Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Постараюсь этого добиться»

Президент Франции намерен помешать Килиану Мбаппе покинуть «ПСЖ».

Юный болельщик парижан спросил у Эммануэля Макрона, останется ли форвард в клубе Лиги 1.

«У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», – ответил глава государства.

В 2022-м Макрон уже уговаривал нападающего остаться в « ». Летом того года Мбаппе продлил контракт на два сезона.

Макрон о Мбаппе: «Роль президента – защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции»

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