Макрон хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»: «Постараюсь этого добиться»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Президент Франции намерен помешать Килиану Мбаппе покинуть «ПСЖ».

Юный болельщик парижан спросил у Эммануэля Макрона, останется ли форвард в клубе Лиги 1.

«У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», – ответил глава государства.

В 2022-м Макрон уже уговаривал нападающего остаться в «ПСЖ». Летом того года Мбаппе продлил контракт на два сезона.

Макрон о Мбаппе: «Роль президента – защищать интересы страны. Я посоветовал ему остаться во Франции»

💣 Мбаппе снова хочет уйти из «ПСЖ». Если не продлит контракт – продажа!

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hiper26
По новому контракту с ПСЖ Мбаппе назначен преемником Макрона.
+57
0
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
Хочет окончательно угробить его карьеру.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ hiper26
По новому контракту с ПСЖ Мбаппе назначен преемником Макрона.
Мбаппе пару лет по будет президентом Франции и потом начнёт заглядываться на пост президента Испании
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buzya
Пора начинать кампанию против Макрона, типа "Белый держит в рабстве чернокожего!" На волне БЛМ весьма прокатит
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nico Boi
какое то позорище, ты президент, у тебя куча проблем в стране, протесты, недовольства, а он ставит в приоритет переговоры с футболистом (плиз без сравнений с Россией я вообще не оттуда)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red_Marlboro_
Ещё не один президент страны не стоял на коленях перед черепашкой,Макрон посмешище)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
Ответ hiper26
По новому контракту с ПСЖ Мбаппе назначен преемником Макрона.
Ахххаа👍👍👍👍
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Гутин
Ответ Висита Эльмурзаев
Хочет окончательно угробить его карьеру.
Ну, насчёт угробить карьеру не всё так однозначно. Марадону считают одним из лучших в мире за один трофей ЧМ. А у Мбаппе такая сборная сейчас, что он может выиграть ещё 1-2 мундиаля, и вообще сравняться по титулам с Пеле, побить рекорд Клозе по голам на ЧМ. Ну останется он, допустим, в ПСЖ на всю карьеру, набьет в фермер лиге себе голов 400-500, даже без трофеев ЛЧ будет очень даже неплохая карьера
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oka79410
неужели у президента франции нет других забот?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
какой-то цирк, и даже не стесняются открыто показывать это. Что бы президент страны вмешивался в переговоры из-за одного игрока, и просил его остаться?
по-моему не профессионально
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ваня Кабанов
Ответ Даниил Гутин
Ну, насчёт угробить карьеру не всё так однозначно. Марадону считают одним из лучших в мире за один трофей ЧМ. А у Мбаппе такая сборная сейчас, что он может выиграть ещё 1-2 мундиаля, и вообще сравняться по титулам с Пеле, побить рекорд Клозе по голам на ЧМ. Ну останется он, допустим, в ПСЖ на всю карьеру, набьет в фермер лиге себе голов 400-500, даже без трофеев ЛЧ будет очень даже неплохая карьера
Марадону ставят в число лучших игроков потому, что в том числе он смог сделать чемпиона из Наполи. Мбаппе такого признания ещё не получил. Да и как игрок Марадона был более ярким.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бронислав Каминский
Ответ QWertY
Согласен. Вот если бы он установил лимит на легионеров в Лиге 1, тогда был бы профессионалом
В Лиге 1 лимит на игроков из не ЕС)5 штук максимум вроде
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Ответ oka79410
неужели у президента франции нет других забот?
Пенсионный возраст поднял, Путин трубку не берет. Все, никаких забот не осталось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sd4fmwrvz8
Эта тряпка то куда лезет,он за себя то решать не может муж старухи 80 летней
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
А куда ему идти? В реал второй раз не зовут, так мне сказали сливоглоры. Разве что подождать пока Джассим купит МЮ, тогда можно обменять его на Магваера
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Просто Макрон давно никому не звонил. Вот и озаботился
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
k9xjcbp5ym
Теперь все будет по другому, да?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
Ответ hiper26
По новому контракту с ПСЖ Мбаппе назначен преемником Макрона.
Макрон назначен преемником Мбаппе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Ответ hiper26
По новому контракту с ПСЖ Мбаппе назначен преемником Макрона.
На выборах президента Франции эта тортилья тоже голоса получила кстати
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ QWertY
Согласен. Вот если бы он установил лимит на легионеров в Лиге 1, тогда был бы профессионалом
ну я не говорю что там где президент устанавливает лимит на легионеров, ради того что бы попадали на олимпиаду профессионально.
просто то что делает Макрон тоже выходит за рамки нормы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kazbek Ilyassovskiy
Теперь будет названивать мбаппе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimazzz78
Путин хочет, чтобы Дзюба остался в Локо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Мбаппе: Не остаюсь!.. Ухожу! Только Мадрид. Мечта!............................ладно : 150 млн в год + 100 млн. за лояльность+ титул Губернатор североамериканских колоний+ почетный президент Франции"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
похоже Макрону придется приструнить шейхов, а то понимаешь в Англии собрались сливать нефтедоллары
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Мбаппе: "Постараюсь сделать всé, чтобы Макрон не выиграл будущие президенстские выборы. Уверен, у меня получится".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий