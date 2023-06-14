«Реал» подтвердил трансфер Беллингема из «Боруссии». Контракт – на 6 лет

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала».

«Мадрид» объявил, что полузащитник заключил контракт сроком на 6 сезонов.

Ранее «Боруссия» сообщила, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.

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64 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Эго Криштиану
Беллингем, Камавинга, Тчуамени - на бумаге самый перспективный центр поля.
Вальверде пока гораздо сильнее Тчуамени.
+123
-13
+110
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Эго Криштиану
Беллингем, Камавинга, Тчуамени - на бумаге самый перспективный центр поля.
+83
-14
+69
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Los Galácticos
Удачи Джуду в составе Реала!
+33
-11
+22
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Misha Stepanenko
Ответ Эго Криштиану
Беллингем, Камавинга, Тчуамени - на бумаге самый перспективный центр поля.
Вальверде топ. Тчуамени не вернулся после ЧМ.
+21
-1
+20
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imaikelele
Ответ иц а мэн
Комментарий удален модератором
ну да , лучше кессье подписывать 🤣🤣🤣
+16
-1
+15
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Роман Изотов
Ответ DolJun
англичанин вне англии - это всегда авантюра.
Бундеслига для тебя какая-то шутка?)
+14
0
+14
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sayemlo
Ответ иц а мэн
Комментарий удален модератором
развели барселонушку в 2018 году с дембельем
+15
-3
+12
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corazón blanco
Добро пожаловать, Джуд. Надеюсь, что на долгие годы закроет позицию и сможет проявить себя с наилучшей стороны. Потенциал огромный у парня. За этот сезон можно многому научиться у Модрича и Крооса.
+17
-7
+10
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f0rmoceft
Наконец дождались!
Отличное усиление
+18
-9
+9
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Товарищ Наркотик
Ответ Эго Криштиану
Беллингем, Камавинга, Тчуамени - на бумаге самый перспективный центр поля.
+ Вальверде
+5
0
+5
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sayemlo
вальверде, Кама, тчуамени, белингем😬😬 это кнч не распиаренные педри, гави, кессье, френки дей онг
+11
-6
+5
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Дворовый футболист
Что-то затянули с объявлением)
Наконец-то
+6
-2
+4
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Любезный Коссутий
удачи Джуду в Мадриде.
+6
-2
+4
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Рашпель793
На бумаге топ-трансфер и великолепная замена Модричу и Кроосу. Хотелось бы верить, что и на деле так оно окажется.
Винисиус, Родриго, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Беллингем. Выглядит мега-перспективно.
+5
-1
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Babyboy
Ответ Эго Криштиану
Беллингем, Камавинга, Тчуамени - на бумаге самый перспективный центр поля.
Скажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, что у тебя за команда
+3
0
+3
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JENNINGS
Ждём презентацию в новой форме!
Удачи, Джуд! Пусть всё получится! Верим в тебя!💪
+9
-7
+2
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and_ru
Ответ London.is.blue
Камавинга, Тчуамени, Беллингем - детки Энцо Фернандеса собрались в одном месте, это так мило 🥰 Ведите себя хорошо, а то папа Энцо придет и декласснет вас по традиции!
Кого? Кто это такой? За кого в основе играет, сколько голов за сезон забил?
+2
0
+2
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rachidibrahimov
Ответ Игорь Новиков
Вальверде пока гораздо сильнее Тчуамени.
Вальверде пока сильнее всех троих.
+3
-2
+1
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Red devi1
Топ трансфер за хорошие деньги. Ну и как после этого челси просит за Маунта с годом контракта 70-80кк в фунтах?
+1
0
+1
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Dikki Shelton
Отличная новость . Пусть у него все получится в лучшем клубе мира . Удачи 👌✌👍
+1
0
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Нос в муке
Ответ Игорь Новиков
Вальверде пока гораздо сильнее Тчуамени.
Их на разных позициях использует Папа Карло
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Вадим Слуцкий
Он талантлевее Модрича, но бесхарактерный. А вот Тчуамени и Камавинга - с характером ребята.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Игорь Новиков
Вальверде пока гораздо сильнее Тчуамени.
Пока - да, но в перспективе(о чём человек пишет)не факт.
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Анатолий Дмитриевич
очередная топ-продажа Боруссии. и ведь все равно второе место займут!
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ sayemlo
вальверде, Кама, тчуамени, белингем😬😬 это кнч не распиаренные педри, гави, кессье, френки дей онг
Примерно равные по уровню составы
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