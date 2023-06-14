Гвардиола передал до 750 000 фунтов персоналу «Ман Сити»: администраторам, службе безопасности. Это бонус Пепа за победу в АПЛ (Daily Mail)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пеп Гвардиола получил бонус за победу в АПЛ, но отдал его персоналу «Манчестер Сити».

Как сообщает Daily Mail, точная сумма не разглашается, но некоторым звездам клуба выплачивается до 750 тысяч фунтов, и, вероятно, главный тренер может рассчитывать на примерно те же деньги.

Испанец решил распределить полученные средства между большим числом сотрудников, в число которых попали даже администраторы, работающие на ресепшне, и представители службы безопасности.

В этом сезоне «горожане» также выиграли Лигу чемпионов и Кубок Англии. За каждый трофей персоналу, не имеющему прямого отношения к футболу, положены небольшие стимулирующие выплаты.

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60 комментариев

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corazón blanco
Красивый поступок.
+199
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Los Galácticos
Я хоть и не фанат Пепа, но что не говори а когда он покинет Сити ему у стадиона надо будет поставить памятник как у Фергюсона. Заслужил и как тренер и как человек.
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Андрей Катков
Вот это круто 👏
+71
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moldfan
Ответ Los Galácticos
Я хоть и не фанат Пепа, но что не говори а когда он покинет Сити ему у стадиона надо будет поставить памятник как у Фергюсона. Заслужил и как тренер и как человек.
Думаю поставят. Хотя если и не поставят, он уже себе там памятник воздвиг не рукотворный о нем будут поколениями рассказывать в Манчестере. Ну как, часть будет рассказывать, а другая будет не говорить как о Воланд-де-морте)))

В Барселоне у него такой тоже есть.

п.c.
Если задуматься, он же не просто 2 финала выиграл у Юнайтед. Он еще и пришел в их города и повторил их главное достижение за принципиального соперника. Жесть.
+39
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moldfan
Так, нужно походу идти работать в Сити, хоть кладовщиком. То там Агуэро купил всем дорогующие подарки при уходе. Гвардиола бонусы с чемпионств отдает. Да до 2025 он точно выиграет еще одну Лигу. Каммон.
+38
-3
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Beloded2007
"Опять ни копейки домой не принёс", - заявила жена Гвардиолы.
+26
0
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Милан137
Молодец 👏
+19
-2
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dimpa
Не каждый отдаст личное, тем, кто сообща работал на командный успех. Браво, лысый шарлатан )))!!!
+11
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Vedved
Ответ Spiker1606
Не заслужил, ведь для того, чтоб выиграть ЛЧ ему потребовалось много лет и много миллиардов евро.
Ну да, 1,2 - это много миллиардов🤦🏻‍♂️
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Oldtrafford 61/83
Пепу уважуха👍🏻👍🏻👍🏻
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Контрольный выстрел
Ответ Los Galácticos
Я хоть и не фанат Пепа, но что не говори а когда он покинет Сити ему у стадиона надо будет поставить памятник как у Фергюсона. Заслужил и как тренер и как человек.
Как можно быть не фанатом лысого? Величайший тренер.
+10
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Казеич
Ай да шарлатан!!!
+8
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cgane
Ответ Spiker1606
Не заслужил, ведь для того, чтоб выиграть ЛЧ ему потребовалось много лет и много миллиардов евро.
Spiker1606 сказал: «не заслужил». Стоп, музыка, отменяйте праздник.
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Murtynya
Уважение Пепу
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Водяра
Тем временем в Питере кричат бразильцы «мани мани…»
+7
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Алекс Ну
Человек!☝️
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Evgueniy
Человечище!
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AnMe
Надеюсь это правда. Достойный поступок 👍🏼👍🏼👍🏼
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Ничего Смешного
Ответ Los Galácticos
Я хоть и не фанат Пепа, но что не говори а когда он покинет Сити ему у стадиона надо будет поставить памятник как у Фергюсона. Заслужил и как тренер и как человек.
Сити до Пепа извините но посмешище. Кто бы что не писал и не говорил про мешков, но Пеп из них сделал доминаторов. Все тратят много денег, таковы реали футбола, но на фоне сити тот мю и барса выглядят тускло.
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Eduard Rastryopin
Красивый жест.Победы начинаются с мелочей.
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Ussaev M
красавчик
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Михо
Да он лучше чем Тед Лассо!👏🏻
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Red_Marlboro_
Красава Пеп,всегда знал что он очень добродушный человек
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Максим Гафаров
Респект
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Aristokrat_13
Все правильно сделал
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