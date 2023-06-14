«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Клуб планирует новый проект: в нем коллектив будет важнее индивидуальностей

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» твердо настроены продать Килиана Мбаппе этим летом, если он не продлит контракт.

Как пишет L’Équipe, разногласия между игроком и клубом начались уже давно.

В минувшем сезоне Мбаппе не хотел играть на позиции центрального нападающего, а также был разочарован летним трансферным окном. Особенно его расстроили неудачные переговоры с Робертом Левандовским о переходе.

Теперь же примирение сторон кажется практически невозможным.

«Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это», – сказал источник в «ПСЖ».

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

Трио Мбаппе, Месси и Неймара – провал. Теперь уже точно

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41 комментарий

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Антон Гусев
Наконец-то поняли
+24
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Абдул Абакаев
звучит как анекдот
+23
-4
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Паша Тахмазов
Давно пора )
+12
-1
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Eden Hazard
Анжи Сен-Жермен
+12
-1
+11
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Этот Райола хочет денег
Там для начала надо весь менеджмент ссаными тряпками гнать, которому для этой мысли несколько лет понадобилось дойти
+3
0
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HI MARS
Килиан серьезно настроен!Только уход из ПСЖ!Ничто его не остановит!Разве что 100 млн чистыми в год
+2
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Иван Баланар
Ответ Джамал Арипов
Наконецта закончится а то всё моют косточки . Мбаппе в Реал там его давно ждали там он и станет звездой которая будет боротся на равных с Холандом за ЗМ.
Да не будет Холанд бороться за ЗМ. Он не соло тащер, он роботизированный исполнитель.
+4
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JealousOne
Так же писали когда вылетели от реала, так же писали когда брали супер пупер прогрессивного новатара Гальтье, и снова все повторяется
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rcbkz6mrtd
Коллектив состоит из индивидуальностей, важно как вы выстраиваете с ними отношения и какие задачи ставите. как не крути без игроков уровня Мбапе в команде, больших трофеев не будет
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Джамал Арипов
Наконецта закончится а то всё моют косточки . Мбаппе в Реал там его давно ждали там он и станет звездой которая будет боротся на равных с Холандом за ЗМ.
+2
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Beloded2007
"Бордо" ждёт новой встречи!
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Maksat Hasanow
Ответ граф Якунин
Париж-Анжи-Жермен
Может Париж-Анжи-Катар
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AllenatoreFirenze
лучший игрок ПСЖ: Верратти, потом Раи. Рональдиньо там не будет. Думаю, что третьего нет сейчас, и не будет
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Олег910
Классическая смена вектора развития. Погуляли, пора и честь знать.
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граф Якунин
Париж-Анжи-Жермен
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Сергей Перевалов
"Коллектив важнее индивидуальностей" (с). Уже слышали и не раз. Например, когда удерживали Неймара
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Амин Чич
В свое время Керимов тоже самое говорил, когда "поматросил и бросил"
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Black Phoenix
Тогда Лига 1 скатится ещё ниже и пропустит не только голландцев, но и португалов в обозримом будущем а ПСЖ будет играть в лучшем случае в ЛЕ.
Без Мбаппе в качестве центральной звезды поколения шейхи плюнут на парижский клуб и свернут финансирование, переключившись на что-то другое в АПЛ, к примеру, на МЮ.

P.S

Пример Анжи в РПЛ - очень показательный.
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juventus97@vk.com
Ответ Иван Баланар
Да не будет Холанд бороться за ЗМ. Он не соло тащер, он роботизированный исполнитель.
Вернее молочный викинг, хотел сказать
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onegin2007
Шейхам становится скучно.
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Budabuda
пхахахахаха шейхи в футбол манагер переиграли
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HI MARS
Асенсио будет лидером атаки)
+1
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Chernoy
Такие клоуны.
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Сергей Жарковский
Киллиан Мбапе: такова жизнь!
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Zakir Zakir
вот так выглядит отчаяние) думаю хелайфи разочаровался и вовсе ушел как керимов, но по имиджу это сильно ударит, поэтому новая концепция, где команда важнее имен)
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