР сейчас мертвый регион
+23
-8
+15
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Павел Мельников
В КХЛ, конечно, сколько угодно ) Но с Куньлунем придется попрощаться, как уже попрощались с латвийцами, хорватами и словаками.
+14
-1
+13
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Gregory Chernishov
О, Душилин очнулся. А что не в "своем" регионе, а на шабаше?
+18
-6
+12
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гилберт
Ответ Pikachu Pikachu
На ПМЭФ обсуждают что угодно, только не экономику
Так нет экономики. Обсуждать нечего.
+12
-1
+11
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maks44
Ответ Дмитрий Бервинов
Международный форум - в прошлом году из иностранных лидеров был только президент Казахстана. В этом году, интересно, кого позвали? Лукашенко?
Какой-то министр из Мьянмы будет что-то с Загитовой обсуждать.
+11
-1
+10
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Pikachu Pikachu
На ПМЭФ обсуждают что угодно, только не экономику
+12
-4
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Егор Привалов
чтобы арена в Балашихе не простаивала
+9
-1
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SadButTrue
Международный экономический форум, который мы заслужили!
+9
-2
+7
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Дмитрий Бервинов
Ответ maks44
"В кулуарах Петербургского международного экономического форума" - там похоже вообще какая-то дичь творится.
Международный форум - в прошлом году из иностранных лидеров был только президент Казахстана. В этом году, интересно, кого позвали? Лукашенко?
+10
-4
+6
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punker18
Ответ Павел Мельников
В КХЛ, конечно, сколько угодно ) Но с Куньлунем придется попрощаться, как уже попрощались с латвийцами, хорватами и словаками.
с финнами, чехами.
+7
-1
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Павел Светлов
Ответ punker18
Комментарий удален модератором
между именем и фамилией переставить
+7
-2
+5
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Mypta3uh23
И с чего бы модеры удаляют пост про Пенис Душилин? Какое из двух слов не проходит модерацию после ваших новостей с матом? Медицинский термин или глагол Душить?
+7
-2
+5
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#31
Ответ Hola Hola
Если и вернется, то не скоро. Как политический проект его бы хоть завтра в КХЛ засунули, но вряд ли кто-то поедет туда играть, пока есть риск. А в ближайшее время это вряд ли закончится. Ну, разве что играть он будет в Московской области.
Мытищи ждут всех!!! 😂
+4
0
+4
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Вечно в бане
Вот так заплатил человек миллион за билет на форум, а там то Душилин о хоккее в Донецке рассказывает, то Загитова про переработку отходов блеет. А дальше-то что?
+7
-4
+3
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bellyashe
а возвращения МММ господин душилин случайно не допускает?
+5
-2
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Kimi-Rus
А почему он в каких-то там кулуарах, а не на передовой в ДНР?
+7
-4
+3
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Hola Hola
Если и вернется, то не скоро. Как политический проект его бы хоть завтра в КХЛ засунули, но вряд ли кто-то поедет туда играть, пока есть риск. А в ближайшее время это вряд ли закончится. Ну, разве что играть он будет в Московской области.
+3
0
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Gonzo754
А вот и напёрсточник заговорил о спорте. Чтобы понять цели всех этих лднр достаточно взглянуть на трансформацию их предводителей. Хлеборезка у Пушилина стала будьздоров.
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Beloded2007
А что по чеченскому клубу в КХЛ? Делимханов скажет что-нибудь?
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Atsuktuvas
А играть будут на том катке, куда Навка не доехала?
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