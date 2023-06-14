«Реал» подтвердил трансфер Беллингема из «Боруссии». Контракт – на 6 лет

Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала».

«Мадрид» объявил, что полузащитник заключил контракт сроком на 6 сезонов.

Ранее « » сообщила, что получит 103 млн евро за 19-летнего футболиста. Также предусмотрены бонусы – до 30% от суммы трансфера, то есть максимум 30,9 млн.

Беллингем перешел в «Боруссию» в июле 2020 года из «Бирмингема» за 25 млн евро.

За три сезона в Германии англичанин провел 132 матча, забил 24 гола, отдал 25 результативных передач, получил 32 желтые и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.