Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Постараюсь этого добиться»
Президент Франции намерен помешать Килиану Мбаппе покинуть «ПСЖ».
Юный болельщик парижан спросил у Эммануэля Макрона, останется ли форвард в клубе Лиги 1.
«У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», – ответил глава государства.
В 2022-м Макрон уже уговаривал нападающего остаться в «ПСЖ». Летом того года Мбаппе продлил контракт на два сезона.
Макрон о Мбаппе: «Роль президента – защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции»
💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!
по-моему не профессионально
просто то что делает Макрон тоже выходит за рамки нормы.