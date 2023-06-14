Пеп Гвардиола получил бонус за победу в АПЛ, но отдал его персоналу «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mail, точная сумма не разглашается, но некоторым звездам клуба выплачивается до 750 тысяч фунтов, и, вероятно, главный тренер может рассчитывать на примерно те же деньги.

Испанец решил распределить полученные средства между большим числом сотрудников, в число которых попали даже администраторы, работающие на ресепшне, и представители службы безопасности.

В этом сезоне «горожане» также выиграли Лигу чемпионов и Кубок Англии. За каждый трофей персоналу, не имеющему прямого отношения к футболу, положены небольшие стимулирующие выплаты.