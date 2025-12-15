«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»

«Боруссия» Дортмунд выразила соболезнования пострадавшим от нападения в Сиднее.

«Боруссия » Дортмунд выразила соболезнования в связи с терактом в Сиднее.

Во время празднования еврейского праздника Ханука на пляже Бонди-Бич в Сиднее произошла стрельба, в результате которой были убиты 11 человек. Не менее 29 человек госпитализированы, в том числе ребенок и двое полицейских, получивших огнестрельные ранения. Один из нападавших погиб, второй получил ранения и, по данным полиции, находится в критическом состоянии.

Также сообщается, что в машине одного из предполагаемых нападавших было найдено самодельное взрывное устройство, которое затем было обезврежено. Полиция расценивает случившееся как теракт, проверяются также данные о возможном третьем участнике нападения.

«Сегодня начинается еврейский праздник Ханука, Праздник огней. Традиционно в этот день мы обращаемся ко всем евреям и еврейской общине «Боруссии». Произошедшее в Сиднее чудовищно омрачает это радостное событие.

Мы обеспокоены нападением на Бонди-Бич и выражаем наши глубокие соболезнования. Наши мысли с жертвами, их близкими и всеми пострадавшими», – говорится в сообщении «Боруссии» Дортмунд.