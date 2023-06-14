«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Клуб планирует новый проект: в нем коллектив будет важнее индивидуальностей
В «ПСЖ» твердо настроены продать Килиана Мбаппе этим летом, если он не продлит контракт.
Как пишет L’Équipe, разногласия между игроком и клубом начались уже давно.
В минувшем сезоне Мбаппе не хотел играть на позиции центрального нападающего, а также был разочарован летним трансферным окном. Особенно его расстроили неудачные переговоры с Робертом Левандовским о переходе.
Теперь же примирение сторон кажется практически невозможным.
«Дверь будет открыта. Мы начали новую стадию проекта – теперь коллектив будет важнее индивидуальностей. Если нам придется проводить перестройку без него, то мы сделаем это», – сказал источник в «ПСЖ».
💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!
Без Мбаппе в качестве центральной звезды поколения шейхи плюнут на парижский клуб и свернут финансирование, переключившись на что-то другое в АПЛ, к примеру, на МЮ.
P.S
Пример Анжи в РПЛ - очень показательный.